El Atticgo Elche pone la directa hacia semifinales

El Atticgo Elche se impuso al Conservas Orbe Zendal BM Porriño (32-21) en encuentro excelente de las ilicitanas. El conjunto dirigido por Joaquín Rocamora cuajó una segunda parte sensacional en la que consiguieron dejar la eliminatoria encarrilada. Una grandiosa Kelly Rosa se erigió como MVP del partido y la vuelta tendrá lugar el próximo miércoles en el municipio gallego de O Porriño.

Cuartas y quintas de la temporada regular se enfrentaban en el primer asalto de los cuartos de final de la lucha por el título. Las ilicitanas afrontaban el encuentro tras una temporada en la que han ido de menos a más, el conjunto dirigido por Joaquín Rocamora se encontraba antes del choque en el mejor momento de la temporada, con 9 victorias en 10 partidos. Por su parte, Conservas Orbe Zendal BM Porriño llegaba al choque tras cuajar la mejor temporada de su historia. Las gallegas, con la final de la European Cup a la vista, viajaban a Elche con el recuerdo de los dos últimos "play-offs" en los que ambos equipos se habían enfrentado, con dos victorias del Atticgo.

El partido comenzó con el Atticgo más metido en el encuentro. Con una Nicole Morales estelar en la portería y una defensa más intensa, las ilicitanas arrancaban el choque mejor que las visitantes y así lo reflejaba el marcador con un 3-1. El intercambio de goles se convirtió en la tónica durante bastantes minutos hasta llegar a un 6-3, cuando las gallegas aumentaron la intensidad en defensa. La portera de Porriño, Ana Belén Palomino lo paraba todo y su equipo le dio la vuelta al marcador con un parcial de 0-4 para poner el 6-7 en el marcador. A lomos de Kelly Rosa y Nicole Morales, las ilicitanas volvieron a darle la vuelta al resultado. Con otro parcial de 4 a 0, pero ahora a favor del conjunto local, se marchaban ambos conjuntos al descanso con 11-9 favorable al Atticgo Elche.

La segunda mitad empezaba y el vendaval local estaba a nada de llegar. El primer gol fue para Atticgo, reflejo de lo que llegaría. Habían empezado la segunda parte mucho mejor las locales y se empezaban a marchar en el marcador. 16-11, celebraba Joaquín Rocamora y se encendían las luces de alarma en las gallegas. Atticgo no daba ni un segundo de tregua a las visitantes, que se veían totalmente superadas por sus rivales. 21-13 era el resultado y el Esperanza Lag se volvía completamente loco con sus chicas. Estaba siendo un monólogo la segunda parte, el conjunto dirigido por Joaquín Rocamora no hacía más que aumentar la diferencia. La apisonadora local llegó a los doce goles de diferencia. 32-21 en el marcador y las ilicitanas se llevaban un marcador de oro para la vuelta en Galicia. Muy en contra se tendrá que poner el duelo de vuelta para que no esté el equipo ilicitano en las semifinales de la Liga Guerreras Iberdrola.

Ficha técnica

Atticgo Elche (32): Marisol Carratu (0), María Agulló (2), Lisa Oppedal (4), Patricia Méndez (5), Nicole Morales (0), Clara Gasco (2), María Flores (0), Zaira Benítez (1), Udane Bernabé (0), Esther Martín-Buro (2), Paola Bernabé (2), Vanessa Rubio (2), Kelly Rossa (8), Carmen Figueiredo (1), Noelia Solla (3) y Victoria Peñas (0).

BM Porriño (21): Ekaterina Zhukova (2), Carolina Bono (4), Alicia Campo (0), Marina Valles (7), Fátima Rosalez (0), Aitana Santomé (1), Ana Belén Palomino (0), Aroa Fernández (0), Maider Barros (1), Sarai Samartín (0), Paulina Pérez (3), Maddi Bengoetxea (2), Daniela Morena (0) y Lucía Laguna (1).

Árbitros: Miquel Florenza Virgili y Jordi Ausas Busquets.

Incidencias: Partido correspondiente a la ida de los cuartos de final del "play-off" de la Liga Guerreras Iberdrola.