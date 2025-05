Perelló deja en el aire su continuidad en el Lucentum

Rubén Perelló, técnico del HLAAlicante, ha dejado en el aire su continuidad la próxima temporada tras haber conseguido la permanencia de forma brillante. En la previa del último encuentro de la campaña ante el Amics Castelló en el Centro de Tecnificación, Perelló no quiso asegurar nada de cara al próximo año: «Yo siempre he preferido primero terminar la temporada. No sé ni lo que haré el sábado por la mañana. A partir de ahí el club, en una temporada muy complicada por muchos aspectos deportivos y extradeportivos, tendrá que hacer un análisis de todo y a partir de ahí poner los primeros mimbres. Yo estoy tranquilo, me tomo mi tiempo de reflexión, lo he hecho siempre y lo voy a seguir haciendo. Veremos las próximas semanas cómo se va desarrollando el asunto».

«En Alicante siempre he estado muy a gusto. Para mí este club y esta ciudad es muy especial. Aquí conseguí un ascenso a la ACB en mi primera experiencia como primer entrenador hace 12 años aunque no se pudo materializar», señaló el técnico, que recuerda que «este año acepté venir en una situación muy complicada porque el sentimiento que tengo es muy grande y eso es muy importante». «Pero somos profesionales y tendremos que analizar todo. El club también tendrá que analizar la situación económica y deportiva de cara a un proyecto y yo mi situación profesional y personal. Ver cómo ha sido la temporada y de ver qué posibilidades hay para el próximo año. Con total sinceridad, si hay que sentarse nos sentaremos y veremos si hay nexos comunes para seguir adelante», afirmó Perelló, dejando muy en el aire su continuidad la próxima temporada en el Lucentum.

Sobre el encuentro de ese viernes en Alicante (21.00) en un encuentro intrascendente ante el Amics Castelló que despide el curso a una temporada para olvidar, el técnico pide que acuda la afición para agradecer el gran esfuerzo de la plantilla por conseguir la permanencia. «No es la mejor hora, pero nos merecemos que acuda la gente. A todos nos hubiera gustado prolongar la temporada pero tenemos que terminar juntos. Hemos vuelto a conectar . Desde que llegué a cómo nos vamos hay una gran diferencia. En casa nos hemos sentido jugando con una energía extra jugando un baloncesto excepcional y qué mejor manera que terminar con nuestra afición», concluyó el entrenador del Lucetum, que ha salvado al equipo después de haber estado 25 jornadas en zona de descenso.