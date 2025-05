El Alcoyano quiere poner la directa hacia la permanencia frente al descendido Intercity

El Alcoyano se enfrenta al Intercity este sábado a las 18 horas en El Collao con la clara intención de poner la directa hacia la permanencia en la Primera Federación después de la mejoría de resultados y juego experimentada bajo el "efecto Garrido", cuarto entrenador de la temporada.

Los de Alcoy tienen una oportunidad única para empezar a dejar atrás los fantasmas que le han acompañado durante gran parte de la temporada y comenzar a cimentar la salvación en las tres jornadas que restan, en las cuales los de Luis Miguel Garrido cuentan con el mejor calendario de todos los equipos implicados en la permanencia.

El primer paso que debe dar es borrar esa mala racha que le persigue en casa, donde el Alcoyano no gana desde hace el pasado 19 de enero, cuando derrotó 1-0 al Ibiza hace ya casi cuatro meses.

Los de Garrido llegan a este duelo con la confianza que supone haber dado la pasada semana en Sanlúcar un importante golpe encima de la mesa al ganar 0-3 al Atlético Sanluqueño y protagonizar una de las mejores actuaciones de la temporada.

Un resultado doblemente importante, puesto que el Alcoyano pasa a tener mejor cómputo particular con los andaluces, algo que también se da con otros dos rivales implicados en la permanencia como son Marbella y Yeclano.

Garrido podrá disponer de toda la plantilla a excepción del extremo Javi Antón que se pierde este partido frente al Intercity por acumulación de tarjetas amarillas. Hasta cinco jugadores de la plantilla afrontarán este partido apercibidos y bajo la amenaza de un partido de castigo en caso de ver una amarilla.

El posible once puede estar integrado por Jaume Valens, en portería; Sergi López, Pichu Atienza, Primi y Farru, en defensa; Pastrana, Imanol, Undabarrena y Dani Molina, en el centro del campo; Cristian Herrera y Mario Losada, en ataque.

Las palabras de Garrido

"Ni antes éramos tan malos ni ahora somos el Bayern de Múnich", ha explicado el técnico vallisoletano tras el último triunfo de su equipo. "A mis jugadores les digo a diario que se lo crean, que son muy buenos y que a muchos equipos les gustaría tener una plantilla tan buena como la que tenemos nosotros. Es lo que les recuerdo en cada entrenamiento", ha asegurado el técnico del Alcoyano ante su cuarto partido en el banquillo del equipo.

El vallisoletano, que no tiene el carnet de entrenador y aparece en las actas de los partidos como encargado del material, ha querido trasladar esta semana un mensaje de confianza ante un partido que es clave para seguir confiando en la salvación. "El partido frente al Intercity es nuestra semifinal de Champions, en la que tenemos que pasar eliminatoria para estar en la final, ese es nuestro objetivo: llegar a la última jornada con opciones de permanencia. Ahora mismo solo podemos pensar en ganar. Si no somos capaces de ganar al Intercity es que no merecemos seguir en Primera Federación", ha recalcado.

Una de las consecuencias del llamado "efecto Garrido" no solo se observa en la clasificación, con el Alcoyano que ha dejado de ser penúltimo y ha pasado de estar de cinco a dos puntos de la salvación, sino en las sensaciones que desprende el equipo bajo su dirección. "La única culpa que tengo es que se lo crean. Solo hay que ver el partidazo que hicieron en Sanlúcar, donde fueron capaces de ganar 0-3 en un campo en el que pocos han conseguido la victoria. Fue una gozada verlo después. El segundo gol nuestro es de locos", ha recordado.

Sin embargo, tradicionalmente los colistas son rivales que se le suelen atragantar al Alcoyano en El Collao, algo que bien sabe el excentral, leyenda del club tras cinco temporadas como jugador. "Al Alcoyano y a todos los equipos en general. Enseguida se piensa que van a ser un rival fácil y van pasando los minutos y el gol no llega. Cuando antes marquemos, mucho mejor. Seguro que vendrán a ganar y a dar una buena imagen", ha concluido.