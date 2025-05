Undabarrena: "Hace dos semanas lo veíamos muy negro y ahora lo podemos sacar"

El centrocampista del Alcoyano Eneko Undabarrena admitió que hace dos semanas el equipo veía muy cerca el descenso y ahora, tras dos victorias seguidas, piensa que pueden lograr la salvación en el grupo 2 de la Primera RFEF. "Hace dos semanas lo veníamos todos muy negro, empezando por mí, que pensaba que iba a ser muy complicado, pero después de ganar en Sanlúcar y ayer remontar al Intercity creemos que lo podemos sacar adelante en estas dos jornadas que restan", explicó el mediocentro vasco en declaraciones a los medios.

Los de Luis Miguel Garrido, que llegaron a ser penúltimos y a estar a cinco puntos de la salvación, están ahora, tras ganar este sábado al Intercity, a un punto de la permanencia. El ex de Amorebieta, Mirandés y Burgos fue fundamental en la victoria del Alcoyano frente al Intercity al anotar en la segunda parte el gol del triunfo después que el cuadro visitante pusiera contra las cuerdas a los de Garrido en la primera mitad tras adelantarse en el marcador. "Son de esos días que te marchas a casa satisfecho porque has conseguido que mucha gente salga contenta del campo. No soy de hacer muchos goles, de ahí que cuando marco estoy más feliz y en este caso por conseguir un gol muy importante para el equipo. En el fútbol me cuesta disfrutar por el exceso de responsabilidad que muchas veces me pongo, de ahí que me alegra haber puesto mi granito particular a esta victoria", confesó.

Undabarrena dijo que no cree en las casualidades, sino en el trabajo y en la confianza que ahora mismo tiene el equipo en Garrido. "Ha conseguido que confiemos en nuestro trabajo y no es casualidad que la pasada semana se ganara con brillantez por 0-3 en casa del Atlético Sanluqueño y que el equipo consiguiera remontar un partido que se nos había puesto cuesta arriba en la primera mitad", precisó respecto al encuentro ante el Intercity. "Si hacemos bien los deberes como en los dos últimos partidos, lograremos salir. Hemos de seguir teniendo esa confianza en el trabajo que estamos haciendo y convencernos de que lo podemos conseguir", explicó.

El Alcoyano visitará este sábado al Algeciras y la siguiente semana será el Real Madrid Castilla quien acuda a El Collao, para bajar el telón de la actual liga. "No va a ser fácil, entre otras cosas porque esta temporada no hemos conseguido tres victorias consecutivas. Vamos a Algeciras a romper con esa estadística. Ahora lo importante es confianza en lo que hacemos y no mirar a lo demás, aunque sabemos que dependemos de que otros tengan algún pinchazo", concluyó.