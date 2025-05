La temporada más loca del HLA Alicante

Nueve eternos meses después, llegó el ansiado final de temporada. Se cierra la campaña más loca de la historia reciente del Lucentum, en la que se ha pasado de estar hundido en la clasificación a coquetear con el "play-off". Tres entrenadores, fichajes, salidas y espantadas. Un vaivén emocional sin precedentes, así ha sido la temporada del HLA Alicante.

Con el pie torcido arrancó la temporada el Lucentum. Tras cinco derrotas consecutivas ante Valladolid, Cartagena, Betis, Oviedo y Fuenlabrada se firmó el peor inicio de temporada en la historia del club. Bajo la batuta de Antonio Pérez Caínzos, los alicantinos estaban inmersos en un mar de dudas, hundidos en la clasificación y con el descenso empezando a llamar la puerta. El técnico gallego fue cesado el 29 de octubre y se nombró a Raúl Lozano como nuevo entrenador interino. A pesar del cambio, el HLA no parecía levantar cabeza. Se necesitaban cambios urgentes, y así fue.

La llegada de Perelló

Regresó Rubén Perelló al banquillo alicantino, y con él, la ilusión. No fue la única incorporación, ya que llegaron dos jugadores que a la postre terminarían siendo importantísimos para el club, Mindaugas Kacinas y Sebastián Aris. Gerard Jofresa y Lypovyy se desvincularon del Lucentum y la primera victoria por fin llegó. Tras 10 derrotas, los alicantinos vencieron a Gipuzkoa en el Pedro Ferrándiz. A la tercera consiguió Perelló un triunfo, algo que no lograron ninguno de sus predecesores, ni Antonio Pérez Caínzos ni Raúl Lozano.

Los alicantinos empezaban a mejorar las sensaciones y la segunda victoria llegó ante Tizona. Ignacio Rosa aterrizaba en Alicante a la par que Marvin Ogunsipo hacía las maletas y este equipo ya empezaba a parecerse al Lucentum de siempre. Llegaban las primeras victorias en casa y con ello, la ansiada salvación se empezaba a ver posible.

El 2 de marzo, punto de inflexión. El HLA conseguía vencer al líder de la categoría, el San Pablo Burgos. Los burgaleses solo concederían dos derrotas en 34 partidos y ascenderían a la Liga ACB como campeones. Una victoria de mérito que certificaba el cambio total de dinámica. El objetivo de salir del descenso cada vez se veía más cerca y 14 días más tarde llegó, tras la victoria ante el Zamora por 84 a 86. El Lucentum abandonaba la zona caliente 25 jornadas después. 169 días más tarde, la afición se empezaba a ilusionar y el "playoff", pese a ser una opción remota, se empezaba a vislumbrar en el horizonte.

Hasta que no estuviese sellada la permanencia, Perelló no quería mirar para arriba pese a que los números invitaban a ello. A falta de dos jornadas para el final, tras la victoria ante el Movistar Estudiantes por 88 a 77, el HLA Alicante certificaba su presencia en la Primera FEB otro año más. Ahí ya cambiaron las palabras del técnico mallorquín, con la permanencia en el bolsillo, la opción del "play-off" empezaba a ser real. La coyuntura invitaba a ello, pues solo se necesitaban dos victorias en los últimos dos encuentros de liga. Para más inri, estos dos duelos eran ante el último y el penúltimo.

Descalabro final

El HLA afrontaba los dos últimos choques con la promoción de ascenso en el horizonte y la ilusión disparada tras la victoria ante Estudiantes. La afición soñaba con obrar el milagro, pero los jugadores dieron la sensación de que no. Pocos podían presagiar alguna derrota ante Morón y Amics Castelló, ya que eran dos descendidos. Así fue, el Lucentum cayó en ambos partidos y despidió de la temporada de forma agridulce. Entre ambos conjuntos solo han sumado 14 victorias en 68 partidos y han sido los artífices de que los alicantinos no hayan ocupado una plaza en la promoción por el ascenso. Dos victorias hubiesen servido para ser novenos, pero no se dio. La liberación de la tensión tras la permanencia fue decisiva.