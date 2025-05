Eón o el día que dura 33 años

Alicante, 17 de mayo de 1992. El Helados Alacant remontaba los dos goles que había traído de desventaja de Asturias y vencía 28-22 al Villa de Avilés, salvando la categoría pero no la “vida”. Y es que el equipo comandado en la pista por el ex Calpisa Nacho Novoa y entrenado por Alejandro Hernández, segundo del recién dimitido Pitiu Rochel, desaparecía escasas semanas después al no encontrar patrocinador, ahogado por la inviabilidad económica y sumido en la más profunda indiferencia. El Club Balonmano Alicante, en todas sus formas y denominaciones, ponía el más triste punto y final posible. Obras del Puerto, Calpisa, Tecnisa, Tecnisán y Helados Alacant ya sólo eran recuerdos irrepetibles de un pasado glorioso que, quien sabe, tal vez nunca tuviera ni siquiera la oportunidad de volver. Atrás quedaban una Recopa de Europa, cinco Copas del Rey y cuatro Ligas ganadas por el club deportivo que más y mejor paseó el nombre de Alicante allá donde fuese.

La grada del Pitiu Rochel, durante el último derbI alicantino / Héctor Fuentes

Desde aquel día, han sido más de treinta años sin balonmano de élite masculino en la ciudad. Más de tres décadas en las que los aficionados de la capital de la Costa Blanca se han movido entre un presente desalentador y una colección de ayeres sin mañana. CB Estudiantes, CB Alicante, CBM Sporting… Todos ellos -y algunos más- lucharon por poner a Alicante de nuevo en el mapa balonmanístico nacional. Todos lo intentaron y, hasta ahora, ninguno lo había conseguido. Ya lo dijo Woody Allen, “la eternidad se hace larga, sobre todo al final”. Pues no le faltaba razón al genial cineasta neoyorquino. Y es que el próximo 17 de mayo de 2025, exactamente treinta y tres años después, cuando más que esperar desesperábamos, el Horneo Eón está en disposición de escribir una página que quede para siempre en la historia del deporte alicantino. Ese día, el Eón -que precisamente significa “eternidad” en griego- se enfrenta en El Plantío en la última jornada de Liga al UBU San Pablo Burgos con el primer puesto en juego.

Al conjunto alicantino, líder de la División de Honor Plata con dos puntos de ventaja sobre los burgaleses, le vale el empate y hasta una derrota mínima para acabar primero y ascender directamente a la Liga Asobal. Sin embargo, la empresa no será nada fácil. No en vano, su rival llega lanzado y acumula ocho jornadas sin perder (siete victorias y un empate). El UBU San Pablo está entrenado desde hace dos años por Roi Sánchez. El técnico gallego, que llegó procedente del Stuttgart alemán, ha demostrado que, a veces, para caminar deprisa primero hay que pensar despacio. Así, sin fichajes rimbombantes pero recibiendo la confianza y continuidad necesaria por parte de la directiva burgalesa, Sánchez ha conseguido armar un bloque potente, sin grandes figuras pero sin apenas fisuras, que ha llegado a su cenit en el mejor momento, cuando más importa, a final de temporada. Su equipo tipo ha sido el formado por el internacional caboverdiano Élcio Carvalho en la portería; el central Álex Chan; los laterales Javier Rodríguez y Fabrizio Casanova; el pivote Tomás Moreira y Jaime González -máximo goleador del equipo- y Eduardo López en los extremos. Como nota curiosa, entre los hombres de rotación de Sánchez, encontramos al central ilicitano Faust Talens, hermano del jugador del EÓN Didac.

Parker en primer plano, en una acción del último EÓN-Agustinos / Héctor Fuentes

Los herederos del Calpisa

Por su parte, el Eón también llegará a El Plantío en un excelente estado de forma. Ocho victorias en las últimas nueve jornadas y, en total, veintitrés en veintinueve partidos, que han posibilitado a los de Fernando Latorre primero arrebatar el liderato al irregular CB Caserío Ciudad Real -ahora tercero- y, después, situarse en cabeza de la clasificación a falta de la última y decisiva batalla en la que fue tierra del Cid. Para llegar hasta aquí, hasta los aledaños de la historia, el técnico alicantino ha contado con los siguientes jugadores:

Darko DIMITRIEVSKI (1993, Veles, Macedonia del Norte): EL SOLDADO DE HIERRO

Todo un trotamundos, el “soldado de hierro” -como así lo define Fernando Latorre- ha jugado en Catar, Hungría, Alemania e Israel, además de en España y en su Macedonia del Norte natal. Dimitrievski promedia casi tres goles por partido pero es en los intangibles donde se hace más importante si cabe para Latorre. El lateral normacedonio aporta una mezcla de serenidad, determinación y veteranía que le han convertido en uno de los capos del vestuario alicantino.

El normacedonio Dimitrievski / Héctor Fuentes

Ander TORRIKO Egaña (1997, Zumaia, Guipúzcoa): EL TARRO DE LAS ESENCIAS

En el balonmano el número 10 nunca ha tenido el significado que sí ha tenido en el fútbol. Ni el sueco Magnus Wislander, que solía llevar el “2” o el “3”; ni Veselin Vujovic o Edhard Wunderlich (ambos eran “9” perennes); ni el danés Mikkel Hansen (24), así como tampoco el croata Ivano Balic ni el francés Nikola Karabatic, que basculaban entre los dorsales “4” y “34” y “13” y “33” respectivamente. Ninguno de estos jugadores, probablemente los mejores de toda la historia, eligió llevar el dorsal que encumbró a Maradona, Messi o Pelé. Sin embargo, en esta ocasión y sin que sirva de precedente, el “10” sí corresponde a la principal figura del Horneo Eón. Ander Torriko es mucho más que el motor del equipo. El central de los alicantinos es un mago que en cada partido imparte un clínic de fundamentos, clase y capacidad goleadora (más de seis de media por jornada).

James Lewis PARKER (1994, San Luis, Argentina): INTENTANDO DOMAR A LA BESTIA

James Parker es un lateral zurdo potente, muy físico, con buen lanzamiento desde nueve metros. Un auténtico cañonero, de los de antes. Los casi cinco goles por noche que promedia el internacional argentino de origen estadounidense así lo atestiguan. Llegó, procedente del Zamalek egipcio, al comienzo de la presente temporada tras jugar con la albiceleste en los Juegos Olímpicos de París.

Karlos RUBIO Carpena (2003, Elda, Alicante): TODAVÍA NO SABE DE LO QUE ES CAPAZ

Buen físico, capacidad atlética, mucho potencial y casi todo por hacer. El jovencísimo lateral irá creciendo conforme vaya creyéndoselo. Elda, ciudad tan de balonmano, ya puede empezar a estar orgullosa de él.

CARLOS FERNÁNDEZ Sánchez (2001, Ciudad Real): EL MOTIVADO DE LA CLASE

Carlos Fernández tuvo la desgracia de romperse al principio de la pasada temporada y pasarse todo el año en blanco. Cualquiera se habría venido abajo ante un trago tan amargo pero el alcarreño encontró la motivación necesaria para sobreponerse, competir este año y para llegar a tiempo a la cita con la historia que tiene, como el resto de sus compañeros, el próximo 17 de mayo. Jugador de equipo, de los que hacen plantilla, de los que cualquier entrenador quiere tener.

Julen URRUZOLA Pagazartundua (2002, Elgóibar, Guipúzcoa): LA DEFENSA BONDADOSA

Doscientos cuatro centímetros y toneladas de trabajo puestos a disposición de la defensa. Producto de la mítica cantera del Bidasoa de Irún, Julen ha sido internacional en todas las categorías inferiores, disputando en 2023 el Mundial Sub-21 y en 2022 el Europeo Sub-20. El “muro” ya es toda una realidad y no está en México.

Xabier BARRETO Usabarrena (2003, Irún, Guipúzcoa): SPEEDY GONZÁLEZ

Otro vasco. Otro de la cantera del Bidasoa. Otro diamante que Latorre está puliendo. Barreto es un extremo zurdo rápido, escurridizo y valiente que, poco a poco, se ha ido ganando la confianza del técnico alicantino. Cada día es más importante en la rotación.

ALBERTO GONZÁLEZ Maciá (2001, Alicante): EL FÍSICO AL SERVICIO DEL EQUIPO

Duro, muy físico y buen defensor, de los que no rehuyen el contacto. Con algunas carencias en ataque, motivadas sobre todo por sus bondades físicas, Alberto González es lo más parecido a un extremo metido en el cuerpo de un pivote.

Dídac TALENS Albero (2002, Elche, Alicante): PHINEAS EN TALENT PURO

Dídac es un joven y muy fino central que cuenta con menos minutos de los que merecería su talento. Aunque viene dejando destellos de su calidad, compartir posición con “el estilista” Ander Torriko, limita mucho su presencia en cancha.

Juan BONANY Rosal (2001, Barcelona): JUGADOR DE EQUIPO

Gerardo MELERO Amorós (2003, Alicante): VOLUNTAD Y PREDISPOSICIÓN

Uno de los canteranos que ya están empezando a entrar en la dinámica del primer equipo.

Aarón GUTIÉRREZ Barquero (2006, Molins del Rei, Barcelona): EL NIÑO PRODIGIO

El talentoso lateral catalán, internacional en categorías inferiores y una de las minas de nuestro balonmano, se proclamó campeón europeo Sub-17 en 2023 y se está consolidando este año en el Eón Alicante. En la antesala de la élite, Aarón Gutiérrez Barquero está teniendo los minutos que habría sido imposible tener en Barcelona y los está aprovechando muy bien (marca casi tres goles por partido).

Lorenzo POYATO Botella (2004, Torrevieja, Alicante): LAS DESVÍA CON LA MIRADA

Lorenzo Poyato es la competencia directa del argentino Forlino en la meta alicantina. Valiente y con buena capacidad de reacción, el joven portero está cada vez más asentado en el club. Se le augura un buen futuro.

Diego VERA Chaves (1996, Padul, Granada): EL MURO DE CONTENCIÓN

Pivote fuerte, de mucha envergadura (2.01 metros y 105 kilos de peso) y buen defensor. Este joven veterano, que jugó durante seis temporadas en el Maracena de su Granada natal, se encuentra plenamente asentado en Alicante, ciudad a la que llegó hace dos años, procedente del Ciudad Encantada.

CAUE MARTINS De Souza (2003, Sao Joao de Meriti, Brasil): LA SORPRESA

Lateral potente, muy bueno en el uno contra uno. Llegó en enero procedente del balonmano brasileño (es internacional en categorías inferiores y disputó el pasado Mundial Sub-21 con la canarinha) y ya está plenamente adaptado al club. Futuro muy prometedor.

Agustín FORLINO Couly (1997, Lanús, Argentina): GUARDARREDES KARCHER

Portero ágil, seguro y de grandes reflejos. Decisivo en muchos partidos, el argentino se ha mostrado como un auténtico cerrojo.

Josu ARZOZ Azofra (2004, Pamplona): COAST TO COAST

Uno de los jugadores más prometedores del equipo. Josu, ex Anaitasuna e internacional en todas las categorías inferiores, es un pivote inteligente, rápido y con mucho gol, que todo lo que “toca” lo convierte en oro: campeón de Europa Sub-18 (2022) y Sub-20 (2024) y del Mundo Sub-19 en 2023.

Gabriel NAVARRO Simón (2001, Mislata, Valencia): UN FÍSICO TOP PARA EL BALONMANO

Lateral derecho con casi dos goles de media pero sobre todo con un Máster en intensidad, potencia y defensa. Y, como lo define Fernando Latorre, un físico TOP para este deporte. Y es que, parafraseando cómo describía Hemingway a Santiago en El viejo y el mar, Navarro es jugador de balonmano porque no podía haberlo sido de otra cosa.

El legado del Calpisa

En los hombros, en las cabezas, en las piernas y sobre todo -y nunca mejor dicho- en las manos de estos dieciocho hombres descansa la responsabilidad pero también la ilusión de enterrar una ausencia alicantina en División de Honor que dura ya treinta y tres años. Nacidos en lugares tan dispares como Alicante, Euskadi, Macedonia del Norte, Barcelona, Argentina o Brasil pero tan alicantinos como la Explanada que llevan en la camiseta, los jugadores del Eón, tal vez sin saberlo, portan el legado que un día llevó el Calpisa… y eso no es cualquier cosa. Este sábado, en cada acción de estos dieciocho chicos, estará la garra de Santos Labaca, la clase de Javier Cabanas, la astucia de Pitiu y cada una de las manos salvadoras de Perramón o De Miguel. Cada gota de sudor que derramen en Burgos irá al muelle donde jugaba el Obras del Puerto; y cada aliento que les falte, lo rescatarán de los aficionados alicantinos que vieron a su equipo tumbar al Barcelona en aquella final de Cartagena o al todopoderoso Gummersbach de Wunderlich. El Eón está en la situación soñada durante tanto tiempo. Alicante estará pendiente pero sobre todo estará con ellos. Que el deseo de volver algún día a División de Honor, que dura desde 1992, se acabe de una vez el próximo 17 de mayo. Jugadores del Eón, haced que ese día llegue. Parad el reloj. Haceos eternos.