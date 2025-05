¡OFICIAL! Ilia Topuria se enfrentará a Charles Oliveira en el UFC 317 por el título del peso ligero

Ya es oficial. La UFC ha anunciado que Ilia Topuria (16-0) se enfrentará a Charles Oliveira (35-10) en el combate estelar del UFC 317 por el título vacante del peso ligero que deja libre Islam Makhachev. El evento se celebrará el 28 de junio en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos), actual epicentro del deporte estadounidense. Tras una larga espera, la mayor liga de artes marciales mixtas del mundo ha puesto fin a los rumores con un pleito entre dos de las estrellas más grandes del momento, aunque no es el combate que todos los aficionados soñaban ver.

Pese a ser un ‘main event’ de altísimo nivel, este emparejamiento no era el deseado por Topuria, quien abandonó el peso pluma meses atrás con el objetivo de enfrentarse a Islam Makhachev por el cinturón indiscutido del peso ligero. Era un duelo entre el número uno y el número dos del ránking libra por libra, que se perfilaba como uno de los más grandes de la década. Sin embargo, las promesas de la UFC a Ilia se estrellaron contra la negativa del equipo del ruso, que desde el principio se mostró contrario a medirse al 'Matador', alegando que no merecía una oportunidad directa por el título de las 155 libras. Tras la victoria de Belal Muhammad el pasado sábado, comenzaron a caer las fichas del dominó: Makhachev planea subir al peso wélter y buscar el doble campeonato. En cualquier caso, la mejor noticia para Topuria es que estará peleando con Oliveira por el título vacante, y no interino.

Topuria, la estrella de la semana más importante para la UFC

Este UFC 317 coincide con la International Fight Week, la semana más importante del año para la compañía y su escaparate global. Es, en términos comparativos, la “Super Bowl” de la UFC, donde se necesita un combate estelar de gran calibre para generar ingresos millonarios en taquilla y pay-per-view. Para entender la magnitud del evento, basta recordar que el año pasado se había programado el regreso de Conor McGregor tras tres años de ausencia para esa misma fecha. Una lesión frustró esa vuelta, pero ese es el nivel de importancia que se le está otorgando hoy a Topuria.

En cualquier caso, el hispanogeorgiano llegará a Las Vegas como gran favorito ante Oliveira, tras haber finalizado a dos leyendas como Volkanovski y Holloway, y consolidarse como el mejor boxeador de la UFC. En su última aparición, Topuria logró lo imposible: noquear a Holloway, considerado la mejor mandíbula de la compañía y que nunca antes había sido noqueado. Así logró su primera defensa del título del peso pluma, el mismo que había conquistado ocho meses antes en Anaheim, al poner fin al reinado de casi un lustro de Volkanovski en las 145 libras.

Nil Jaimejuan

Uno de los combates del año

Ilia busca retos cada vez más grandes y, aunque no será contra Makhachev, sí lo será el título absoluto, en el UFC 317 tendrá frente a sí al mayor sometedor en la historia de la empresa. ‘Do Bronx’, a sus 35 años, es uno de los campeones más queridos de todos los tiempos. Dominó el peso ligero entre 2021 y 2022: se coronó ante Chandler, defendió frente a Poirier, venció a Gaethje, y después acabaría sufriendo su única derrota en ese tramo frente a Makhachev en el UFC 280. El ruso le arrebató el oro y comenzó su hegemonía en la división, acumulando ya cuatro defensas exitosas, un récord histórico en las 155 libras, superando incluso a su mentor Khabib Nurmagomedov.

Oliveira, que entrena en el mítico Chute Boxe de Diego Lima, ostenta numerosos récords en su prestigioso currículum: es el peleador con más finalizaciones en la historia de la UFC (20), el que más victorias por sumisión (16) y el que más bonificaciones por desempeño ha recibido (20). El combate ante Topuria —que ha finalizado el 87% de sus peleas— promete ser un espectáculo garantizado. Es casi imposible que llegue a la decisión de los jueces.

En caso de una victoria de Ilia Topuria ante Charles Oliveira, quedará por ver cuál será el siguiente paso para la UFC. Está claro que Dana White, Hunter Campbell y el resto de los altos cargos quieren que esa super pelea ante Islam Makhachev por la unificación del título del peso ligero acabe sucediendo tarde o temprano. Sin embargo, si algo hemos aprendido en este deporte es que las oportunidades suelen presentarse solo una vez.

El mensaje de Topuria

"El 28 de junio, otro sueño se hará realidad. Seré el campeón de la división de peso ligero. Charles, mis disculpas por adelantado... Sólo estoy luchando por mis sueños. Es desafortunado que Makhachev huyera. 17-0" dijo Ilia Topuria en 'X' nada más conocerse la oficialidad de este combate.