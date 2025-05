Nico Medina: "Para triunfar en las Artes Marciales Mixtas no puedes ser solo atleta"

Nico Medina es inabarcable porque está en continuo crecimiento. Como deportista y como persona. A pocas horas de debutar en la velada WOWfc Alicante de Artes Marciales Mixtas

(MMA, por sus siglas en inglés) —el próximo 17 de mayo—, nos adentramos en la mentalidad de este joven luchador murciano que ya ha despertado el interés de quienes

entienden de talento con futuro. En esta entrevista revela que en esta disciplina deportiva “la preparación mental y espiritual es igual de importante que la física”. Aquí empieza el mundo de Nico. Nacido en San Pedro (Murcia), Medina descubrió el universo de los deportes de contacto a los 14, en un tiempo en que el jiu-jitsu brasileño apenas era conocido en España. “Entonces nadie tenía ni idea de lo que era esto”, recuerda. Entrenaba con un profesor que viajaba regularmente y compartía conocimientos que entonces parecían rudimentarios, pero que sembraron las bases de una gran pasión. “Empezamos así. Íbamos a otros gimnasios a enseñar. Éramos como misioneros de las artes marciales”. Ese espíritu de pionero lo acompaña desde entonces. Hoy, con un palmarés difícil de abarcar, Medina puede presumir de haber sido campeón de España en jiu-jitsu, grappling, sambo y judo, subcampeón nacional en lucha, y de múltiples podios en europeos y mundiales bajo distintas federaciones internacionales. Tres veces campeón del mundo en grappling y jiu-jitsu, y con experiencias en los mejores tatamis de Europa y EEUU, Nico podría haberse quedado en esa zona de confort. Pero eligió lo difícil. Y esa elección es lo que le ha traído a debutar en Artes Marciales Mixtas este 17 en Alicante. Su debut será en formato amateur, por convicción y por respeto al proceso deportivo. “Es como si pones a un corredor de motos en un coche de carreras. Las MMA

son otro vehículo. Y hay que aprender a conducirlo”.

Ideas claras

Tiene claro que su paso por el circuito amateur será breve, pero necesario. “De aquí a cuatro años voy a estar entre los mejores del mundo en MMA. Pero no puedes saltarte pasos”, señala con plena convicción. Su presente lo encuentra inmerso en un proceso exigente. Lo que para otros sería un cambio de modalidad deportiva, para él es algo más profundo. “ Estoy aprendiendo a hacer otra cosa. Estoy construyendo un artista marcial diferente. Me está enriqueciendo mucho a nivel personal y deportivo. Esto es otro deporte y por tanto otra mentalidad”. “Esta es la nueva era. Aquí hay que saber de todo y estar preparado para todo. Estoy contento con mi evolución técnica. No paro de mejorar. Las MMA no son grappling con golpes. No son golpes con grappling. Son MMA”, reflexiona. A pocos días de su debut en la jaula, afronta la cita con el sosiego de quien ha hecho los deberes. “Confío al cien por cien en mí. Obviamente, solo los tontos no tienen dudas. Pero mi trabajo es encontrar soluciones, llegar preparado física, mental y espiritualmente” .Esa fortaleza interna, esa mentalidad, es lo que él considera el factor diferencial entre los buenos y los grandes.

Cita de Alicante

“Tú evolucionas tanto como evoluciona tu mente. Lo que diferencia a las leyendas y los gigantes del resto es la mentalidad”. Más allá de lo competitivo, Medina celebra lo que las artes marciales significan como vínculo humano. “ Aquí la gente comparte y eso hermana mucho. La comunidad es una parte muy bonita de este deporte”. Nico Medina al pensar en la cita del 17 de mayo. Hay algo de nervio, pero también ilusión. “Me vais a ver en acción. Va a ser el comienzo de algo muy interesante. Solo por eso ya merece la pena. Luego, cuando seamos máquinas, ya será otra historia”.