Topuria: "Makhachev es el mayor hipócrita que he visto, que me dé las gracias por no meterle una paliza"

La superestrella de la UFC Ilia Topuria (16-0), afincado en Alicante desde los 15 años, realizó este miércoles su primera aparición pública tras la confirmación de que se enfrentará al brasileño Charles Oliveira (35-10) en el UFC 317, por el título de peso ligero, el próximo 28 de junio, en Las Vegas. El hispanogeorgiano ha sido el presentador de la conferencia de prensa previa a la celebración del WOW 19 (promotora de la cual es copropietario), el mayor evento nacional de artes marciales mixtas que tendrá lugar este sábado 17 de mayo, en el Centro de Tecnificación de Alicante.

Pese a que el combate entre Ilia y Oliveira será el 'main event' del próximo UFC 317, este emparejamiento no es el deseado por 'El Matador'. Tanto él como su equipo, tomaron hace meses la decisión de abandonar el peso pluma con el objetivo de enfrentarse a Islam Makhachev por el cinturón indiscutido del peso ligero. Era un duelo entre el número uno y el número dos del ránking libra por libra, que se perfilaba como uno de los más grandes de la década. Sin embargo, las promesas de la UFC a Ilia se estrellaron contra la negativa del equipo del ruso, que desde el principio se mostró contrario a medirse alicantino, alegando que no merecía una oportunidad directa por el título de las 155 libras.

"Makhachev el mayor hipócrita que he visto jamás. Me decía que no me quería dar la oportunidad por ser el chico pequeño, y ahora mismo está haciendo eso. Me tendría que dar las gracias por no darle una paliza porque era la pelea que todos querían a ver. No he visto jamás tanta hipocresía junta. En ningún momento aceptaron el combate. Jamás han aceptado la pelea y mucho menos me han hecho a mí un favor", declaró Ilia aprovechando la presentación del WOW 317, llevada a cabo en el salón de actos del restaurante Punta Piedra de Alicante.

Ilia Topuria camina hacia la comparecencia en Alicante. / Alex Domínguez

'El Matador' también aprovechó la oportunidad para evaluar el combate frente a la leyenda Charles Oliveira, quien sí será su rival en Las Vegas: "Le agradezco mucho a Charles que haya aceptado el reto, algo que Makhachev no hizo... pero la realidad es que voy a ser campeón de otra división más. El resultado será el mismo de siempre, saldré victorioso y me llevaré otro cinturón, cumpliré otro más de mis sueños. Haré lo que menos doloroso sea para Oliveira porque me cae muy bien, pero una vez entro en el octágono yo voy a tratar de tocarle el botón".

El hispanogeorgiano, que aspira el próximo 28 de junio a su segundo título de UFC, en este caso en peso ligero, también habló sobre las claves de su preparación de cara al combate. "Me siento muy feliz y muy a tope. Estoy disfrutando de cada momento. Hasta ahora, en peso pluma con los recortes era muy complicado. Tenía muchas restricciones, ahora es diferente. Era uno de los objetivos de cambiar de peso. Haremos lo mismo que hacemos siempre. Nos iremos tres semanas antes allí (a Las Vegas) para adaptarnos a todo. Hemos peleado en todas las partes del mundo y sabemos lo que necesitamos a nivel logístico. Lo único que nos falta es ir a recoger el cinturón”, argumentó Topuria sobre las claves de su preparación para el UFC 317.

WOW 19

Además, el luchador se mostró muy feliz de regresar a Alicante, una ciudad que asegura le ha dado mucho. "Es muy emocionante regresar a Alicante con estos grandes atletas. No puedo esperar a que llegue el sábado y estoy convencido de que todos pasaremos una gran noche", argumentó. También opinó sobre el crecimiento que han vivido las artes marciales desde su irrupción en el panorama internacional: "Me alegro mucho si es así, la verdad. Esa siempre ha sido una de mis ideas y si es cierto que he podido contribuir al crecimiento de las MMA aquí, mejor que mejor".

En cuanto a la velada que ofrecerá WOW 19 en el Centro de Tecnificación, cuenta con un total de seis combates. Abrirá la noche Jefry Cobo (Colombia) vs Delffy Humer (República Dominicana) en la categoría de flyweight, seguido de Rober Ionescu (España) vs José Wilmar Quirama (Colombia) en la categoría catchweight. Tras ello, en la categoría featherwight Francis Silumsadisa (España) se medirá con el georgiano Meruzhan 'The Panther Palyan', seguido de un combate de peso bantamweight entre 'Paddy The Problem' Rutledge (Irlanda) y Richard Jacome (España).

De izquierda a derecha, Isai Villamur, Eduardo Riego, Ilia Topuria, Renato Rangel y Allan Pichungas Ruiz. / Alex Domínguez

La velada la cerrarán los dos grandes combates de la edición. En primer lugar, Isai Villamur (España, 5-0) se medirá con Allan Pichungas Ruiz (México, 9-3), en la categoría de featherwight, antes de la llegada del combate estelar de la noche. WOW 19 Alicante tendrá un cierre de velada espectacular con un enfrentamiento en la categoría lightheavyweight (pesos pesados) entre Renato “King” Rangel y Eduardo Riego. Un combate que reúne experiencia, fuerza y distintos estilos. En la esquina roja estará Eduardo Riego, el español con un peso de 93 kilogramos y una altura de 1,91 metros, llega con un sólido récord profesional de 7 victorias y 2 derrotas (7-2).

Además, cuenta con una trayectoria que lo posiciona como un contendiente completo y peligroso dentro de la división. No obstante, hay que tener en cuenta que su última aparición en el octógono fue en diciembre de 2014, cuando se enfrentó a Tomislav Spahović, por lo que este combate marca su regreso a la competición profesional tras más de una década.

En la esquina azul se encontrará Renato “King” Rangel. El brasileño, que también marca 93 kilogramos en la báscula y mide 1,90 metros, acudirá a esta cita con un récord de 9 victorias y 6 derrotas (9-6-0). Ha competido tanto en light heavyweight como en heavyweight, demostrando versatilidad y experiencia en escenarios exigentes. En cuanto a su último envite, este data diciembre de 2024, cuando Rangel se enfrentó al luchador escocés Louie Sutherland.

Ambos luchadores, reconocidos por su trayectoria y habilidades, protagonizarán la última pelea de la noche en WOW19 Alicante, un cierre de evento que promete ser el momento culmen de la velada para todos los amantes de las artes marciales mixtas.