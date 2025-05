El Club Atlético San Vicente organiza el Campeonato de España de Hockey Sala Infantil Masculino

Después de esperar toda la temporada, por fin el próximo jueves 22 de mayo echará a rodar la bola en el nuevo pabellón de San Vicente del Raspeig. Y es que después de muchos meses de trabajo y preparación, el torneo más importante a nivel nacional en categoría infantil masculino hockey sala abrirá sus puertas.

Equipo Infantil Femenino Sala. Sector nacional / INFORMACIÓN

38 encuentros en 4 días

En este campeonato participarán los 12 mejores equipos de la categoría, formados por un máximo de 12 jugadores de entre 14, 13 y 12 años, todos ellos venidos de muy diversas partes de la geografía española, que se dividirán en 2 grupos de 6. En el grupo A estarán encuadrados el Club de Campo (Madrid), el CD Terrassa (Terrassa), la RS Tenis (Santander), la Candelaria María Asunción (Málaga), el Ourensticks HC (Ourense) y el equipo local CA San Vicente - UA. Por otro lado, en el grupo B participarán el SPV Complutense (Madrid), el Club Egara (Terrassa), El FC Barcelona (Barcelona), el RC Jolaseta (Bilbao), el Atlètic Terrassa HC (Terrassa) y el RGC Covadonga (Gijón).

La competición vendrá repleta de partidos, disputándose un total de 38 encuentros en 4 días, para los cuales la entrada será totalmente libre y gratuita. Al respecto del formato de competición, este será, en primer lugar, una liguilla a una sola vuelta por cada grupo que se disputará entre el jueves 22, viernes 23 y la mañana del sábado 24. Los partidos del CA San Vicente - UA serán: El jueves 22 vs Ourensticks HC (14:25H) y vs Candelaria María Asunción (19:50H), el viernes 23 vs CD Terrassa (12:15H) y vs Club de Campo (20:55H) y el sábado 24 vs RS Tenis (13:20H).

Tras la fase de grupos, el sábado por la tarde empezarán los cruces con el enfrentamiento entre los sextos clasificados de cada grupo por el 11º y 12 puesto, seguido de los quintos por el 9º y el 10º y los cuartos por el 7º y 8º. Esto dará paso a los dos primeros platos fuertes en busca de la gran final, las semifinales entre los dos primeros clasificados de cada grupo. El desenlace final del torneo lo conoceremos el domingo 25 con la disputa del partido entre los terceros por el 5º y 6º puesto, el cual dará paso al enfrentamiento por el 3º y 4º puesto entre los derrotados en las semifinales del sábado. Seguidamente, los vencedores disputarán la gran final que tendrá lugar a las 12:45H y que coronará al equipo campeón de España.

Laura Pérez, jugadora del Infantil Femenino. / INFORMACIÓN

Un municipio enfocado en el deporte

Una vez más, el nombre del municipio de San Vicente del Raspeig y el del Club Atlético San Vicente - Hockey se ubicarán en el radar de las competiciones deportivas nacionales más relevantes, como será este Campeonato de España Infantil Masculino Hockey sala, mostrando la relevancia del municipio y del club a nivel deportivo. Además, se contará con un escenario inmejorable como es el parqué del flamante nuevo pabellón de San Vicente del Raspeig, totalmente adaptado para albergar las mejores competiciones nacionales e internacionales de todo tipo de deportes de pabellón, como es en este caso el hockey sala.

Un parqué que pudo ver como el pasado fin de semana del 10 y 11 de mayo se estrenaban las competiciones nacionales de hockey sala de forma inmejorable con la disputa del sector clasificatorio para el Campeonato de España Infantil femenino, en el cual el Atlético San Vicente logró clasificarse al igual que los chicos y cuya fase final disputará en la ciudad de Benalmádena (Málaga).

Equipo Infantil Masculino en el Campeonato de España de Hockey Hierba de Bilbao. / INFORMACIÓN

Siendo el Atlético San Vicente un club con gran tradición y que es historia del hockey sanvicentero, alicantino y valenciano, en esta su temporada nº 56 (fundado en 1969), ha obtenido destacados logros que le sitúan ante un gran año. Entre ellos destacamos la participación del equipo Infantil masculino en la fase final del Campeonato de España de la modalidad de hockey hierba (la otra que practica el club) así como el cadete masculino hockey hierba, también clasificado para las finales, y el ya citado éxito del infantil femenino en hockey sala. También es importante mencionar que el club cuenta con sus dos equipos sénior, masculino y femenino, en las ligas de División de Honor B nacional, en donde ha logrado esta temporada 24-25 la permanencia con holgura, en el caso de los chicos, y ha luchado por el ascenso sin suerte final, en el caso de las chicas, siguiendo ambos equipos en DHB nacional la próxima temporada 25-26.

Sin duda una gran temporada para un Atlético San Vicente que espera cerrar con un broche de oro su organización y participación en la fase final del Campeonato de España de hockey sala y que anima a que todas las personas amantes del deporte y del hockey se acerquen al nuevo pabellón a disfrutar de los partidos.