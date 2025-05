Fernando Latorre: "Todavía no nos lo creemos, al acabar el partido no podía ni hablar"

Tras vencer 32-35 a Ubu San Pablo Burgos, el Horneo Eón Alicante consiguió el ansiado ascenso a la Liga Asobal. 33 años más tarde, la ciudad volverá a tener un equipo en la élite del balonmano español. Después del pitido final se desató la locura entre los miembros del equipo, ya que se había conseguido el objetivo. Una temporada perfecta cerraba con el mejor final posible. "Tenemos mucha satisfacción, todavía no nos lo creemos. Iniciar un proyecto y conseguirlo es muy gratificante personalmente y colectivamente", señalaba el entrenador Fernando Latorre.

Los jugadores celebran emocionados. / LOF

El preparador alicantino no podía esconder la felicidad. "Hemos disfrutado muchísimo y hemos sufrido también durante el camino. Culminar con este partido fuera de casa ha sido tremendo, hemos sentido todo el apoyo de la gente de Alicante y poder devolver el balonmano de élite a la ciudad es la mayor satisfacción del grupo, es para lo que habíamos trabajado tanto. Cuando lo consigues sientes una alegría tremenda, estamos todavía asimilándolo todo. Muy contentos y emocionados de lo que hemos conseguido", opinaba.

"Estoy muy feliz, cuando acabó el partido no podía ni hablar. Saltan las lágrimas cuando llegas a estos momentos y consigues un objetivo que era complicado, pero no imposible. Era difícil, habían pasado 33 años y muchos proyectos que no terminaban de culminar. Lo hemos conseguido y tenemos que estar muy orgullosos de este club, de esta directiva y de estos jugadores que pasarán a la historia", se mostraba orgulloso el técnico.

Jaime Cremades, Ñago

El presidente del Horneo Eón también radiaba felicidad y orgullo a raudales. "Estamos muy muy felices. No tengo palabras para definir todo esto, es un sueño conseguirlo después de tanto tiempo de trabajo duro, de esfuerzo económico por parte del patrocinador y del esfuerzo de toda la gente que nos ha acompañado de forma altruista. Estamos muy felices por haber devuelto a Alicante a la élite del balonmano 33 años después, que no es poco. Hace más de treinta años estuve yo dentro del mejor balonmano del país y volver a eso es un orgullo para toda la ciudad y para todos nosotros", valoraba el presidente.

James Parker

El argentino, autor de siete tantos en la final ante el Burgos calificó el partido como "muy duro". "La primera parte se nos complicó, estuvimos cuatro abajo y nunca nos rendimos. Nos merecemos esto. Esperaba que el partido fuese así, tienen buenos jugadores y nosotros también. Además, los dos entrenadores son muy buenos, tienen muchas variantes", opinaba.

Además, Parker señaló que desde principios de temporada el ascenso estaba en mente de todos. "Nuestro objetivo era este. No era un sueño, era un objetivo y lo hemos conseguido. Nunca nos escondimos, siempre dijimos que queríamos ser primeros, ni "play-off" ni nada. Nos lo merecemos más que nadie por eso, porque nunca nos escondimos y siempre fuimos de cara".

Alberto González

Por su parte, Alberto González fue autor de un gol y es el jugador más veterano al llevar seis temporadas en el club. "Ha sido un partido muy emotivo, hemos conseguido el objetivo que tanto hemos luchado. Todo el esfuerzo de esta temporada ha merecido la pena. Desde el primer momento he estado persiguiendo esto, un ascenso a Asobal y por fin se ha conseguido. No puedo estar más contento por hacer historia y por volver donde una vez fuimos grandes", sentenciaba.