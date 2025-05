Las mil anécdotas de Raúl Ruiz en el fútbol modesto: "En Benidorm viví una etapa gloriosa"

Raúl Ruiz fue uno de los pioneros en España en cambiar, o mezclar, balón y micrófono. En pasar del césped a los platós de televisión. Y lo hizo con naturalidad y, sobre todo, sin la necesidad de haber sido mediático. El fútbol modesto le tiene como representante y baluarte. Por eso no es de extrañar que sus vivencias y anécodtas se hayan transformado en libro con "Las temporadas de mi vida"... aunque él se haya resistido.

Ruiz es una ametralladora de anécdotas porque vivió una época del fútbol en España que los más jóvenes se sorprenden al recordarla, con situaciones que hoy en día serían impensables y dirigentes que no imaginarían ni el guionista más deslumbrante. Y su jovialidad le hace contarlas, aunque quiera guardar algo para sorpresa de sus lectores.

Ruiz, junto a Bernd Schuster, el día de la presentación de su libro / Información

"Tanto Juan Apolo, que trabajó conmigo en Disney, como Michael Robinson ya hace 20 años me insistían en que tenía que escribir un libro, pero no les hacía caso porque estaba ocupado", relata el exfutbolista que debutara con el Logroñés en Primera en la 1987-1988 y se hiciera popularísimo en la eliminatoria de Copa entre su Numancia y el Barcelona en 1996, cuando ejerció de reportero para Canal+ desde las entrañas del modesto club soriano, por entonces en Segunda División B.

La insistencia para convertir su trayectoria en una obra editorial se retomó hace año y medio. Y Raúl se sorprendió al descubrir que lo que interesaba de él eran sus vivencias en el fútbol modesto, por encima de todo lo vivido en uno de los programas deportivos de referencia en España. "Querían que contase cómo ha cambiado el fútbol, con mis anécdotas tragicómicas", señala. La última de ellas tiene que ver con la presentación de la obra, programada para el 28 de abril como homenaje a Michael Robinson, coincidiendo con la fecha de su fallecimiento. El apagón obligó a retrasarla.

Sus dos años en Benidorm

En sus 14 años como futbolista (1982-1986) hay dos temporadas que Raúl Ruiz guarda con un cariño especial, las que pasó en el Benidorm entre 1989 y 1991, a las órdenes de un por entonces joven técnico llamado Quique Hernández. "En Benidorm viví una etapa gloriosa. La mejor junto con la del Numancia, sobre todo porque cobrábamos siempre al día y eso en aquella época era un lujo. Además, recuerdo que hicimos una pretemporada en Bélgica y que nos cuidaban muy bien, tanto a nosotros como a nuestras mujeres o novias", rememora el riojano.

Noticia en INFORMACIÓN del fichaje de Raúl por el Benidorm / Información

"No quiero destripar mi libro, pero ahí cuento mi fichaje por el Benidorm. Yo estaba en el Gandía, que había montado un equipazo, pero en la primera vuelta íbamos en descenso y sin cobrar. En aquella pretemporada habíamos jugado contra el Benidorm, que subió al final de esa temporada a Segunda B y Quique Hernández ya me decía que me iba a fichar si ascendían", recuerda Raúl.

"El caso es que yo me lleve a dos compañeros (San Román, padre del actual portero del Elche, y Belanche). Para ir de Gandía a Benidorm a negociar teníamos que coger la autopista y se ve que un tipo de la garita nos reconoció y se lo rajó al club", prosigue. "El entrenador se enfadó y empezó a llamarme 'el representante' porque decía que le estaba quitando a sus jugadores", finaliza.

Ruiz tiene palabras muy especiales para Quique Hernández, al que considera un muy buen amigo, pese a que en su segundo año le quiso echar del Benidorm. "Le dije que no me iba y entrené cada día de la pretemporada sin jugar ni un partido. Luego llegó el día de la presentación contra el Betis... ¡y me pone de titular!", explica entre risas. Esa 1989-1990 disputó todos los partidos de liga.

Alineación del Benidorm con Raúl Ruiz abajo, el segundo por la izquierda / Información

Así era el fútbol de los ochenta y de los noventa. Y así lo cuenta Raúl Ruiz en "Las temporadas de mi vida", un libro que asegura que servirá como nostalgia para los mayores, como recordatorio de aquella etapa tan especial, y como descubrimiento para los más jóvenes de lo que ocurría en un deporte que tanto ha cambiado en las cuatro últimas décadas.