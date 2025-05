El Barça acelera para renovar ya a Lamine Yamal sin esperar a su mayoría de edad

"La renovación de Lamine Yamal sería el mejor fichaje", ha reconocido Deco, el director deportivo del Barça. Y en eso anda el club, empeñado en cerrar lo antes posible la continuidad del joven talento, de 17 años. Tenía ya un acuerdo con el jugador y con Jorge Mendes, su agente, para ser activado el próximo 13 de julio cuando cumpla 18 años.

Pero la idea del Barça pasa por obtener, y de manera urgente, la firma de Lamine, por quien se había interesado el Paris SG el pasado verano. Pero en ningún caso, como ha reconocido Deco, el Madrid. La idea es fijar una cláusula disuasoria para cualquier club, situada en los 1.000 millones de euros.

Almuerzo con Mendes

El jugador ha almorzado este mediodía en Barcelona con Jorge Mendes, su agente, como ha desvelado 'Jijantes', para definir esas líneas maestras de su continuidad en el club. Asunto que debe ser ahora resuelto por Deco, con Joan Laporta, el presidente del Barça, preparando ya el viaje camino de Lisboa donde se disputará el sábado la final de la Champions femenina ante el Arsenal.

La explosión de Lamine Yamal es similar a la de Messi, que obligó en su día a Txiki Begiristain, entonces director deportivo azulgrana, a viajar en 2005 a Holanda -allí estaba el joven con la selección argentina sub-20- a obtener la firma que tanto necesitaba. Se marchó el ejecutivo hasta Utrecht, donde estaba concentrado Messi para evitar cualquier tipo de problema.

"No ha pedido ser el mejor pagado"

Con Lamine pasa casi lo mismo. El acuerdo que debía activarse en julio ha quedado desfasado antes de ponerse en marcha. De ahí, que el Barça acelere para presentarle un nuevo documento que equipare al joven delantero con los mejor pagados de la plantilla, como Lewandowski y De Jong. "No, no ha pedido ser el mejor pagado", se ha apresurado a explicar Deco en una entrevista que ha concedido a Jordi Basté en RAC-1,

Lamine Yamal festeja el gol como lo suele hacer Fermín, que anotó el 2-1 del Barça al Villarreal en Montjuïc. / Jordi Cotrina

Mendes se encuentra en Barcelona debatiendo con el propio jugador las claves de ese nuevo acuerdo que le ha trasladado la directiva. "Es un jugador fuera de lo común y por lo tanto se tiene que tratar así", había reconocido Laporta a TV-3 consciente de la singularidad del pacto que debe firmar con el delantero.

El acuerdo sería por cinco años

Sería un acuerdo por cinco años con cantidades progresivas que luego, con el paso del tiempo, se irían consolidando. Esa es la estrategia que se hizo en su día con Messi que llegó a firmar hasta siete contratos distintos en apenas una década. Quiere el Barça cerrarlo para que el jugador se vaya con la selección española tranquilo.

Tiene la cita de la Nations League en junio -será la semifinal el próximo día 5 ante Francia- y después inicie la vacaciones antes de volver a la disciplina azulgrana el mes de julio, ya con el nuevo acuerdo sellado, espantando así cualquier tentación ajena. De ahí las prisas por llegar y, sobre todo, firmar el nuevo acuerdo con Lamine.

Lamine Yamal exhibe el 304, el código postal del barrio de Rocafonda en Mataró tras firmar el 1-1 del Barça al Villarreal en Montjuïc. / Jordi Cotrina

No se trata, como ha dicho Deco, de una cuestión de edad sino de ajustar la importancia e influencia de Lamine en el equipo -es uno de los mejores, es desequilibrante- a una nueva escala salarial. "En el fútbol no existe si tienes 18 o 27 sino tener el contrato que sea justo y le vamos a acomodar a lo que se ajusta a su realidad", ha reconocido el director deportivo azulgrana.

"No es ser mejor pagado, sino ser de los más importantes o el más importante. Él puede tener cosas que no tengan otros, y al revés”, ha subrayado después Deco, precisando, en todo momento, que "la renovación va por buen camino y que lo importante es que él esté contento y nosotros lo estamos con él. Creo que no hay un club mejor para él que el Barça".