Así se logró el Eurobasket 2029: el Bernabéu, la complicidad de Nadal y la presencia de Scariolo y 'Chacho'

España organizará el Eurobasket de 2029. FIBA Europa se reunió en Riga, capital de Letonia, para designar la sede donde se disputará el torneo y la candidatura de Madrid fue la elegida, con su ambicioso estreno en el Santiago Bernabéu, donde tratará de batir el récord mundial de asistentes a un partido de baloncesto llenando el coliseo blanco con 80.000 espectadores.

La exitosa presentación de la delegación española, que contó con las apariciones en vídeo de Pau Gasol, Rudy Fernández y la complicidad de Rafa Nadal, además de la presencia en Riga de la presidenta federativa Elisa Aguilar, el seleccionador Sergio Scariolo y de Sergio Rodríguez, convenció al Board de la FIBA y España organizará por cuarta vez el Eurobasket masculino en su historia, tras las ediciones de 1973, 1997 y 2007. Entre las candidaturas alternativas, destacaba la de Grecia, que desembarcó en Riga con personalidades del baloncesto griego como los exjugadores Nikos Zisis, Konstantinos Tsartsaris o Dimos Dikoudis. Parece que el discurso integrador de Elisa Aguilar con el lema de "We are all in", la espectacular puesta en escena con el debut del Europeo en el Santiago Bernabéu y la aparición de deportistas ajenos al mundo de la canasta como Rafa Nadal ha convencido a los miembros de la junta directiva de FIBA, que se entregaron a la propuesta española.

Del Movistar Arena al Meliá Castilla

El Eurobasket 2029 albergará en España uno de los grupos de la primera fase, mientras Grecia, Eslovenia y Estonia organizarán el resto de grupos. Y después la fase final, los partidos de octavos, cuartos semifinales y final, se disputará íntegramente en Madrid, en el Movistar Arena. Además, el hotel Meliá Castilla, alojará a las selecciones clasificadas para la fase de eliminatorias.

El presupuesto proyectado por la Federación para organizar este Eurobasket es de 25,5 millones, de los que una buena parte son sufragados por la Comunidad de Madrid, además de participaciones también del Ayuntamiento de la ciudad y de la Administración Central. Nada más conocerse la noticia Elisa Aguilar, presidenta de la FEB, agradecía "el apoyo de la Comunidad por el apoyo que hemos recibido desde el primer momento. Quiero felicitar a Grecia, que ha sido un rival muy duro, y que también va albergar partidos de este Eurobasket en la fase de grupos. Además, creo que la presencia de Sergio Scariolo y de Sergio Rodríguez ha sido fundamental porque sus intervenciones nos han dado el plus para convencer a la gente que tenía que votar. Esto servirá para poner a España y a Madrid en lo más alto a nivel organizativo. Madrid siempre acoge muy bien y está preparada para organizar eventos de primer nivel mundial. Os espero a todos en el Bernabéu y en el Movistar Arena".

Sergio Scariolo se mostraba muy satisfecho por la decisión de FIBA, "es una inyección para la Federación, en su trabajo de promoción y estimular a todos a seguir acercándose al baloncesto. También creo que es bueno para la selección, porque ya hay una fecha señalada y debemos arrancar un proceso de fortalecimiento para estar a nivel y hacer grandísimas cosas en esa cita". Mientras, el Chacho apuntaba que "es una gran noticia para el baloncesto español, para el país y para Madrid. Ha sido un proceso de mucha tensión, pero estamos súper contentos".

Desde la FEB se sigue apostando por dar visibilidad a nuestro país con la apuesta por la organización de grandes torneos como el Mundial masculino que se jugó en 2014, el femenino que se disputó en Tenerife en 2018, o el Europeo femenino disputado durante en 2021, en plena pandemia en Valencia. Con este Eurobasket se cierra el círculo de grandes torneos en suelo español, tras albergar los Mundiales masculino y femenino, y los Europeos, masculino y femenino, en un plazo de 15 años.