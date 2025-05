La ONCE celebra en Alicante el VIII Encuentro de Escuelas Deportivas que reunirá, del 23 al 25 de mayo, a cerca de 100 alumnos ciegos o con discapacidad visual y 20 profesionales que demostrarán que no hay límites para la inclusión en el deporte. Durante el fin de semana se realizarán diferentes actividades deportivas en las pistas de la Universidad de Alicante, como atletismo, judo, fútbol, goalball, ciclismo en tándem y senderismo. También se celebrarán deportes acuáticos como paddle surf y kayak.

María Luz Menéndez Osorio, directora del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia; Ana Díaz Alonso, consejera general de la ONCE; Ana Llauradó Sánchez, responsable del departamento de Atención Educativa de la ONCE; los deportistas afiliados a la ONCE Alejandro Sánchez y Mónica Merenciano; y Sergio Sellés, director del Secretariado de Deportes de la Universidad de Alicante, inaugurarán el VIII Encuentro de Escuelas Deportivas el viernes 23 de mayo, a las 21:30 horas, en la Villa Universitaria, situada en la Avda. Vicente Savall Pascual, número 16, de San Vicente del Raspeig.

Promoción de valores

La ONCE entiende que el deporte ocupa un papel de gran importancia en la formación escolar, además de ser un medio para el fomento de la salud, de la autonomía personal y de las habilidades sociales. Es también indiscutible su papel como trasmisor de valores, así como en el fomento de comportamientos de tolerancia en un clima de respeto y consideración hacia todos. A la vez que se forman deportistas se forman personas y viceversa.

Por ello, en este encuentro, además de fomentar la práctica deportiva se promueven valores como la solidaridad, la amistad, la tolerancia, la consideración y el compromiso con la diversidad y el medio ambiente, y se refuerza la cultura institucional, el conocimiento del Grupo Social ONCE, sus servicios y recursos.

La clausura tendrá lugar el domingo 25 de mayo, a las 13 horas, igualmente en la Villa Universitaria, y correrá a cargo de Imelda Fernández Rodríguez, vicepresidenta del Consejo General de la ONCE; José Rafael Pascual Llopis, alcalde de San Vicente del Raspeig; y María Luz Menéndez Osorio, directora del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia.