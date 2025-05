Santa Pola celebra la quinta edición del World SUP Festival con récord de participación

La localidad alicantina se convirtió este pasado fin de semana en el epicentro mundial del Stand Up Paddle con la celebración de la quinta edición del World SUP Festival Costa Blanca, tercera parada de la European SUP League y del circuito privado EuroTour. El evento batió récords de participación de 445 deportistas en competición de diferentes disciplinas y representantes de 28 nacionalidades, consolidando su posición como una de las citas más relevantes del calendario internacional.

Durante los días 17 y 18 de mayo, Santa Pola acogió a más de 200 deportistas en las pruebas oficiales de larga distancia y carrera técnica, a los que se sumaron participantes en modalidades como Wingfoil, Kayak, Dragon Boat, SUP Foil y Prone, alcanzando los 445 competidores. Además, durante la jornada del domingo, 84 personas participaron en la travesía solidaria "Friendship Paddle Blue Mile", reafirmando el carácter inclusivo del evento.

Imagen del Desfile de Naciones durante el viernes 16. / Ayuntamiento de Santa Pola

El viernes se dio inicio al festival con el registro de participantes y el Desfile de Naciones, que recorrió el centro histórico de Santa Pola con representantes de 28 países acompañados por niños ataviados con trajes marineros tradicionales. El acto inaugural contó con la presencia de la alcaldesa de Santa Pola y diputada provincial, Loreto Serrano, así como del concejal de Deportes Ángel Piedecausa, quienes destacaron el impacto turístico y deportivo del evento para la ciudad.

Grandes nombres en el podio internacional

El sábado 17 se celebró la prueba de larga distancia, un recorrido técnico desde la Isla de Tabarca hasta la Playa de Levante en Santa Pola. El japonés Shuri Araki se coronó como gran vencedor, seguido del español Aarón Sánchez y el francés Arthur Arutkin. En categoría femenina, la campeona del mundo Esperanza Barreras revalidó su título en Santa Pola, por delante de la puertorriqueña Mariecarmen Rivera y la española Alba Frey.

Acción durante los días de competición. / Ayuntamiento de Santa Pola

El domingo 18 se disputaron las carreras técnicas, muy seguidas por el público local. Shuri Araki volvió a dominar la competición masculina, seguido del español Aarón Sánchez, el danés Christian Andersen, en inglés Blue Ewer y el local Sergio Cantoral. En femenino, Mariecarmen Rivera se llevó la victoria, con un top 5 completado por Alba Frey, Duna Gordillo, Esperanza Barreras y la italiana Sveva Sabato. En total, se repartieron 16.000 euros en premios, distribuidos equitativamente entre hombres y mujeres en ambas disciplinas puntuables para los dos circuitos europeos.

Un festival para todos

El evento formó parte del Parres Water Sports Festival, un programa que combinó deporte de alto nivel con actividades para todos los públicos. Se impartieron más de 150 clases gratuitas de SUP, SUP yoga, Dragon Boat y actividades inclusivas, con participación destacada de asociaciones como ADIEM y ALINUR. El ambiente festivo se completó con actuaciones de danza a cargo de New Dance Life, conciertos de Black Nite y Chilli Onions, y una animada feria marinera organizada por la Asociación de Comerciantes de Santa Pola, que atrajo a numerosos visitantes y familias.

Uno de los ejes principales del evento fue su compromiso con la sostenibilidad. Se implementaron cerca de 46 acciones alineadas con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como el uso de embarcaciones eléctricas, medallas y camisetas fabricadas con materiales reciclados, y puntos de agua gratuitos para reducir el uso de plásticos de un solo uso.

Imagen de la competición bajo la mirada de los asistentes. / Ayuntamiento de Santa Pola

El sábado por la mañana, mientras se disputaban las pruebas deportivas, tuvo lugar una exclusiva jornada de networking organizada por Convotis, en colaboración con destacadas empresas del sector tecnológico. La cita, celebrada en un barco exclusivo de Astondoa con vistas a la competición, incluyó charlas inspiradoras sobre inteligencia artificial, customer experience y transformación digital, ofreciendo un punto de encuentro entre el mundo empresarial y el deportivo en un entorno privilegiado.

Organización y apoyos

El Parres Water Sports Festival fue organizado por el Club Deportivo Parres, bajo la dirección de Daniel Parres, y contó con el respaldo institucional de la Diputación de Alicante, Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Santa Pola, Alicante City & Beach, Federación Española de Surfing (FESURF), European Surfing Federation (ESF), EuroTour y la European SUP League (ESL). Entre los patrocinadores principales destacan: Convotis, Bloomreach, Energy Sistem, NSP Surf, Alavés Innovation, Mercalicante y Juvé & Camps, entre otros.