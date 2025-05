Marchar para no rendirse

Hay casos en los que el deporte no es solo una meta, también una brújula. Una forma de reencontrarse con uno mismo cuando todo parece perder el rumbo. Para Víctor Martínez Tendero, ese reencuentro llegó de forma inesperada, muchos años después de haberse alejado del deporte… y de sí mismo. Lo que nunca imaginó es que aquella sensación de libertad que perdió en un campo de fútbol volvería con bastones en las manos y un compañero dispuesto a ser sus ojos en cada zancada.

Víctor se dio cuenta de que tenía de problemas de visión a los 13 años, mientras jugaba al fútbol en el Villajoyosa junto a sus compañeros y amigos. "En los entrenamientos que se hacían en horas nocturnas, me quedaba totalmente desubicado en el campo. Era algo a lo que yo en mi día a día como niño no le daba ninguna importancia. Pero sí me daba cuenta de que mis compañeros hacían cosas que yo no podía hacer. La iluminación del campo no era como ahora, y yo no sabía si las sombras eran rivales, compañeros... o si no eran nada. Me quedaba como un pato mareado", detalla.

Entonces, el entrenador habló con sus padres: "a este chiquito le pasa algo". Esto hizo que Víctor fuera hasta Valencia, donde le diagnosticaron retinosis pigmentaria, una enfermedad genética que, en el año 1987, todavía no tenía ni nombre. A partir de entonces, siempre se ha ofrecido para participar en proyectos de investigación para que siguientes generaciones puedan "tener una cura o ralentizar el proceso".

En el ámbito profesional, estudió Marketing y Publicidad en Valencia, además de un título como agente de seguros, ya que su familia siempre ha tenido negocios relacionados con los seguros de automóviles. Su carrera laboral siempre ha transcurrido entre dos ámbitos, la publicidad y el motor. Hasta que un día cambió su vida para siempre.

"Fui a entregar un vehículo a un cliente en Alicante centro, recuerdo que el coche estaba recién pintado. Iba a meterlo en su garaje... es mejor que ni lo hubiera llevado. Le metí un viaje que para qué. Tuve que subirlo de nuevo a la grúa y llevármelo. Fue un siniestro total. Además, se me cruzó una persona y no la vi. Ahí dije, se acabó. Hablé con el cliente, le conté lo que había pasado, fui para el taller de vuelta y le dije a mi jefe que hasta aquí", cuenta Víctor emocionado.

ALICANTE.- VICTOR MARTINEZ CAMPEON DE ESPAÑA DE MARCHA NORDICA / Alex Domínguez

Con la entrada del 2010, cayó en una espiral en la que su entorno trataba de protegerle y ayudar, algo que, en su caso, fue contraproducente: "Ellos tratan de ayudarte, de que no te pase nada, de que no te lesiones. Pero cada vez te van aislando más. No se hace con ningún ánimo de fastidiar, al revés, pero es un mal común. Te van encajonando y llega un momento en el que te encuentras bien física y mentalmente, pero no puedes hacer muchas cosas de la que era tu vida cotidiana y caes en depresión".

Entonces, en la tarde menos esperada, impulsado por su hija, Víctor se reencontró con el deporte 12 años después del accidente que cambió su vida. Y más de 25 desde que diera sus últimas patadas a un balón. Todo ello fue de la mano de Nordikplus, una entidad que tiene como principal premisa formar a las personas, asociaciones, ayuntamientos, clubs deportivos e instituciones interesadas en la marcha nórdica. "Fui un día a un taller, a la semana siguiente a un entrenamiento a la playa... y la marcha nórdica me hizo reencontrarme con mi yo deportista", narra Víctor.

Un deporte para todos

La marcha nórdica es un deporte basado en la resistencia, realizado al aire libre, que consiste en caminar con el apoyo e impulso de dos bastones similares a los empleados en el esquí. Una disciplina que cumplía con todos los requisitos de seguridad para que Víctor, que desde su inicio en la disciplina solo conserva un 5% de visión en su ojo izquierdo, pudiera reengancharse al deporte.

"Sentí que tenía libertad de movimiento y que estaba rodeado por gente que controlaba lo que estaba haciendo". En aquellos primeros pasos de familiarización con el entorno deportivo, Víctor conoció a Ignacio Martínez, a quien define como "sus ojos" y su "hermano mayor". Y entusiasmado al ver que volvía a sentirse capaz de hacer ejercicio, le propuso competir al propio Ignacio, quien a día de hoy actúa como guía en sus múltiples aventuras.

Víctor, a la izquierda de la imagen, e Ignacio, a la derecha, posan en la playa de San Juan. / Alex Domínguez

"Conforme me lo dijo, yo le avisé de que aceptaba, pero que tendría que venir a los entrenamientos, que se iba a tener que buscar la vida. Siempre viene en TRAM... y sucede algo muy gracioso. En las ocasiones en las que el audio de la parada se descuadra con el destino real, que no son pocas, y veo que me llama Víctor cuando ya ha pasado la hora de quedada, yo ya sé que nos hemos quedado sin entrenamiento", relata su guía y amigo Ignacio una de las frecuentes anécdotas que viven en el día a día.

Sin embargo, al margen de sus múltiples logros deportivos, a Víctor la marcha nórdica le ha permitido normalizar muchas situaciones de su vida que, sin ese incentivo de ir a entrenar, "no hubiera dado jamás". "Para mí, bajar al TRAM era un mundo. Pero esto me ha permitido dar un paso en todos los aspectos de mi vida. Por eso me da rabia que no tengamos tanta visibilidad, porque estoy convencido de que podría ayudar a muchísima gente en mi situación", reflexiona Víctor sobre su situación.

Un campeón sin parangón

En solo tres años, Víctor ha conseguido derribado numerosas barreras tanto en forma de título como a nivel personal. Junto con Ignacio, han sido dos veces campeones de España (2024 y 2025) y otras tres de la Comunidad Valenciana (2023, 2024 y 2025), además de finalizar como primeros clasificados más de 20 carreras.

Su rutina deportiva es de auténtico profesional. Entrena a diario, en ocasiones incluso con doble sesión, hace yoga y va al gimnasio, todo ello con la intención de seguir alcanzando cotas mayores. Porque Víctor, no sin pasar por malos momentos, ha entendido gracias a la marcha nórdica, a su familia y a su inseparable "hermano mayor", Ignacio, que "si la vida viene así, pues hay que aceptarla".