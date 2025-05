Raúl se va del Real Madrid tras años esperando una oportunidad que no llegó

Raúl González Blanco deja de ser entrenador del Real Madrid Castilla. El técnico del filial se va por la puerta de atrás después de seis años de trabajo en el filial en los que no ha sentido que se haya valorado su trabajo. "Para el Real Madrid ha sido un orgullo contar como entrenador y formador de nuestra cantera con una de las más grandes leyendas de nuestra historia y del fútbol mundial", asegura el club blanco en la nota oficial.

Para el Real Madrid, "Raúl representa además, de manera ejemplar, todos los valores del club. Valores que ha transmitido también como entrenador: dirigió en la temporada 2018-2019 al Cadete B y al Juvenil B. Desde entonces hasta hoy, ha sido el entrenador del Castilla. Además, en agosto de 2020 dirigió al Juvenil A, equipo con el que se proclamó campeón de la Youth League".

El comunicado oficial concluye con: "Raúl siempre estará en el corazón de todos los madridistas y el Real Madrid será siempre su casa. El Real Madrid les desea a Raúl y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida". Detrás de esta historia de reconocimiento y amor público por parte de club hay otra en la que el técnico del Castilla no se ha sentido valorado por su trabajo.

Raúl se va con la espina clavada de no haber estado tan siquiera en las quinielas para ser sucesor de Ancelotti. Su nombre no se contempló ni para una interinidad entre Ancelotti y Xabi Alonso que finalmente no se va a producir, porque el vasco será quien dirija al club en el Mundial de Clubes. Los nombres que se postularon fueron los de Santiago Solari y Álvaro Arbeloa, entrenador del juvenil.

Este último será quien suceda a Raúl en el banquillo del Castilla después también de un periodo de espera y combate jerárquico en la estructura de Valdebebas. Arbeloa está representado, al igual que Xabi Alonso, por Best of You, la empresa de intermediación de jugadores cuyo dueño y CEO es el que fuese director de comunicación del Real Madrid y experiodista de AS, Óscar Ribot.