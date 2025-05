Alcaraz desvela el motivo de su cántico al público: "Lo hice de pequeño y nadie me siguió"

Carlos Alcaraz se mostró satisfecho de su victoria en segunda ronda en Roland Garros ante el húngaro Fabian Marozsan pese a dejarse un set en el camino. Fue su estreno en la Philippe Chatrier y tras la victoria se animó a lanzar el clásico cántico de la grada, que le respondió con el "olé" final.

Preguntado por ello, el tenista de El Palmar explicó que era algo que venía pensando de hacer desde el año pasado, pero que no había encontrado nunca la ocasión o no se había atrevido a ello. " Lo hice de pequeño cuando vine a ver el torneo y nadie me siguió. Tenía ganas de hacerlo y de ver como reaccionaba la gente" explicó entre risas Alcaraz.

El tenista español también habló sobre el partido, al que quitó importancia haberse dejado un set por el camino. "Un buen partido hoy para mí. Muy contento de como he sabido reponerme del set perdido y como he jugado el tercero" explicó.

"He empezado increíble y aprovechando sus errores y las oportunidades que me ha dado. En el segundo sabía que iba a cambiar cosas y el break que me ha hecho en el primer juego le ha dado confianza. No creo que yo haya bajado, sino que él ha subido y no he sabido aprovechar mis oportunidades" argumentó sobre el set perdido.

¿VENTAJA CON SINNER?

Con el camino tan despejado como se le ha quedado, muchos ven ya al murciano en la final, donde podría toparse con Jannik Sinner. Los últimos cuatro duelos entre ambos han caído del lado del español, algo que le recordaron para saber si era una ventaja inicial ante su gran rival. "La final está muy lejos todavía. Los últimos cuatro los he ganado, es cierto, pero pensar en una final contra él ahora todavía es muy pronto" respondió Alcaraz.

Alcaraz también respondió sobra si le gusta jugar más con jueces de línea como en Roland Garros o con sistema electrónico, como en los torneos ATP. "Ambas cosas están bien. Con el canto electrónico juegas más tranquilo. En tierra me gusta más con jueces de línea porque puedes ver el bote. Se han visto varios puntos con tecnología que el bote no es el que te muestran. Con los jueces como mínimo puedes discutir" apuntó para finalizar la rueda de prensa.