Anulan el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tras la recusación de uno de los magistrados

El juicio para determinar la responsabilidad de en el "homicidio simple con dolo eventual" de Diego Armando Maradona fue suspendido. Como si se tratara de un partido mal disputado deberá recomenzar como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, lo que ocurrió y obligó a volver a foja cero fue escandaloso: los cuatro médicos, dos enfermeros y un psicólogo, deberán declarar una vez más ante el tribunal. Ya no habrá tres magistrados sino dos. La juez Julieta Makintach ha sido apartada, suspendida por 90 días y a las puertas de un juicio después de constatarse que era la "protagonista" de una serie sobre el proceso que se llevaba a cabo en la periferia bonaerense y hasta tenía un título tentativo, Justicia Divina. La "divina", al parecer, era ella, la jueza, quien aparece en el primer capítulo pavoneándose por el tribunal de San Isidro como verdadera protagonista de la trama que gira alrededor de la muerte del astro.

En virtud de ese descubrimiento fílmico, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) dispuso la nulidad del juicio, una decisión que había sido avalada por todos los querellantes. Tres meses de audiencias quedaron en la nada. Según informó la prensa local el "segundo tiempo" de este juicio se iniciará a comienzos del año venidero.

Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, los dos jueces que quedaron a cargo del proceso, aceparon con visible malestar la recusación de Makintach. Reconocieron a su vez que no podían continuar el juicio porque estaba "viciado" por el papel que desempeñó la controvertida colega. "La única responsable", dijo Savarino, después de haber escuchado 40 testigos mientras, a espaldas del tribunal se realizaba una serie. Hubo una persona que se equivocó y deberá seguir dando explicaciones, pero no es la Justicia. La Justicia no se mancha", dijo Di Tomasso, y citó con sus últimas palabras al Diego en su partido de despedida definitiva del fútbol, frente a una multitud que abarrotó el estadio de Boca Juniors.

La revelación de las imágenes de Justicia Divina provocó estupor. El primer "capítulo" mostraba imágenes del juicio, incluso primeros planos y declaraciones de Makintach.

El excapitán del seleccionado campeón del mundo en 1986, un verdadero mito nacional y global, había perdido la vida a los 60 años, el 25 de noviembre de 2020, como consecuencia de un "edema agudo de pulmón" y de "una insuficiencia cardíaca". Tras su deceso se conocieron las primeras denuncias por incumplimiento de deberes y atenciones de los profesionales que estaban a cargo de Maradona. Fueron sus propias hijas, en especial Dalma y Giannina, las que impulsaron esas acciones que apuntan contra el cirujano Leopoldo Luciano Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Ángel Díaz; la jefa de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini; el coordinador de Medidom S.R.L, Mariano Ariel Perroni; el enfermero Ricardo Omar Almirón; y el médico clínico designado para la internación domiciliaria, Pedro Pablo Di Spagna. También ha sido imputada la enfermera Gisela Dahiana Madrid.

Félix Linfante, el abogado de Jana Maradona, la hija que el exastro tuvo fuera de su matrimonio con Claudia Villafañe y fue años más tarde reconocida, calificó de " necio y absurdo" el comportamiento de la jueza. "Lo más grave de todo lo que hizo fue su actitud negadora frente a las acusaciones", dijo, en alusión al modo en que se desmarcó de las evidencias pese a que la mostraban de cuerpo presente en el boceto de la serie.