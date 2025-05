El Atticgo Elche muere en la orilla

No ha podido ser, el Atticgo Elche no ha podido forzar el tercer partido y cae ante Super Amara Bera Bera (24-26). Se le sigue resistiendo el título liguero a las ilicitanas y ya suman cuatro subcampeonatos. Una gran mejoría en la segunda parte no ha sido suficiente para batir a un Bera Bera que se vuelve a proclamar campeón de la Liga Guerreras Iberdrola. "Ellas han demostrado el carácter ganador que tienen, se ha decidido por detalles. Es una lástima no poder llegar al tercer partido, pero estoy muy contenta con el equipo", opinaba Clara Gascó, jugadora del Atticgo Elche tras terminar el partido.

Las jugadoras saludan al inicio del partido. / Matías Segarra

Sin margen de error y en busca del milagro llegaba el Atticgo Elche al segundo encuentro de la gran final de la Liga Guerreras Iberdrola. El Esperanza Lag esperaba la gran batalla con el sueño de que las suyas estiraran un partido más la duración de esta última ronda de la temporada. Tras caer por 28-19 en un mal primer partido, el conjunto dirigido por Joaquín Rocamora buscaba resarcirse de las malas sensaciones y volver a la senda de la victoria, pero la empresa no sería fácil, pues Super Amara Bera Bera se presentaba en el encuentro con la moral por las nubes tras la última victoria.

Arrancaba el partido con la ciudad de Elche volcada con las suyas y con un ambiente digno de una final. El primer equipo en adelantarse en el marcador sería Bera Bera con un siete metros materializado por Elke Karsten, reflejo de lo que estaría por venir. Sin grandes defensas iban pasando los minutos con un intercambio de tantos entre ambos equipos. La diferencia siempre oscilaba entre uno y dos goles a favor de las donostiarras hasta la llegada del 9-9.

Joaquín Rocamora dialoga con el árbitro. / Matías Segarra

Kelly Rosa estaba sosteniendo a las suyas con golazos espectaculares, pero las ilicitanas no conseguían en ningún momento ponerse por delante. La defensa mejoraba y a Bera Bera cada vez le costaba más anotar, dando por momentos la sensación de que la única forma que tenían las donostiarras de marcar era a través de los siete metros. La primera mitad seguía transcurriendo por el mismo cauce, intercambio de goles entre las dos finalistas.

A falta de cinco segundos para cerrar el primer acto, Eszter Ogonovszky anotaría un golazo para poner la renta en dos goles favorable al equipo visitante. Nicole Morales marcaba sobre la bocina un gol de portería a portería, pero los árbitros no lo dieron por bueno porque el tiempo ya se había cumplido. 12-14 al descanso y el Atticgo necesitaba remontar si quería forzar el tercer partido.

Las jugadoras mantean a María Flores, que se retira. / Matías Segarra

Empezaba la segunda parte y el conjunto ilicitano necesitaba cambios. Así fue. A lomos de una Carratu que lo paraba todo y una defensa más metida que la de la primera parte el partido daría un vuelco de 180º. Parcial de 3 a 0 de salida y Atticgo se ponía por delante por primera vez en el partido. Imanol Álvarez se veía obligado a parar el encuentro, pues las ilicitanas estaban siendo muy superiores, y ahí empezaron a despertar las visitantes. El partido estaba precioso con goles de ambos equipos y mucha tensión en la pista. Estaba siendo un partido digno de una final.

El cansancio empezaba a hacer mella en las jugadoras de ambos equipos y el encuentro encaraba su fase final con todo por decidir. Entonaba el Esperanza Lag el famoso "¡Sí se puede, sí se puede!", porque veían a sus chicas con opciones de forzar el partido definitivo.

Las jugadoras saludan con tristeza a la afición. / Matías Segarra

El Atticgo empezó a atascarse en ataque en el peor momento y frente a un conjunto de la talla de Bera Bera no era una buena noticia. 22-24 favorable a las visitantes y la diferencia empezaba a tener mal color. Lisa Oppedal mantenía a las locales en el partido, pero una perdida de balón dinamitaría cualquier opción. Un gol de Esther Arantzazistroke cerraba el encuentro y Bera Bera empezaba a acariciar el título. Así fue, con un 24-26 las donostiarras se proclamaban campeonas de La Liga Guerreras Iberdrola.

Ficha técnica

Atticgo Elche (24): Carratu (0), María Agulló (3), Lisa Oppedal (4), Patricia Méndez (0), Nicole Morales, Clara Gascó (2), María Flores (0), Zaira Benítez (0), Martín-Buro (2), Paola Bernabé (3), Vanessa Rubio (2), Kelly Rosa (7), Figueiredo (1) y Solla (0).

Super Amara Bera Bera (26): Elba Álvarez (2), Esther Arantzazistroke (3), Ogonovszky (4), Marie Louis (3), Alba Menéndez (0), Laura Hernández (0), Echeverría (0), Karsten (5), Lyndie Defo (3), Anne Erauskin (1), Rodrigues (1), Gavilán (0), Kostic (0), Prades (0) y Arroyo (0).

Marcador cada 5´: 3-4, 5-5, 7-8, 9-10, 9-11, 12-14, Descanso, 14-14, 16-15, 18-17, 19-19, 21-22 y 24-26.

Árbitros: Miquel Florenza Virgili y Jordi Ausas Busquets.

Pabellón: Esperanza Lag.