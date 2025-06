Eder Sarabia, entrenador del Elche: "Quiero seguir"

Mucho tendrían que torcerse las cosas para que Eder Sarabia no siga en el Elche la próxima temporada, tras conseguir este domingo el ascenso a Primera División. El técnico franjiverde ha confesado sentirse "en su sitio" y se ha dejado querer por el club: "Ahora nos sentaremos para concretarlo porque hay que ponerse a currar ya", ha señalado en la rueda de prensa postpartido.

En el turno de preguntas de los periodistas, el vasco se ha deshecho en elogios para el propietario del club, Christian Bragarnik: "En la primera conversación que tuve con él, colgué y hablé con mi agente, que me dijo 'Te ha gustado, ¿eh?' y yo le dije que sí", ha confesado. Además, Sarabia ha afirmado que, después del choque ante el Dépor, se ha fundido en un abrazo con el argentino, que le ha dicho "Vamos a seguir juntos". La respuesta del técnico no ha dado lugar a dudas: "Yo es lo que quiero", ha reconocido.

En ese sentido, Sarabia ha asegurado que "cuando uno siente que es su sitio, se entrega en cuerpo y alma", mientras que ha augurado que "en los próximos días seguramente lo sea aún más". Respecto al triunfo, el entrenador ha puesto en valor la importancia de la pasada temporada: "Fue la única en la que no cumplí las metas que tenía, he vivido todas las categorías del fútbol y fue uno de los años más importantes porque aprendimos que las expectativas muy altas no eran buenas y que hay que escuchar más a los jugadores".

También ha tenido buenas palabras el "míster" para la afición franjiverde: "Ha sido una pasada, la gente estaba feliz y agradecida al margen de conseguirlo y los mensajes de los últimos meses eran de máximo orgullo y máxima alegría", ha apuntado. Ahora, con una plaza en Primera División que ya lleva el nombre del Elche, "el éxtasis es total" en una ciudad en la que Sarabia se muestra "muy feliz".

El equipo "transmitía" el ascenso

Preguntado sobre el momento en que sintió que volver a la máxima categoría era posible, el entrenador ha asegurado que fue hace meses. "Mi mujer me preguntó si íbamos a subir y yo le dije que lo tenía clarísimo", ha apuntado. En ese momento, el cuerpo ténico del Elche ha irrumpido en la sala de prensa al grito de "A Primera, oé, oé, oé" y ha derramado varias botellas de agua sobre Sarabia, que ha bromeado sobre lo ocurrido: "Nos van a echar la bronca, tío".

Tras ello, el vasco ha retomado la palabra para señalar que es "un enamorado de este deporte" y ha celebrado "poder conseguir esto en Riazor con futbolistas increíbles" en un día histórico. En cuanto a los momentos clave, Sarabia ha valorado "la convicción del camino por el que se quería ir", desde Bragarnik hasta los jugadores pasando por el propio entrenador. "En la primera conversación con él hablamos de ser muy claros, me ha ayudado mucho y creo que yo también les he ayudado a ellos", ha afirmado.

En lo que se refiere a los futbolistas, el técnico ha aplaudido que "han puesto todo de su parte, ayudándonos a ser mejores". Además, ha destacado que su implicación ha hecho "que la manera haya sido mejor y más bonita". Sobre la categoría "tan larga y tan competida" que es la Segunda División, Sarabia ha manifestado que "siempre hay momentos difíciles y derrotas como la de Huesca o como el inicio, que podían hacer dudar". Sin embargo, ha negado que el conjunto haya tenido dudas: "Lo teníamos tan claro sobre todo por lo que ellos [los jugadores] me transmiten".

