LaLiga Genuine Moeve convierte Lezama en la gran fiesta del fútbol inclusivo

Bilbao ha sido el escenario perfecto para poner el broche de oro a la séptima temporada de LaLiga Genuine Moeve, una competición que va mucho más allá del fútbol. En las instalaciones de Lezama, y con el Athletic Club como anfitrión, se ha disputado la cuarta y última fase del campeonato que reúne a equipos formados por personas con discapacidad intelectual. Más de mil familiares, aficionados y amigos se dieron cita para celebrar una competición única, marcada por la alegría, la superación y el compañerismo.

La tabla clasificatoria o el número de goles conseguidos es algo que queda en un segundo plano cuando se trata de conseguir que el deporte sea la base para integrar y hacer crecer unos grupos humanos que no siempre han contado con una posibilidad y a la vez un reto así. En este cierre de la temporada de LaLiga Genuine Moeve, también se han decidido los ganadores deportivos y de Fair Play de la temporada. En el Grupo Compañerismo, el FC Barcelona se ha proclamado campeón deportivo, mientras que el Burgos CF ha sido reconocido con el premio al juego limpio. En el Grupo Respeto, el título deportivo ha sido para el Villarreal CF, y el galardón al Fair Play ha recaído en el Málaga CF, reflejo del espíritu integrador y de los valores que definen esta competición única.

El FC Barcelona festejó el título en la Ciudad Deportiva del Athletic de Bilbao / Albert Armengol

Entrenadores, dentro y fuera del campo

Javier, asistente técnico del Sporting, es uno de los pilares del proyecto Genuine del club asturiano, pionero en la inclusión deportiva. “Antes de que existiera la Genuine, nosotros ya teníamos este equipo”, recuerda con orgullo. Desde 2017, el club ha integrado a personas con discapacidad intelectual dentro de su estructura deportiva, impulsando además seis escuelas en centros de educación especial en Asturias y una escuela específica para refugiados ucranianos con discapacidad. “Para el club supone muchísimo. Todo esto forma parte de nuestro programa Fútbol sin Límites”, explica. El acceso al equipo Genuine se produce a través de estas escuelas: “Cuando llegan a los 21 años, si cumplen con requisitos como el comportamiento o el entorno familiar, pasan al equipo. No hay ningún requisito deportivo, lo importante es que puedan disfrutar de la actividad”.

El trabajo técnico va mucho más allá del terreno de juego. Javier lo resume así: “Lo que más tenemos que aportar no es tanto a nivel futbolístico, sino en el acompañamiento en su desarrollo personal”. Desde el Sporting trabajan hábitos de vida saludables —alimentación, descanso, hidratación— y acompañan emocionalmente a cada jugador. Y cuando llega un gol, es el reflejo de todo ese proceso: “Es un tributo. Muchas veces, si hay mucha diferencia entre equipos, nos ponemos de acuerdo para que alguien con más necesidad pueda marcar. La celebración es de los dos clubes, porque ese gol es un hito personal”. Para Javier, cada acción en el campo simboliza algo más grande: “Esta gente no podría marcar claramente un gol si no fuera por la gente que les acompaña”.

Edgar y Víctor, una misma familia en LaLiga Genuine Moeve

El jugador Edgar Cáceres y su entrenador Víctor Rivero, del equipo de la UD Las Palmas, explican cómo esta liga transforma vidas dentro y fuera del campo

En LaLiga Genuine Moeve, no solo se juega al fútbol. Se construyen vínculos, se educa en valores y se celebra lo colectivo por encima de lo individual. Lo saben bien Edgar Cáceres Jiménez y Víctor Rivero, jugador y entrenador respectivamente del equipo de la UD Las Palmas, que llevan años caminando juntos en esta competición.

“Llevo en el equipo desde 2019, y lo mejor es el entorno: ahí somos una familia. Disfrutamos cada momento con los entrenadores y con los demás equipos. Lo importante es disfrutarlo todos juntos”, explica Edgar, con una madurez que va más allá del terreno de juego. En esta liga, marcar un gol propio o celebrar el del rival no cambia el significado del fútbol: “Se debería ver como algo normal. Esta liga demuestra que las personas con discapacidad también viven el deporte como cualquier otra. Lo que pasa aquí debería verse también en otras competiciones”.

Víctor Rivero, que ha estado desde los inicios del proyecto, reconoce que LaLiga Genuine Moeve ha tenido un impacto profundo en su vida: “Me ha cambiado la forma de valorarla, de verla. Es la mejor iniciativa que ha podido tener LaLiga y espero que dure muchos años más”. Su misión, como él mismo señala, va más allá de lo táctico: “Nosotros les intentamos hacer la vida más fácil y ellos nos la hacen más fácil a nosotros. Es un intercambio de valores y de respeto, algo que escasea en el mundo actual”.

Ambos coinciden en que lo más importante no es el marcador, sino el aprendizaje. “Nos fijamos más en objetivos que en resultados”, afirma Víctor. “Por ejemplo, celebramos más una parada de Celestino que un gol, porque sabemos lo que le cuesta. Esos pequeños logros personales valen más que el resultado final”. Edgar, por su parte, también lo tiene claro: “A veces no marco, pero disfruto igual viendo a mis compañeros celebrar. Incluso disfruto viendo celebrar al equipo contrario. Eso también es alegría”.

Un proyecto que define el alma de LaLiga

Para Olga de la Fuente, directora de la Fundación LaLiga, LaLiga Genuine es “uno de los proyectos más queridos” de la organización: “Es la Liga de los Valores, la liga en la que compartir es más importante que competir”. La evolución del proyecto en estos años ha sido extraordinaria: de los siete clubes que participaron en la primera edición, se ha pasado a 47 entidades deportivas implicadas, que integran a sus equipos Genuine dentro de la estructura deportiva del club, con entrenamientos regulares, seguros, equipación oficial y un lugar reconocido dentro de la institución.

De la Fuente subraya que más allá de lo deportivo, los verdaderos frutos están en la autoestima y el desarrollo social de los jugadores. “Tenemos un programa de formación y otro de inclusión sociolaboral que acompañan este camino, porque el objetivo es la normalización a través del deporte”, destaca.

Los jugadores del Rayo y Girona bailan una 'haka' antes del partido / LALIGA

Moeve, algo más que un patrocinador

Una de las grandes novedades de esta temporada ha sido la incorporación de Moeve como title sponsor, dando nombre a la competición (LaLiga Genuine Moeve). La compañía, en pleno proceso de transformación corporativa, ha encontrado en esta colaboración un reflejo perfecto de sus valores.

“Para nosotros es un orgullo que esta liga lleve nuestro nombre”, explicó Teresa Flores, responsable de Marca y Patrocinio de Moeve. “Queremos transformar el mundo y creemos que es con hechos como este como realmente se logran los cambios”.

Flores señaló que la implicación con la Liga Genuine ha superado todas las expectativas: “Pasas de ver un briefing sobre el papel a vivirlo en directo, y te das cuenta de que esto es mucho más grande. Lo sientes en lo personal y en lo profesional”.

Valladolid y Mallorca, hermanado al término del encuentro / LALIGA

Una lección de vida colectiva

Almudena Aguado, responsable de Cultura de la empresa, reconocía conmovida: “He llorado, he reído, me he emocionado... Es una lección de vida. Aquí el fútbol no va de ganar, va de abrazarse, de ayudar al compañero, de jugar en equipo”.

Además, Aguado aprovechó el cierre de temporada para anunciar que Moeve lanzará próximamente una Oficina Técnica de Sostenibilidad con el objetivo de acompañar a clubes y organizaciones deportivas en la descarbonización de su actividad. “Queremos tener un impacto positivo en el planeta y en las personas”, explicó.

Una liga que se multiplica cada año

LaLiga Genuine Moeve ha demostrado ser un espacio único donde el deporte es vehículo de inclusión real. Gracias al compromiso de LaLiga, el impulso de patrocinadores como Moeve y la ilusión de cientos de jugadores, entrenadores y familias, la competición se ha consolidado como un modelo referente a nivel internacional. Esta temporada ha terminado en Bilbao, pero su mensaje trasciende cualquier marcador: compartir siempre será más grande que competir.