Silencio atronador: la figura histórica del Barça que no está convocada con la selección

La pregunta retumba y resuena cada vez más cuando se menta a la selección. Y es que hay figuras del fútbol que hacen historia y se recuerdan tras las imágenes en blanco y negro y otras que, ahora al otro lado del charco, se convierten en historia viva. Esta figura mítica del FC Barcelona tuvo dos etapas activas en el club, en la que fue protagonista: la primera entre el año 2013 y el 2017 y la segunda temporada del 2019 al 2022. En su currículum lucen Champions, tripletes, récords aún imbatidos... y un mundial.

Números imbatibles

Sin estar lesionada, sin estar retirada y sin haber renunciado: forma parte de la plantilla de figuras históricas en la web oficial del FC Barcelona y no ha vuelto a recibir una convocatoria para la selección tras ganar un mundial. Jennifer Hermoso fue máxima goleadora de la Liga española femenina en cuatro temporadas (2015/16, 2016/17, 2019/20 y 2020/21); no goleó más porque estuvo ausente de la liga en dos temporadas. También en es la máxima goleadora en la historia de la selección española femenina.

Jenni Hermoso. / Elisa Martínez

¿Castigo?

Jennifer Hermoso Fuentes lo ha ganado casi todo: la madrileña ha coleccionado todos los títulos imaginables en su vitrina desde que empezara a jugar como profesional y ha marcado un antes y un después en el fútbol femenino. Los motivos que muchos apuntan como la razón por las que no volvió a ser convocada (la agresión de Rubiales) acabó de prender una hoguera a cuya mecha le quedaba muy poco para terminar de arder: ese mundial que se ganó con ninguneos y condiciones impropias de una selección, sin las estrellas que se negaron a participar como protesta y que, gracias a jugadoras de gran talla, consiguió alzarse como la mejor.

Jenni Hermoso, celebrando un gol con la selección española / Europa Press

Explicaciones de Tomé

La seleccionadora Montse Tomé, que no ha vuelto a convocar a Hermoso tras el mundial, afirma que su decisión no esconde "más razones que las deportivas" y la propia jugadora llegó a estallar en redes afirmando estar harta de "escuchar su nombre con tanta falsedad" a razón de los comentarios y especulaciones sobre el tema.

"Histórica" en el Barça

Con todo, Hermoso fue la pequeña a la que un niño rompió la nariz de un cabezazo peloteando en el barrio: no encajó bien que la futura campeona jugara mejor que él. Ahora, con las heridas sanadas, títulos ganados y con no más cicatrices que unos cuantos tatuajes, Jenni Hermoso sigue sin estar convocada en la selección española. Por ahora, el Barcelona le dedica un lugar en su catálogo de "jugadoras históricas": "Una de las mejores goleadoras de la historia del fútbol femenino estatal, Jennifer Hermoso (Madrid, 1990) ha sido todo un ejemplo de compromiso y carácter tanto dentro como fuera de los terrenos de juego". ¿Qué no puede aportar una de las máximas goleadoras históricas de la Liga F, la niña que encajó el golpe y siguió jugando?