"Volver a la Liga Asobal 33 años después es un hito histórico para Alicante"

Ha liderado el regreso soñado. Jaime Cremades, más conocido como Ñago, es una figura clave para el EÓN Horneo Alicante, el club que ha logrado lo que parecía imposible: devolver a la ciudad a la élite del balonmano español después de 33 años. En apenas ocho temporadas, el equipo ha firmado un ascenso histórico a la Liga Asobal y ha encendido la pasión por este deporte en Alicante. En esta entrevista, Ñago nos abre las puertas de un proyecto con alma alicantina, firme ambición y un futuro que ilusiona.

Han pasado 33 años desde que Alicante tuvo representación en la máxima categoría del balonmano. ¿Qué significa para usted y la ciudad este regreso a la Liga Asobal?

Volver 33 años después, tanto para mí como para el club como para la ciudad es un hito histórico. Ha habido muchos proyectos que se han quedado en el camino, que lo han intentado, que no tuvieron la «suerte», que hemos tenido nosotros. Aunque ya sabes que aquí la suerte no vale, ¿no? . Al final es el resultado de todo el trabajo y de la constancia que hemos tenido durante estos últimos años.

El club fue fundado hace ocho años. Poca gente podía pensar que el proyecto pudiera asentarse de esta manera y tener este éxito.

Yo llegué hace cuatro años, y llevo dos años y medio en la presidencia del club. Para un club tan joven como este, que ha sido galardonado por varias instituciones y varias entidades como un club revelación y un club de promesa, es muy importante que sigamos en esta dinámica de seguir creciendo. Cada año decíamos «un poquito más, un poquito más», y en muy poco tiempo hemos creado un club con una estructura muy importante . La gente solo ve la plantilla que tenemos pero, hemos hecho un trabajo de estructura de club muy duro, con una dirección financiera con Alejandro Rico al mando, como gerente, con una dirección de asuntos jurídicos, una dirección deportiva...con un montón de cosas que son básicas y vitales para que un club siga creciendo. Aparte de la fundación que, como sabéis, la creamos hace dos años y que es una una pata muy importante de este club.

¿Qué sensaciones tuvó al final del encuentro contra el San Pablo de Burgos y cómo vivió el ascenso ?

La sensación fue única. Yo creo que no había sentido algo así desde que nació mi hija o mi hijo. Tuve que contener la alegría, porque jugábamos fuera de casa y tuve que mostrar mi cara más política. Fue una explosión de júbilo, porque, recordar que en la primera parte estabamos perdiendo, pero sabíamos que el equipo iba a reaccionar. Después del partido me pegó un buen bajón, ya te digo que no pude casi cenar.

¿Qué papel ha jugado el apoyo institucional y los patrocinadores en este ascenso?

Sin ellos nada de esto hubiese sido posible. Principalmente, por el patrocinador principal, Horneo y su presidente, José Sánchez, que fue el fundador de este club y tuvo la deferencia de cederme la presidencia; le estoy súper agradecido. También lo estoy de los patrocinadores más pequeños, que también han apoyado mucho y queremos que este año todos estén más presentes en nuestro proyecto. También, por parte de las instituciones hemos tenido un apoyo importante con la Consejería de Deporte, que ha estado con nosotros mano a mano.

Y con la incorporación de Abraham Rochel como director deportivo ¿cuáles son sus objetivos y planes para consolidaros en la Liga Asobal?

El objetivo es mantenernos en la Liga Asobal y no solo eso, también mirar a un futuro. Hace muchos años nos decían: «siempre vais diciendo que vais a subir a Asobal y luego no subís». Pero lo hemos conseguido. Y el primer paso para seguir creciendo ha sido la contratación de Abraham Rochel como director deportivo. Yo creo que todo club que quiera crecer tiene que tener un director deportivo y una persona que se ocupe de toda la gestión, de contratación de jugadores, de scouting.. Él tiene mucho conocimiento de lo que es el balonmano a nivel nacional e internacional. Estar rodeado de las personas correctas es importante porque si tienes piedras en el camino, es una muerte segura.

Una de las cosas que ha caracterizado al equipo esa temporada ha sido la combinación de la juventud y la experiencia. ¿Se mantendrá esta filosofía de cara a la próxima temporada?

Sí, y, además, hemos ido un pasito más allá. Nuestra idea es renovar, como ya hicimos el año pasado, a cuatro de los que creemos que son pilares fundamentales del equipo: James Parker, Ander Torriko, Darko Dimitrievski y Aarón Gutiérrez. Y como te he dicho, vamos un pasito más allá porque la idea de este club es alicantinizar el equipo todo lo que podamos. De hecho, los fichajes de este año, en concreto cuatro de ellos, vuelven a casa, ya que son de Alicante y los iréis conociendo a lo largo de estos días. Y yo creo que eso es muy importante para el club, porque genera más masa social y más sentimiento de pertenencia.

También, otro de los pilares fuertes, ha sido la afición.

En tema de afición hemos ido de menos a más. Hemos trabajado muy duro este año para conseguir que la gente volviera, y a lo largo de la temporada cada vez hemos tenido más asistencia de público. Conseguimos llenar el pabellón de Rochel, que hacía muchísimos años que no se veía y eso denota que la gente tiene ganas de la balonmano y que hay una afición. Sobre todo en las nuevas generaciones, que no llegaron a vivir esa época tan bonita del balonmano. Queremos que el año que viene repitan, porque van a tener la oportunidad de ver equipos y jugadores de élite con los que nos vamos a enfrentar buenísimos, como el F.C Barcelona, que es uno de los cuatro mejores equipos del mundo. Y yo creo que eso, vamos juntos a lo que no es, y eso a históricos como la mano española, que yo creo que no te lo puedes creer. En unos días, pondremos en marcha la campaña de abonos para que la gente venga a ver el balonmano de élite y se diviertan en esta temporada tan divertida que está por empezar. Los que, por supuesto, somos amantes del balonmano lo vamos a disfrutar. Y los que se inician en esto les va a gustar mucho más. No estamos hablando de de segundas divisiones, de terceras divisiones, estamos hablando de primera división y de jugadores con mucho con mucho carácter y mucha calidad

El histórico Calpisa, dejó una huella imborrable en el balonmano alicantino. ¿Cómo se posiciona el EÓN Horneo Alicante respecto a ese legado y qué aspiraciones tienen para el futuro?

Nosotros siempre hemos pensado que el futuro de este club tiene que ser muy a largo plazo. Es decir, que a pesar de nuestra juventud, hemos conseguido llegar a Asobal en el octavo año de vida , pero queremos que esto se prolongue en el tiempo. Buscamos seguir creciendo y que este, nuestro primer año en Asobal, nos consolidemos. Y de cara al futuro, continuar creciendo y llegar a competir en Europa.