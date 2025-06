Cristiano Ronaldo: "¡Dejad crecer tranquilamente a Lamine! 'El Niño' lo está haciendo muy bien"

Pasan los años y la madurez va haciendo estragos. El Cristiano Ronaldo que compareció ante una sala de prensa abarrotada en el Allianz Arena de Múnich a 24 horas de disputar la final de la Nations League con Portugal ante España, poco tiene que ver con el futbolista crispado y tenso que pasaba por las zonas mixtas en España hace años. El de Madeira está relajado y disfrutando de una etapa, a sus 40 años, en la que su ambición competitiva le permite seguir midiéndose a jugadores con dos décadas menos que él. Afirma estar viviendo el día a día sin mirar al futuro y su lenguaje corporal delata que es cierto que atraviesa por un buen momento: risas, bromas, guiños... Es otro Cristiano.

Lamine, ídolo de sus hijos

Varias preguntas insistieron en la figura de Lamine Yamal, que a sus 17 años escenificará un choque generacional con Ronaldo. El portugués fue especialmente didáctico en las respuestas sobre el de Rocafonda. Comenzó pidiendo protección para 'El Niño', como le bautizó cariñosamente. "El Niño' está haciendo las cosas muy bien. Tiene un equipo que le está ayudando y una selección que también le ayuda. ¡Dejad crecer a Lamine tranquilamente por el bien del fútbol y por el suyo! Déjenle crecer a su manera y así podremos disfrutar más de él. Vosotros podéis quitarle presión, así que dejadle tranquilo porque talento no le falta".

Lamine tiene tres años más que su hijo mayor, que ya ha debutado con la selección Sub-15 de Portugal. Circunstancia que el delantero comentó: "Me hace gracia porque además tienen algo de parecido en el pelo, los gestos... Me gusta porque a mis hijos Lamine les gusta. Una parte de mi familia es española y tengo un cariño muy especial. En este caso mis hijos mencionan su nombre mucho, pero España no es solo Lamine. España siempre ha sido una de las mejores selecciones. Y ahora tiene una generación joven increíble con futbolistas como él o como Pedri, y con un seleccionador que está haciendo un trabajo muy top. Es un rival muy duro. Jugué mil veces contra ellos y son partidos buenos de ver. Y espero que al final Portugal pueda ganar".

Si tuviera que dar un consejo a Lamine, como se lo da a su hijo, Cristiano lo haría "en privado. Me gusta dar consejos a quien quiera escucharme face to face. Sobre la posibilidad de que gane el Balón de Oro con 17 años, ya me conocéis bien y sabéis que creo que los premios individuales necesitan del consenso. Normalmente en mi opinión debería ganar el que siempre destaca y gana la Champions. Pero ahora no hay un consenso y yo sé lo que se trabaja por detrás de la verdad. 'El Niño' tiene potencial y va a estar peleando por ello años, como Mbappé, Dembelé, Vitinha… Pero ahora es un poco irrelevante porque no hay consenso".

"No pienso en el futuro"

Cristiano habló de su actitud vital en esta etapa final de su carrera: "Ahora me dedico a vivir el presente y no pensar demasiado en el futuro. Está saliendo muy bien porque estoy disfrutando. No me quedan muchos años más de carrera, pero no pongo fecha porque no sé si igual mañana me levantó y digo que no me apetece jugar más. Jugué contra Alemania, disfruté y marqué. Y mañana es una final. Ganar te da más ganas de seguir, pero la verdad es que ahora estoy disfrutando mucho. Así que como dicen españoles: 'Que corra el aire'...".

Sobre la posibilidad de recalar en algún equipo para jugar el Mundial de Clubes, advirtió que "no iré al Mundial de Clubes, eso es un hecho. He tenido bastantes contactos, pero hay que pensar a corto, medio y largo plazo". El momento más divertido de la comparecencia llegó cuando se le preguntó si descarta jugar junto a Messi, su gran rival generacional, antes de colgar las botas. "Bueno boluuuuudo... Sabéis que yo tengo mucho cariño por Argentina. He tenido invitaciones para jugar el Mundial de Clubes con Argentina. 'Nunca digas de este agua no beberé', pero es muy difícil. Me gusta mucho Argentina. Tengo mucho cariño por Messi porque llevamos 15 años en el escenario juntos. Siempre me ha respetado y yo a él".

Concluyó valorando si España y Portugal estarán entre las candidatas a ganar el próximo Mundial. "España seguramente, Portugal ya veremos. España está más acostumbrada a ganar. No pienso a largo plazo. No sé qué va pasar, tampoco me preocupa. Sigo jugando y compitiendo contra gente 20 años más joven. Estoy a gusto, el día de mañana no te puedo decir. Hay que vivir el momento porque es algo muy bonito". Y se marchó feliz y con una tranquilidad que muestra al Cristiano más relajado y empático de su carrera. Un Ronaldo que no regala un esfuerzo cuando sale al campo ni una hora de sueño para recuperar su cuerpo, pero que hoy es un futbolista detrás del que se atisba la persona que vive tras este gigante futbolístico que jugará otra final mañana con 40 años.