Quique Hernández: "El objetivo del Intercity es el ascenso"

Regreso de Quique Hernández a la dirección deportiva del Intercity. Nueva etapa, pero con un objetivo claro: volver a pelear por el ascenso. Con uno de los presupuestos más altos del grupo y la experiencia acumulada, Hernández asume el protagonismo en una confección exigente para intentar regresar a la categoría de bronce.

"El año pasado también pude haber vuelto, pero no se dieron las circunstancias. Este año sí, y cuando me comentaron el proyecto deportivo del Intercity, decidimos dar el paso", explicó el nuevo responsable técnico del club de negro, que regresa a la estructura después de tres temporadas fuera, pero con el conocimiento intacto de la casa tras liderar su último salto de categoría en 2022.

"El objetivo es claro: intentar ascender. Vamos a tener uno de los presupuestos más altos del grupo en Segunda RFEF, probablemente entre los cuatro o cinco primeros. Eso conlleva una responsabilidad clara: estar arriba y pelear por el ascenso", afirma con total naturalidad. Si el proyecto no da resultado, lo tiene claro. “Yo hago el equipo, he firmado al entrenador y voy a ser el responsable. Si no estamos entre los cinco primeros, la responsabilidad será mía."

La experiencia le ha enseñado que no todo pasa por el trabajo, también cuenta el azar. Pero no se escuda. "Ascender en cualquier categoría del fútbol español es difícil. Siempre necesitas un poco de suerte en los momentos clave, es la famosa 'suerte del campeón'. Pero la suerte sola no basta: vamos a trabajar para hacer un buen equipo.”

Uno de los primeros nombres propios del nuevo proyecto es el de Javi Moreno, elegido para liderar el banquillo. "Queríamos un entrenador que ya supiera lo que es ascender a Primera RFEF. Javi lo logró con el Tarazona y estuvo muy cerca con el Numancia. Le conozco bien, sé cómo trabaja y confiamos en él".

Cartela con el anuncio del fichaje del exfutbolista del Alavés Javi Moreno como entrenador del Intercity. / CFI

La base del vestuario es, por ahora, incierta. Solo unos pocos jugadores tienen contrato en vigor. "Algunos podrían continuar, pero aún no hemos decidido nada. No tenemos prisa porque no queremos equivocarnos."

El organigrama deportivo

Lledó, entrenador de los de negro hasta en el último tramo de temporada, será su hombre de confianza. "La dirección deportiva es clave para cualquier club con aspiraciones. Lledó será mi mano derecha y vamos a reforzar el área con más gente para tener control del fútbol local, comarcal, regional y nacional. Esto no es un gasto, es una inversión."

El mercado de fichajes está por definirse, pero con algunas líneas claras. "No tenemos una política cerrada aún, pero seguramente habrá más jugadores de Primera RFEF que de Segunda. También contemplamos fichajes del extranjero".

En cuanto a nombres concretos, Hernández se muestra abierto pero prudente. Dos de los más sonados, Nacho González y Julio Gracia, que interesan a la dirección deportiva herculana, y pese a que pelearán por ofrecerle un nuevo contrato, entenderían su decisión de quedarse en la categoría. Los alicantinos Álvaro Pérez y Borja Martínez también están en el radar: "Son futbolistas muy buenos. Si están libres y disponibles cuando tomemos decisiones, los valoraremos. Aún no hay nada decidido".

Sobre Martín Bellotti, cedido por la institución alicantina a un Ceuta campeón de grupo, anticipa una situación distinta a los anteriores nombres: tiene contrato en vigor y, salvo que llegue una propuesta interesante de Primera Federación o Liga Hypermotion, cuentan con él.

Relación Intercity-Hércules

Sobre la relación con el Hércules, Quique Hernández dejó claro que no buscan conflictos: "Muchos en el Intercity somos aficionados al Hércules también. No queremos rivalidad ni guerras entre los dos clubes, sería absurdo. Cada uno tiene su camino y debemos convivir sin enfrentamientos."

Las oportunidades de mercado existen, el trasvase Rico Pérez-Antonio Solana es común en los últimos años, y pese a que el exdirigente y entrenador herculano es prudente, no cierra la puerta a operaciones: "Si hay algún jugador libre que me guste, intentaré confirmarlo. Pero no queremos dependencia. Somos otro equipo en Segunda RFEF y buscamos coexistir en buen ambiente."