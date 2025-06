Javi Moreno: "Queremos ascender con un fútbol valiente y sin excusas"

El exjugador del Alavés, Milán o Atlético de Madrid entre otros, Javi Moreno, llega al banquillo del Intercity con un objetivo claro: devolver al club a Primera RFEF. El técnico valenciano, que ya logró el ascenso con el Tarazona y rozó la hazaña con el Numancia, asume el proyecto con la misma ambición con la que juegan sus equipos: "sin miedo y con hambre".

"Cuando me llamó Quique (Hernández) y me explicó las ambiciones del club, no lo dudé ni un segundo", confesó Moreno en su presentación. "Vengo con la misma ilusión que cuando llegué al Numancia, pero con la experiencia de saber lo que cuesta ascender en esta categoría", añadió el exfutbolista, internacional con la selección española hasta en cinco ocasiones.

El Intercity llega a esta nueva etapa en Segunda Federación con uno de los presupuestos más potentes del grupo, según adelantó el director deportivo Quique Hernández. El nuevo técnico de los de negro prefirió no entrar en detalles presupuestarios, pero dejó claro que "cuando un club apuesta fuerte, se nota en el día a día".

Javi Moreno tiene claro cómo quiere que juegue su Intercity: "Mis equipos son ofensivos. En Tarazona fuimos los más goleadores de todos los grupos, aunque eso implica asumir riesgos. Quiero un equipo que meta más goles que el rival y que sea valiente". Sin embargo, también reconoció la dificultad de la categoría: "La Segunda RFEF es engañosa, con mucha igualdad. Los campos, el césped o la presión de la afición. Hay que estar preparados mentalmente para sufrir, sobre todo fuera de casa".

Exigencia máxima en el vestuario

Con una plantilla que será en gran parte nueva, dejó claro que no hará concesiones: "En el campo no tengo amigos. Me da igual si el jugador tiene nombre o no, voy a exigirles al máximo para sacar lo mejor de ellos. Fuera del campo, el club gestiona, pero dentro del vestuario, yo controlo todo". Sobre jugadores como Jürgen Locadia, con contrato en vigor, fue tajante: "Si se queda, lo recibiré con los brazos abiertos, pero le exigiré como al que más. Quiero futbolistas comprometidos, que vengan a sumar y a pelear por el ascenso. El que no esté al 100%, que hable con la dirección deportiva o con el presidente".

Javi Moreno, presentado como nuevo entrenador del CF Intercity. / J.A

El técnico también habló de la confección de la plantilla: "Quique está liderando la planificación, pero todo será consensuado. Queremos futbolistas que se adapten a mi idea de juego, que entiendan cómo quiero atacar y defender".

Con un mes y medio hasta el inicio del campeonato, el nuevo entrenador del conjunto alicantino destacó la importancia de la pretemporada: "Es el momento de crear un vestuario unido. Será exigente, porque si no sufres en verano, no estarás preparado para sufrir durante la temporada".

Los posibles rivales del Intercity

El técnico de Silla recalcó la dificultad del posible grupo tercero en Segunda RFEF: "Habrá varios equipos como Barça B, Alcoyano, Terrassa e incluso Sant Andreu que serán rivales duros, pero nosotros también seremos un hueso duro de roer". Su experiencia en Tarazona, donde logró el ascenso, y en Numancia, donde se quedó a las puertas por un gol, le da confianza: "Los retos grandes me motivan. Sé lo que es pelear por ascender, y estoy preparado para asumir la presión".