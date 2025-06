La Selección Española de Rugby 7 presenta en Bonalba su asalto al Europeo

Los Leones volverán este viernes a la competición tras conseguir colgarse la medalla de plata hace un mes en el Campeonato del Mundo de Los Ángeles. Arrancarán la primera manga del Campeonato de Europa, que se celebrará en Makarska, localidad costera de Croacia, el próximo viernes 13 de junio con dos encuentros ante Italia y Francia y cerrarán la fase de grupos el sábado 14 frente a Suecia. "El Campeonato de Europa tiene muy buenos rivales. Está Francia, Inglaterra… El nivel es muy bueno, no nos podemos relajar y pensar que vamos a ganar por haber sido subcampeones en el mundial", opinaba Juan Ramos, capitán de la selección.

Juan Ramos, Matías Tudela y Xavier Darblade durante la rueda de prensa. / INFORMACIÓN

El conjunto ha estado preparando la cita en el Resort Bonalba de Alicante, que ya acogió también a Las Leonas en marzo y abril en su preparación al Europeo de la categoría. Xavier Darblade, director del Resort Bonalba aseguró que "es un orgullo y un honor tener a los subcampeones del mundo en nuestra casa. Para poder llegar ahí se necesita mucho esfuerzo, estamos encantados de poder darles las instalaciones necesarias para que continúen el plan de alto rendimiento".

Por su parte, Matías Tudela, entrenador del conjunto nacional, subrayó que "hemos añadido piezas nuevas a este campeonato, pero como hay un grupo muy sólido que lleva muchos torneos a las espaldas es fácil que esta gente se sume. Nos faltan piezas importantes porque están compitiendo fuera, pero estoy convencido de que vamos a hacer un gran torneo".

Los jugadores se anima durante un partido. / FER

Entre el viernes y el sábado la selección disputará la fase de grupos y en caso de pasar de ronda, la fase final se disputará el próximo domingo 15 de junio. El objetivo del combinado nacional es el de quedar primeros de la fase de grupos para poder tener el mejor cruce posible y a partir de ahí, luchar por ir pasando rondas. "Nuestro objetivo es ir a ganar, a jugar el mejor rugby que podamos y conseguir el mejor resultado posible", señalaba Juan Ramos.

"Venimos de una Seven Series muy buena con ese segundo puesto, pero ya no solo por el hecho de ser subcampeones, sino por la regularidad de resultados y de juego que hemos tenido durante toda la temporada. El equipo está muy bien y muy cómodo. Ahora empieza otro torneo distinto, otra competición, otros rivales… La idea es seguir con esas ganas y esa fortaleza que tenemos en el juego. No nos podemos conformar con hacer otro segundo puesto", zanjaba el capitán.