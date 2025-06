Jenni Hermoso carga contra Tomé: "Solas también lo harían y seguramente mucho mejor"

Jenni Hermoso explotó en sus redes sociales tras su no-convocatoria para la Eurocopa y la explicación que dio Montse Tomé en la rueda de prensa posterior al ser preguntada por la ausencia de la madrileña.

"El tema de Jenni es algo recurrente, siento que he contestado siempre con mucho respeto a todas las preguntas que me habéis hecho sobre ella", dijo la seleccionadora. "Es una jugadora importante. He hablado con ella, me reitero, hablé al inicio de este año, tuvimos una conversación, vino a la primera fecha FIFA y no disputó muchos minutos. Hemos hecho el trabajo con ella como con todas. Hemos hablado con su club, todo, con ella. En su posición tenemos a Patri, a Zubieta, a Pina, Alexia, puede entrar Mariona... Es difícil, pero esto es lo que hemos decidido".

A lo que Jenni, 24 horas después, respondió en 'X': "De verdad que yo también tengo la conciencia muy tranquila y más cuando aparto de mi vida entornos con esa energía tan mala", dijo la madrileña.

"¿Gestionar? Eso es lo que tendrían que aprender a hacer otros, que esa parte les queda muy grande. Escribo tuit porque es la única manera que ha dejado para mantener una “conversación”. Que se centre ya en hacer a España campeona de Europa, aunque solas también lo harían y seguramente mucho mejor".

Ni Jenni ni Misa entraron en la lista de Tomé para la Eurocopa -como no lo han hecho este año-, y también se quedó fuera Sheila García, que, según el Diario AS, está "destrozada"