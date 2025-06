Awa Fam: "Competir tan joven en un Eurobasket es algo que ilusiona"

Una de las cosas que más sorprende de Awa Fam (Santa Pola, 2006) es ver cómo se expresa cuando está a solo unos días de cumplir 19 años. Se podría pensar que está más cerca de los treinta que de los veinte. Es solo un aspecto más que denota que es una jugadora ya hecha, una de las granes esperanzas del baloncesto español y, quién sabe, quizás una elegida.

Pregunta: Está ante su primera competición internacional con la absoluta, que es el Eurobasket. ¿Qué siente ahora mismo?

Respuesta: Estoy bastante orgullosa y contenta por mí, porque estar en la Selección para mí siempre ha sido un sueño. Contenta por todo el trabajo y por todo el esfuerzo que al final le dedico a esto, que es lo que me gusta. Y también estoy súper agradecida por estar aquí, por la confianza que me han dado desde el primer día que vine mis compañeras, y el staff. Estoy con ilusión y bastante tranquila porque si ya he podido demostrar que he podido estar en los amistosos bien en pista... ¿por qué no va a pasar también en el Eurobasket? Competir tan joven en algo así ilusiona. Siempre están esos nervios, pero creo que serán un poco más cuando empiece.

P: ¿Es diferente jugar un Eurobasket con la absoluta que con las inferiores?

R: Sí, sin ninguna duda. Con las inferiores te sientes más cómoda porque estás con gente de tu edad, estás con gente contra la que has jugado a lo mejor el año pasado o contra la gente que has jugado durante la temporada. Estás mucho más cómoda, es algo más tuyo, estáis a lo mismo, tenéis la misma visibilidad en todo. Es mucho más cómodo y yo estoy mucho más tranquila. También la experiencia es distinta porque es un juego distinto, es todo menos táctico, es un poco más pasárselo bien, disfrutar. Eso se nota bastante en comparación con lo de la selección absoluta.

P: Está llamada a ser una de las referentes de la nueva generación del baloncesto femenino español. ¿Se ve preparada para ese paso? ¿La relación y la química que hay entre las jugadoras de su edad es tan buena como para replicar los éxitos de las generaciones que han venido antes?

R: Hemos tenido bastante suerte porque nos hemos conocido bastantes en nuestra época también de crecimiento. Entonces somos gente que nos hemos conocido un poco en ese entorno de la misma vida. Somos jóvenes que hemos empezado, un poco más jóvenes, a crecer en lo profesional. Y eso hace que ese vínculo tanto fuera de pista y dentro de pista sea mucho más personal y que estemos mucho más cómodas. No sabría decirte si estoy preparada, no sé qué puede pasar en el futuro. Pero desde luego lo afronto con ganas y que pase lo que tenga que pasar. Yo siempre pienso en el ahora, en el presente, y lo que tenga que dar ya lo daré.

Lo que te ofrecen en Estados Unidos es una barbaridad para cualquier niña que acaba segundo de bachillerato. Es una opción muy buena, pero al final decidí tomar la decisión y quedarme aquí Awa Fam — Jugadora de baloncesto

P: Usted es el ejemplo de que se puede decir no a irse a una universidad en Estados Unidos. ¿Cuánto le costó tomar esa decisión? ¿Por qué lo hizo?

R: Me costó bastante, estuve bastantes meses pensándolo mucho. Fueron momentos desde enero hasta marzo o mayo más o menos que estaba mi cabeza un poco hecha un lío. Tomé la decisión porque tenía claro en mi cabeza que quería estar un año en España jugando en Primera y demostrarme a mí misma si realmente es mi liga o no.

Es difícil porque yo creo que lo que te ofrecen ahí es una barbaridad para cualquier niña que acaba segundo de bachillerato. Creo que es una opción muy buena, pero al final siempre tienes que tomar alguna decisión. No sé lo que puede pasar en el futuro, pero sí que tenía claro lo que quería y decidí tomar esa decisión y estar aquí. No he sentido presión, pero sí que es esa incertidumbre de no saber qué podría haber pasado si hubiese ido.

P: Hay mucho debate ahora en torno ahora a la fuga de talento del baloncesto español con destino a Estados Unidos. ¿Cómo cree que podría solucionarse eso?

R: Estados Unidos algo que está haciendo muy bien es ofrecerle a las niñas jóvenes, bastante jóvenes, la posibilidad de empezar un baloncesto profesional, no tan igualado a lo mejor al baloncesto profesional de aquí, pero sí semiprofesional. Al final son pabellones espectaculares, son gente que te dan mucha visibilidad, que hace que tú estés bien, te dan una carrera. Tú dices, 'ostras, me pagan una beca, puedo estudiar, voy a jugar, voy a compartir piso con equipos, amigas...'.

Awa Fam lanza a canasta durante un calentamiento / EFE

Eso es algo que te genera no presión pero sí mucho agobio porque eres muy joven y no sabes qué tienes que hacer ni qué puedes hacer. No sé cuál es la solución exactamente, pero sí que creo que a lo mejor en España podrían dar más facilidades de entrar a Liga 1, de entrar a Challenge, porque si no al final muchas jóvenes hoy en día se van para Estados Unidos. Yo creo que es muy difícil competir con eso, encima ahora están metiendo muchísimo dinero también y te solucionan muchas cosas de tu vida.

P: ¿La puerta a la WNBA está abierta, no? ¿Cree que puede llegar a estar entre las mejores de ese draft del 2026?

R: La verdad que no lo he pensado ahora mismo, pero sí que es algo que siempre he dicho que es mi sueño. Yo he dicho que quiero jugar a la WNBA e intentaré hacer lo posible para jugar ahí porque lo he visto desde pequeña y ojalá vivirlo. ¿Entre las mejores? No lo sé, ojalá. Voy a intentarlo, la verdad. Si no entro entre las mejores, pues que sea después, pero yo lo voy a intentar porque de verdad que es algo que quiero.