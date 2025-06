La continuidad de la unión entre Lucentum e Intercity, en el aire

De reunirse en una notaría el pasado abril para poner fin al acuerdo firmado en 2021... a seguir madurando la mejor opción para el futuro de ambas partes. La continuidad de la unión entre Intercity y Lucentum sigue en el aire. O al menos eso ha anunciado por el momento el presidente de la entidad lucentina, Daniel Adriasola, en su comparecencia de este martes para informar sobre la situación deportiva y económica del club una vez cerrada la temporada 2024/25.

El tiempo para meditar tomado entre las dos entidades tras el conato de finalizar su vinculación ha servido para limar asperezas y resolver diferencias... pero todavía sin veredicto final.

"Tuvimos un problema con las acciones de Intercity. Ellos nos dan un paquete de acciones valoradas a un precio en un determinado momento, pero cuando esas acciones nos llegan se habían depreciado muchísimo. Recibimos un dinero muy inferior al presupuestado, lo que nos ha provocado unas dificultades de liquidez importantes", desarrolló el vicepresidente del Lucentum, Ignacio Alonso.

Desde la reunión producida el pasado 23 de abril, a la que los dirigentes del club del baloncesto entraron decididos a romper la vinculación, la relación entre los mandatarios de Intercity y Lucentum ha ido mejorando hasta el punto de ser "buena", según confirmó el propio Adriasola.

"No queremos disputas, guerras ni batallas. Desde el famoso día del conflicto (refiriéndose al 23 de abril), las ganas de entendernos han ido creciendo. Estamos cerca de llegar a un acuerdo, queremos llegar a un entendimiento", argumentó el presidente del Lucentum sin especificar la índole del acuerdo futurible (es decir, si trabajan en seguir juntos o en separar sus caminos).

Formación de una SAD

Daniel Adriasola también anunció tener "absolutamente decidido" la constitución de una SAD de cara a la próxima temporada, en la que estará integrada el primer equipo, con la idea de profesionalizar la estructura del club. "Todos los clubes de ACB van a ser SAD y entre cinco y siete de Primera FEB también lo serán", añadió.

"Es cierto que en su momento la SAD de Alicante no funcionó y tuvo problemas, pero de eso han pasado diez años. Ahora se abre una nueva en la que buscaremos una mejora de la gestión y tener la posibilidad de invertir en el primer equipo. Que la gente que ponga su capital, tenga su parte de propiedad", justificó. Además, también comunicó que, pese a la creación de la SAD en un plazo de unos seis meses, el Lucentum competirá la siguiente campaña todavía como Fundación, ya que "los tiempos federativos no dan".

La temporada para el Lucentum ha sido muy difícil desde el punto de vista económico para el club lucentino. Al margen del conflicto con el Intercity, Ignacio Alonso también mencionó "algún retraso e incumplimiento en el pago de algún organismo público", lo que ha llevado a la entidad a "pasarlo mal" en el plano económico durante una temporada "tan o más dura" que las anteriores.

"Pero hemos ido capeando el temporal y cumpliendo con todo el mundo. A día de hoy, no creo que haya nadie que pueda decir que no le hemos ido pagando todo. Lo más importante es que sueldos, salarios y Seguridad Social están al día. Hemos conseguido salvar la situación, ha sido una temporada de aprendizaje", añadió Alonso.

En el trabajo con los patrocinadores de la temporada entrante, Adriasola transmitió un principio de acuerdo para que HLA "siga siendo un año más el principal patrocinador del primer equipo". Por su parte, la campaña de abonos se lanzará el 26 o 27 de junio, en la que se tratará de "captar al mayor número de jóvenes posible".

Perelló, con contrato

El presidente del Lucentum garantizó la continuidad de Rubén Perelló al frente del banquillo alicantino, al tener contrato con el club. Además, añadió que en los próximos días tratarán de "extender su contrato un segundo año", es decir, hasta 2027. "Queremos una estabilidad. Estamos muy contentos con su labor, ha cambiado la dinámica del equipo, la ha coordinado todo perfectamente. Se ha conseguido un objetivo que con el 0-10 parecía imposible", detalló Adriasola sobre el técnico mallorquín.

Rubén Perelló, en un tiempo muerto. / Jose Navarro

Por otro lado, también dejó caer la continuidad del director deportivo, Asier Alonso, pese a no haber "firmado una temporada especialmente brillante" en la confección de la plantilla: "Ponderar las dos temporadas que lleva hace que queramos cerrar su continuidad en los próximos días".

Adriasola descartó la presencia de Bolong Zheng en la plantilla de la próxima campaña, al considerar que los acuerdos económicos con el grupo chino "han quedado a medias". Además, mencionó que ve complicado "retener a un MVP" de la liga como ha sido Kevin Larsen.

Kevin Larsen se eleva para tratar de anotar una canasta ante Tizona Burgos. / Alex Domínguez

Sobre la posible incorporación de Toni Gallego al organigrama del club, el presidente aseguró que no le consta ningún movimiento que facilite la llegada del exconcejal de Hacienda, Economía y Deportes del Ayuntamiento de Alicante: "La estructura queda exactamente igual a día de hoy. Cuando se constituye el nuevo patronato hace dos años, se me nombra presidente por cuatro. Y mi intención es seguir con mi Junta Directiva. No hay ninguna intención de cambiar esto"

"Vamos a ir paso a paso. A recuperar nuestra identidad. Hagamos las cosas lo mejor posible y no repitamos errores de la temporada pasada, que pensábamos que entraríamos en 'play-off' y empezamos con un 0-10", desarrolló el máximo mandatario del Lucentum sobre los pasos que dará el club en la próxima temporada. "Llegar a la ACB no depende de nosotros. Creo que no valoramos donde estamos, parece fácil estar en Primera FEB. Lo que toca hacer es un club mejor, y tiene que estar todo el mundo involucrado desde la ciudad hasta el Ayuntamiento", finalizó su comparecencia Adriasola.