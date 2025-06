Xabi Alonso: "Queremos competir, no hay que frustrarse ni pensar en la final del Mundial de Clubes"

Xabi Alonso desea pasar ya a la acción. Dejarse de clips y tablets para poner en el verde, por fin, su apuesta. Contar con los que se van, como Modric, "que es historia del Real Madrid", y con los nuevos, manteniendo el patrimonio construido por Ancelotti, pero pasando de página para inaugurar una nueva era que lleve al club blanco a la final del 13 de julio. O por lo menos, que el proceso hasta ese día sea positivo, marcando las primeras líneas rojas y obteniendo los éxitos que permitan el trabajo en movimiento.

"Es fundamental que exista equilibrio ofensivo y defensivo"

"Llevamos varios días, poco a poco hemos recuperado a gente, como los internacionales europeos, los latinoamericanos... Tenemos ahora mejores distancias. Vamos a estar mejor posicionados. Queremos reconocernos. Después, tendremos la posesión, buscaremos recuperaciones y un equipo más corto", analizó tácticamente Xabi Alonso, quien tendrá varias incógnitas por desvelar.

"Bellingham tiene la capacidad de abarcar mucho campo y tiene que partir de la posición correcta. Tiene alma de centrocampista, pero también una gran calidad de poder llegar. Es muy dinámico, abarca mucho campo. Hay que encontarlo en las posiciones correctas", explicó sobre uno de los jugadores que serán imprescindibles para la buena marcha del proyecto de Xabi Alonso.

El vasco necesita implementar la teoría del compromiso. "Es fundamental que exista el equilibrio ofensivo y defensivo, que exista compromiso y estén involucrados en todas las fases. Esto nos va a facilitar mucho. Hemos tenido poco tiempo, pero vamos a ser lo más efectivos posibles. El último día de torneo seremos mejor equipo de lo que hemos empezado. Vamos a ver qué funciona y no. Por eso el punto de partido es ante Al Hilal", aseguró el entrenador blanco, que quiere renovar la fe del club.

El parte médico del Real Madrid

"He sentido que los jugadores están con ganas e ilusión. La recepción a los cambios ha sido buena. ¿Encender? Hay que mostrarlo en el campo. Ahora empieza el 'rock n roll'. Hay que verlo", explicó Xabi Alonso, quien repasó el parte médico. Mbappé "se encontraba algo mejor, pero suficientemente bien, pero era mejor que no saliera a entrenar. Le vamos a esperar hasta el último momento. Todos están con ganas, pero en diferentes fases. Rüdiger ha hecho un esfuerzo brutal, es el que primero va a llegar. No sé si en convocatoria". Sobre Camavinga, "está progresando mejor de lo que pensamos", Carvajal y Alaba necesitarán un poco más de tiempo.

"No me preocupa el calor. Tenemos que saber adaptarnos", indicó el entrenador del Real Madrid. "El día a día es muy bueno. Se trata de trabajar. Respeto mucho el trabajo de Ancelotti. Fue fantástico, pero ahora empezamos una nueva etapa y vamos a trabajarla a nuestra manera. Hay una muy buena pase", quiso hacer de transición entre las dos etapas.

"A Rodrygo le veo ganas de disfrutar"

A partir del encuentro con Al Hilal empezarán las conversaciones pendientes, como la que tiene con Rodrygo, "al que le veo con ganas de estar en el campo y disfrutar, con todo lo bueno que nos puede dar. Vamos a tener que ponerlo en práctica". Sobre Ceballos, que dejó en el aire su renovación, aseguró que habrá "una gran conversación, pero veo que le gusta mucho el fútbol", sentenció sobre uno de los hilos pendientes.

"Mastantuono ha jugado bien, he visto bien a River", explicó sobre otra de las nuevas caras que tendrá Xabi Alonso, quien se creció con el paso de las preguntas. "Cualquier competición que el Real Madrid dispute, tiene que pelearla. No pensamos en la final, todo llegará. Queremos dar muchos pasos antes. Queremos saber cómo competir y jugar. No hay que frustrarse", razonó el día previo al inicio de una nueva película en el Real Madrid.