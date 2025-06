La desconocida historia de Red Bull: cómo Beckenbauer convenció a su fundador para comprar el Málaga CF

En los últimos años, ver las siglas 'RB', que representan a Red Bull, ha sido una constante en todos los grandes torneos. Tanto por parte del RB Leipzig como del RB Salzburgo, el club que, en 2005, constituyó la primera piedra de un grupo multipropiedad que ha tenido una filosofía muy clara: desarrollar y captar el talento joven. Los casos de éxito son innumerables: Mané, Haaland, Szoboszlai, Upamecano, Adeyemi, Nkunku, Gvardiol, Konaté... El grupo no ha dejado de ampliarse, con operaciones como la compra de una participación en el nuevo Paris FC de la familia Arnauld (Louis Vutton) o los acuerdos de patrocinio con el Atlético y el Leeds. Pero el modelo de exportación de talento ha perdido fuelle, para lo que se ha fichado a Klopp.

De Beckenbauer a Klopp, la historia entre alemanes

El técnico alemán, que aseguró tras irse del Liverpool que se tomaría un año sabático, busca llevar el modelo a una nueva dimensión en la que no tenga que depender tanto de las operaciones de mercado cada verano. Igualmente, como director global del consorcio, tratará de alinear el estilo, 'scouting' y formación de los diferentes equipos que se agrupan bajo el paraguas energético. Lo hará sin el apoyo de una figura fundamental sin la que Red Bull nunca habría invertido en fútbol. Porque la asociación de esta marca era clara: deportes de motor, extremos y urbanos, hasta que se produjo una conversación.

La que tuvo lugar un 18 de enero de 2005 entre un mito del fútbol alemán, como Franz Beckenbauer, y Dietrich Mateschitz, fundador de Red Bull. Los dos aparecen en la foto que ilustra este artículo. De esta, solo está vivo Rudolf Quehenberger, el empresario que vendió el Austria Salzburg para que la marca de bebidas pudiese iniciar su proyecto. "Mateschitz no era un gran conocedor del fútbol. Nada tenía que ver con él, pero Der Kaiser le convenció para tener una conversación que terminó siendo el inicio de esta aventura", comenta la persona que organizó aquel encuentro y que prefiere mantenerse en un segundo plano para añadirle un ápice de misterio a la historia más desconocida de Red Bull.

Aquella reunión en Viena no pudo ser más provechosa, porque apenas unos meses, en abril, se daba a conocer en sociedad la compra y posterior refundación de Austria Salzburg que, fundado en 1933, había vivido su época dorada en los 90. Llegó a ganar tres Bundesligas y fue finalista de la UEFA de 1994. Con todo, a comienzos de los 2000 el club entró en una grave crisis económica que llevó a Quehenberger, presidente de 1984, a buscar una solución desesperada que llegó del modo menos esperado. Con un comprador que ni siquiera pertenecía al mundo del fútbol.

Los frustrados intentos antes del RB Leipzig

Así nació el nuevo RB Salzburgo. Tuvo que camuflar su nombre comercial detrás de unas siglas y en competiciones europeas compite como FC Salzburg. Algunos aficionados del club histórico decidieron fundar el SV Austria Salzburg, que actualmente milita en la tercera austríaca conservando los colores del club genuino. "Después, en diciembre de 2005, nació lo que hoy conocemos como New York Red Bulls en EEUU. A partir de ahí se produjo la adquisición de una academia en Ghana. En 2007, Red Bull entró en Brasil, formando desde cero un equipo, hasta que a fines de marzo de 2019, compró el Clube Atlético Bragantino y fusionó ambas entidades", comenta uno de los hombres que acompañó a Mateschitz en su idilio amoroso con el fútbol, que terminó siendo total en el final de sus días.

'Tifo' de los aficionados del RB Salzburg antes del partido contra el Benfica en Champions. / ANNA SZYLAGYI / EFE

Pero a Red Bull le faltaba la pieza más importante. "Después de tres años de grandes inversiones, se dieron cuenta de que al final no servía para nada el esfuerzo si no tenían un club en alguna de las grandes ligas. Así fue cómo empezaron su investigación, que les llevó, primeramente, a España. El equipo sondeado fue el Málaga CF y hubo otras opciones", desvela alguien cercano a una negociación que no llegó a producirse. El conjunto andaluz, por aquel entonces en Primera, acabó vendiéndose al jeque Abdullah bin Nasser Al-Thani en 2010. Una historia que, después de una época dorada, con los cuartos de Champions ante el Borussia Dortmund en la 2012/2013, terminó en intervención judicial y descenso a Primera RFEF.

Después de intentarlo en España sin éxito, Red Bull se fue a un mercado más cercano. El primer objetivo fue otro clásico del fútbol europeo en horas bajas, como el Fortuna Düsseldorf, "pero el problema es que no se podía cambiar el nombre. Aprendieron la lección y el siguiente objetivo en 2009 fue el SSV Markranstädt, un club de la ciudad de Markranstädt, cerca de Leipzig, fundado en 1990. Un genio del departamento de marketing ideó la manera de meter las siglas de Red Bull en el nombre a través de la fórmula 'RasenBallsport'. Una palabra inventada unión de 'Rasen' (césped); 'Ball' (pelota); y 'Sport' (deporte). De este modo 'burlaron' las normas que impedían utilizar un nombre comercial para un club".

Lo que hizo Red Bull fue lo siguiente: compró la licencia del antiguo club y fundó uno nuevo, con unos pocos socios, para así sortear la norma 50+1 que impide, salvo casos como el del Wolfsburgo o el Bayer Leverkusen, la concentración accionarial en una sola persona o grupo. Fue el negocio perfecto que, por supuesto, les convirtió en el equipo más odiado de Alemania. Una etiqueta que se han ido sacando a base de éxitos deportivos como las dos Copas de Alemania, un subcampeonato de Bundesliga y las continuas presencias en Champions. No hay fórmula más efectiva que ganar, la que ha dotado de masa social tanto al RB Leipzig como el RB Salzburgo, este último en las horas más bajas desde el inicio del proyecto.

"Se trata de crear el fútbol de los próximos 100 años"

El conjunto austriaco llegó a ganar 10 ligas consecutivas, desde la 2013/2014 hasta la 2022/2023. Y lo hizo a través de una filosofía de juego muy marcada que se fue traspasando entre entrenadores como Don Jackson, Óscar García, Marco Rose, Jesse Marsch, Matthias Jaissle y que Thomas Letsch está intentando recuperar. Pero la muerte de Mateschitz en 2022, su más fiel aficionado, supuso un punto de inflexión negativo del que todavía no ha salido el rival con el que el Real Madrid se jugará el liderato de su grupo en el Mundial de Clubes. Los últimos dos títulos de Liga han sido para el Sturm Graz, un equipo que se vio desplazado por la hegemonía del nuevo actor.

Oscar Gloukh de RB Salzburg celebra un gol ante Pachuca. / Juan Ignacio Roncoroni / EFE

Con Jaissle, despedido por negociar con Arabia Saudí, terminó la transmisión de conocimientos. A partir, de ahí una sucesión en la que han estado Struber, Lijnders, nuevo ayudante de Guardiola en el City; y el actual Letsch, que han vivido la constante fuga de jugadores. Un modelo económicamente rentable, aunque ha hipotecado el siguiente paso adelante de algunos de los siete clubes que tiene en cartera esta estructura. Sin embargo, el ascenso del París FC a la máxima categoría francesa ha reforzado el compromiso de un proyecto diversificado que más allá de los clubes.

Por ejemplo, se ha desplegado una red de marketing que ha permitido firmar acuerdos con el Al Hilal, Torino, Atlético o Leeds. Una red que no tiene que ver exactamente con el modelo deportivo, pero que refuerza la marca de la energética dentro del fútbol. El objetivo retomar y honrar la frase pronunciada por Dietrich Mateschitz, ahora que el gran patrón ya no está: "No estamos hablando de los últimos 100 años del fútbol, se trata de construir la historia de los próximos 100". Para ello, un buen rendimiento de RB Salzburgo en el Mundial de Clubes, será fundamental.