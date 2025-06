Absuelven al exmédico del Hércules Jeroni Llorca de dopar a deportistas en Alicante

Un juzgado de Alicante ha absuelto al exmédico del Hércules Jeroni Llorca y a otros seis acusados de formar un grupo organizado internacional dedicado al tráfico de sustancias dopantes para suministrarlas a deportistas, especialmente ciclistas. La sentencia absolutoria llega casi once años después de la detención de los siete acusados ahora absueltos, entre los que se encuentra también un director deportivo de un equipo ciclista.

Para la magistrada no hay pruebas de que los acusados favorecieran el dopaje en el deporte y califica de "meras conjeturas" la interpretación de las conversaciones telefónicas por parte de la Policía Nacional, escuchas que se iniciaron "sobre la base de meros rumores entre personas conocidas en el mundo del deporte en Alicante".

Los siete acusados absueltos son Jeroni Llorca, un director deportivo de un equipo ciclista, un monitor de ciclismo y cuatro ciclistas. La sentencia dictada recientemente por el juzgado de lo Penal número 5 de Alicante declara como hechos probados que los siete procesados no formaban en 2014 un grupo organizado a nivel internacional que "se dedicaran a la adquisición, venta y consumo de productos químicos en su mayor parte prohibidos y nocivos para la salud, siendo dichas sustancias de los denominados medicamentos dopantes, utilizados para incrementar el rendimiento deportivo a costa de perjudicar la salud de los deportistas".

Para la magistrada ponente tampoco ha quedado acreditado que Jeroni Llorca, ex médico del Hércules y especialista en medicina deportiva que pasa consulta en el centro médico Arena Salud, "prescribiera gran cantidad de sustancias dopantes o prohibidas en el deporte publicadas mediante resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, vigente en el momento de los hechos".

El fallo deja claro además que estos hechos no considerados probados no se realizaron en la "consulta de la clínica Arena ni en su domicilio", además de descartar que estableciera "planes de consumo de dichos medicamentos a deportistas de varias modalidades deportivas, principalmente de ciclismo, suministrándolos y administrándolos para obtener mejores resultados deportivos".

Por otro lado, el juzgado tampoco considera acreditado que otros dos acusados, un director deportivo de un equipo ciclista y un monitor de ciclismo, suministraran sustancias dopantes a los deportistas. Los otros cuatro acusados absueltos se dedicaban en 2014 a la práctica del ciclismo, alguno de ellos de forma profesional.

Sin indicios

La magistrada precisa en la sentencia que ni siquiera hay indicios de la participación de los acusados en ningún hecho delictivo y que no existe ningún dato objetivo de la prescripción de sustancias prohibidas o anabolizantes. Califica de conjeturas la interpretación que realiza la Policía de las escuchas telefónicas y sobre los tres testigos protegidos que declararon en la vista oral y provocaron la apertura de la investigación señala que no recordaban los hechos y que se trataba de "rumores" que les habían llegado.

Por contra, varios testigos negaron que Jeroni Llorca prescribiera anabolizantes y en el registro de su centro en el Arena solo se encontraron medicamentos para uso en "establecimientos sanitarios y sujetos a prescripción médica, circunstancias que se daban en la clínica del médico Jeroni Llorca", según se indica en el fallo.

Jeroni Llorca, que desde el principio defendió su inocencia pero perdió varios trabajos tras su arresto, ha señalado a este diario que está "contento" con la sentencia, pero lamenta haber tenido que esperar 11 años "para demostrar que alguien ha montado una artimaña basada en suposiciones".

El especialista en medicina del deporte asegura que siempre ha cuidado de la salud de deportistas dentro de un "marco ético y deontológico que dicta el ejercicio de mi profesión". Llorca afirma que siempre ha estado "al lado del juego limpio" y que ha colaborado "con las instituciones en la lucha antidoping, lucho día a día para disuadir a los jóvenes de dichas prácticas".

Jeroni Llorca considera que los médicos del deporte "estamos desprotegidos" y lamenta el calvario que ha tenido que pasar a raíz de su arresto en 2014: "Me abatieron en el camino, algunos ni me dieron la mano. Pero pude levantarme con la inestimable ayuda de mi familia y amigos. Desprestigio profesional, portazo en la cara de algunos compañeros, despidos a bocajarro, y como entenderéis al borde de la depresión".

Actualmente ha remontado su situación a nivel profesional y se lo agradece a los compañeros solidarios que confiaron en él. Jeroni Llorca apunta que en la vida es imprescindible "tener a tu lado gente que te quiera de verdad" y no entiende "a los necios, solo quieren el mal para los demás y les corroe la envidia".

El exmédico del Hércules quiere pensar que todo este proceso "ha sido provocado por esos personajes y no es fruto de un plan institucional de lucha contra el dopaje; sería decepcionante".

Jeroni Llorca concluye su valoración de la sentencia que le exculpa por completo de un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a grupo criminal con agradecimientos a las personas que le han respaldado: "Agradecer primero a mi compañera y esposa María José, a mis hijos Jaume y Jeroni, a toda mi familia, a todos mis verdaderos amigos. A Jordi Reig y todo su equipo; a Gaspar Sellés, que me alentó en lo personal; a Enrique Santos, que confió siempre y permitió mi vuelta a Arena Alicante; a todos los compañeros que han trabajado en Arena; a mis grandes compañeros de Vilavital Clinic Jaume y Pepe; a mi abogado Francisco Javier Gerona; y como no, a todos/as los pacientes que volvieron a mi consulta y que siempre me han manifestado su solidaridad".