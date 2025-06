Egoitz Bijueska y Grusha Reyna vencen en las Iberdrola Skate Series 2025 de La Nucía

Egoitz Bijueska y Grusha Reyna han sido los ganadores de la primera prueba de 2025 de las Iberdrola Skate Series, celebrada en el Skate Park de La Nucía. Tras tres jornadas, se han vivido unas emocionantes finales en todas las categorías. El local Guille Molina estuvo presente en la final sub 12, donde demostró el nivel ascendente de la escuela y Club Skate La Nucía, que contó con 5 participantes en la competición.

Pese a la calor, cerca de 80 participantes se han reunido en la primera parada en La Nucía. El emblemático skatepark nuciero, Centro de Tecnificación de la Federación Española de Patinaje, ha vuelto a ser escenario del mejor skate nacional, albergando las categorías sub 12 y Absoluta, durante tres intensas jornadas, del 27 al 29 de junio. Esta primera prueba del circuito Iberdrola Skate Series 2025 está organizada por la Real Federación Española de Patinaje y el Ayuntamiento de La Nucía con la colaboración del Consejo Superior de Deportes, la Diputación de Alicante, Iberdrola y Universo Mujer. La entrega de trofeos ha contado con la presencia de Vicent Martí, presidente de la Federació Patinatge Comunitat Valenciana, Xavi Moyano, gerente de la RFEP, Sergio Villalba, concejal de Deportes y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

El campeón de la World Cup de Roma, Egoitz Bijueska, volando en el skate park de La Nucía. / Ayuntamiento de La Nucía

Final masculina

En la final masculina absoluta, Egoitz Bijueska ha vuelto a firmar una actuación impecable tras su reciente victoria en la World Cup de Roma. El joven skater vasco se ha impuesto con solidez en la final, consolidando su posición como uno de los grandes referentes actuales del skate nacional e internacional. Acompañándolo en el podio, Peio González —campeón de España en 2024— ha logrado la segunda posición, y Taiga Gimeno, skater de Quart de Poblet (Valencia), ha completado el podio con una ronda creativa y consistente. Se ha decidido todo en la última ronda donde Bijueska lo ha bordado con una magnífica serie, para derrotar a Peio González, que realizó un gran concurso y había sido mejor en las rondas clasificatorias

Final femenina

En la final femenina ha habido sorpresa y la victoria ha sido para Grusha Reyna, que ha dominado desde el primer intento con una ronda técnica, limpia, con una gran fluidez y seguridad. La gran favorita la asturiana Ceci Rendueles, tercera del ranking nacional y segunda del ranking de las Skate Series 2024, ha conseguido la medalla de plata tras mantenerse muy regular durante toda la jornada, pero los nervios en la final le jugaron una mala pasada. El tercer puesto ha sido para Nahia Castro, que continúa afianzándose como una de las skaters jóvenes con mayor proyección del panorama español.

La campeona Grusha Reyna en plena competición. / Ayuntamiento de La Nucía

Sub 12

En la categoría sub 12, el más joven de todos los podios, Noah Paladino se ha alzado con la primera posición tras una final muy reñida que evidenció el talento emergente de las nuevas generaciones. Completaron los tres primeros puestos Jon Fierro y Unai San Martín, en una categoría mixta donde la creatividad y la fluidez sobre la tabla han marcado la diferencia. Dentro de esta categoría tuvo presencia Guille Molina, quién se metió en la final. Fue un éxito para el "skate local" y para el Club Skate La Nucía. Un total de 5 riders nucieros participaron en la competición: Valeria Chacón García (absoluta), Samuel Cuevas Caicedo (absoluta) y en sub 12: Mauro Varela Ruiz, Leo Ros García y Guillermo Molina González.

"La Nucía, Ciudad del Deporte" ha vuelto a consolidarse como una gran sede para el skateboarding nacional, acogiendo por segundo año consecutivo la apertura de las Iberdrola Skate Series en su modalidad Park. Un evento que ha repartido 10.000 € en premios para las categorías absolutas (repartido equitativamente entre masculino y femenino) y premios en material para los y las sub 12 de la mano de Jart Skateboards. La competición se ha podido seguir en directo a través del canal de FEP.TV

La próxima parada del circuito será en Lloret de Mar, del 11 al 13 de julio, con el primer Campeonato de España de Vert. El camino hacia el título nacional continúa.