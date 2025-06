El Atlético busca un nuevo impulso con los fichajes de Baena, Ruggeri y Cardoso

El PSG y el Atlético fueron los dos únicos equipos europeos que no hicieron ni un solo fichaje para el Mundial de Clubs. Lógico en el caso del campeón de Europa, ya cuartofinalista del torneo, es mejor no tocar de repente algo que tan bien ha funcionado. Discutible para los rojiblancos, eliminados en la fase de grupos, de capa caída desde que aquel penalti con doble toque de Julián Álvarez que hizo descarrilar su temporada.

Decidió el Atlético no reforzarse para el torneo que se disputa estos días en EEUU, pero sabe que ha de hacerlo para la próxima temporada y que no bastarán con unos retoques cosméticos si quiere volver a acercarse al nivel competitivo de Real Madrid y Barcelona. Con las líneas maestras claras desde hace tiempo, el Atleti empezará en los próximos días cara a los jugadores con los que su afición quiere ilusionarse.

Los fichajes del Atlético

A corto plazo, el Atlético prepara los anuncios de tres fichajes con los que ya tiene un acuerdo, tanto con los jugadores en cuestión como con sus clubs de origen. Entre esta semana y la que viene se espera que Álex Baena, Johnny Cardoso y Matteo Ruggeri posen ya con la camiseta roja y blanca.

Johnny Cardoso, en un partido con el Betis. / David Borrat / EFE

Baena era, desde hace meses, el objetivo número uno del Cholo. El jugador también lo sabía, lo que le ayudó a rechazar una oferta descomunal de Arabia Saudí en enero, y el Villarreal, club vendedor, asumía la salida del campeón de Europa con la selección. El futbolista comenzó a anunciar su salida, aclarando que "no es una despedida oficial", con un tuit que publicó el viernes: "En el fútbol hay que tomar decisiones , hoy me ha tocado tomar una y seguramente no la entendáis".

El Atlético pagará alrededor de 45 millones de euros, más otros cinco en variables, por un futbolista al que Simeone ve adueñándose de la parcela izquierda del centro del campo, esa que se han repartido Samu Lino y Gallagher durante este curso, sin que ninguno de los dos termine de convencer. Habrá que ver si tienen una segunda oportunidad de hacerlo, sobre todo el brasileño, en la rampa de salida.

Junto a Baena, reforzará el centro del campo Johnny Cardoso, tras año y medio de notable rendimiento en el Betis. Su fichaje, por 30 millones de euros, abre la puerta de salida a Rodrigo de Paul, un excelente futbolista que tiende en exceso a la relajación y por el que el Atlético quiere sacar tajada antes de que arranque su último año de contrato.

Matteo Ruggeri (d) será el nuevo lateral izquierdo del Atlético. / DAMIEN EAGERS / EFE

Los fichajes que faltan

El tercer refuerzo ya asegurado es el de Matteo Ruggeri, lateral izquierdo italiano procedente del Atalanta. Paga el Atlético 17 millones fijos y dos en variables para apuntalar una posición en la que Javi Galán no ha terminado de ofrecer el nivel esperado para un titular. Una contratación que llega después de que el Atleti peinara el mercado, con interés de diferente intensidad en Miguel Gutiérrez, Theo Hernández, Andy Robertson y Lucas Digne.

El Atleti se detiene aquí por el momento, pero llegará al menos un central que acompañe a Giménez, Le Normand y el también fichado Lenglet, tras un año cedido por el Barça. El Cholo solo tiene ojos para Cuti Romero (Tottenham), pero no será fácil un acuerdo satisfactorio entre clubes, más tras una inversión que ya roza los 100 millones de euros.

Las bajas en el Atlético

También se espera un delantero que le dé el relevo a Ángel Correa, que dejará Madrid en los próximos días. Este mismo lunes también se han despedido César Azpilicueta, Reinildo Mandava y Axel Witsel, tras alcanzar el final de sus contratos. Y Rodrigo Riquelme tiene ya un acuerdo con el Betis, que abonará 9 millones por la mitad de su ficha, quedándose el Atleti con el otro 50%.

Del mismo modo, el capítulo de salidas no está cerrado. Además de De Paul y Lino, también luce cartel de transferible un Nahuel Molina siempre agarrado a la irregularidad. Lemar no cuenta, pero su alto salario dificulta su salida, al igual que el de Saúl, que regresa de su cesión al Sevilla. Y hay cierto runrún con Giménez, aunque el uruguayo a priori debería continuar a las órdenes del Cholo. Una vez más, será un verano largo en el Metropolitano.