Latorre: "La plantilla del Horneo Eón está cerrada y es muy ilusionante"

El entrenador del Horneo Eón Alicante, Fernando Latorre, a menos de un mes de que comience el nuevo concurso, avanza varias de las claves de la planificación de la primera temporada del club en Asobal, como los fichajes, la llegada de Abraham Rochel y las expectativas de cara a la temporada que viene. En esta nueva etapa, preparador alicantino tiene claro el objetivo: "queremos ser un equipo competitivo que busque ganar todos los partidos independientemente del rival".

— ¿Cómo se encuentra como entrenador después de una temporada pasada histórica para el Eón y encarando la primera temporada del equipo en Asobal?

— Me encuentro muy satisfecho por el rendimiento y los resultados de la temporada pasada. Era uno de los retos del año pasado conseguir el ascenso y siendo yo además de Alicante el ascenso era un objetivo claro que teníamos marcado. Lo hemos peleado y luchado, y al final lo hemos conseguido. Pero una vez conseguido automáticamente tienes que ponerte a pensar en la siguiente temporada porque no está todo el trabajo hecho y todo el mundo quiere hacer un proyecto consolidado, pero el primer paso ya está dado.

— El primer movimiento del mercado fue el fichaje de Abraham Rochel como director deportivo ¿Cómo está siendo la sinergia con él desde que entró oficialmente al equipo?

— Abraham y yo nos conocemos desde hace muchos años, salimos incluso del mismo colegio y nos conocemos a la perfección. Incluso desde mucho antes de su incorporación ya estábamos hablando en la confección del equipo pensando en que íbamos a llegar a Asobal. El rendimiento de un equipo no debe medirse únicamente en la pista, sino que debe venir acompañado de un rendimiento óptimo en la estructura del club y de la dirección deportiva, por lo que la incorporación de Abraham es muy importante para nosotros y para el club en general. Cuanta más gente haya remando en la misma dirección, pienso que siempre va a ser positivo y la comunicación con Abraham Rochel ha sido perfecta desde el minuto uno.

— Recién entra julio, han realizado una gran cantidad de fichajes, en concreto 13, ¿qué expectativas tiene con los nuevos refuerzos que han hecho? ¿Da por cerrada ya la plantilla?

— Nosotros pensamos que la planificación es muy importante, ya que gracias a ella buscas lo que necesitas en el momento correcto, evitando fichajes a última hora o pérdidas de oportunidades en el mercado. Llevamos desde diciembre-enero pensando en el equipo y en todos los perfiles que buscábamos. En ese sentido estoy muy contento porque todos los fichajes que hemos firmado han sido contrastados y los hemos buscado y querido. Creo que tenemos un equipo joven, ilusionante, con experiencia, mucha calidad e ilusión de jugar en una categoría como Asobal. Tenemos, en definitiva, el equipo que buscábamos. Y en cuanto a tu pregunta de si doy por cerrada la plantilla, la respuesta es que sí.

— Uno de los fichajes más sonados e importantes ha sido el de Iván Montoya. El alicantino vuelve a casa desde el BM Granollers ¿Qué importancia tiene para usted poder traer de vuelta a Alicante a un jugador como él?

— Iván es un pivote de una calidad tremenda y que sea alicantino hace que sea doblemente importante para el proyecto porque que un jugador de su calidad apueste por nuestro proyecto dice mucho de nosotros y de lo ilusionante que es. Yo soy más de pensar en el equipo, y aunque Iván va a tener una responsabilidad importantísima dentro del juego del equipo, nuestro juego va a depender de los 20 jugadores que tenemos en plantilla porque lo importante es que todos aporten. Aun así, tener figuras como Iván siempre ayuda a que el proyecto sea más fiable y esté más consolidado.

— ¿Qué expectativas tiene de cara a la temporada que viene en cuanto a posición en la tabla? ¿Hay licencia para soñar con cosas grandes?

— El balonmano español lleva un tiempo en el que hay 6 equipos que van alternando sus posiciones (con alguna que otra excepción), pero que siempre están ahí. Para mi, personalmente, quedar séptimos sería el mejor de los casos porque seríamos el mejor de los equipos 'normales'. No queremos marcarnos como única prioridad la permanencia porque parece que si eso se consigue ya se han hecho los deberes. Queremos, por tanto, ser un equipo competitivo que intente ganar todos los partidos independientemente del rival. No podemos hablar de Europa, pero todo lo que sea acercarse a esa séptima plaza sería un exitazo. Esto no puede parar y es importante que empecemos el año bien, y a partir de septiembre u octubre ya estaremos planificando la siguiente temporada.

— Hábleme de la figura de Pepe Sánchez, fundador del Eón, ¿qué importancia tiene para usted y para el equipo dentro y fuera de la pista?

— Pepe es el alma máter de este club. Todo el mundo lo ve así y sin él el club no existiría. Apostó porque un club de balonmano en Alicante estuviera en la élite y costó, pero, al final, hemos conseguido llegar y la primera persona en la que piensas cuando consigues un logro así es en Pepe, ya que es el padre de este club y este proyecto. Le debemos todo y tenemos que estar muy agradecidos por su trabajo y apoyo.

— Para terminar, ¿Cuándo empieza la pretemporada el Horneo Eón Alicante?

— El 28 de julio.