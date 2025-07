Sinner arrolla a Pedro Martínez en tercera ronda

Jannik Siner cumplió con el guion previsto y cortó el camino del español Pedro Martínez en Wimbledon. El tenista italiano impuso sus galones en un duelo plácido que se saldó con un contudente 6-1, 6-3 y 6-1 y no falló a la estadística. Nunca ha perdido el de San Cándido en tercera ronda en las 16 veces que ha participado en torneos de Grand Slam y esta vez no fue una excepción.

Como un auténtico ciclón arrancó Jannik Sinner el encuentro, anotándose los cinco primeros juegos de forma consecutiva en apenas veinte minutos de partido. Sin armas con las que contrarrestar al coloso italiano, el panorama se complicó para Pedro Martínez, que empezó a sufrir molestias en su hombro derecho y se veía obligado a pedir un tiempo médico.

Tras el masaje del fisio, Pedro volvió a pista recuperado y sumó su primer punto del partido para recibir la ovación de un público que reconoció el esfuerzo del tenista valenciano. La sonrisa aparecía en su rostro por primera vez, pero Sinner no permitió que fuera por mucho tiempo y se anotó el set con su saque y un claro 6-1.

Superada esa primera manga, Pedro Martínez elevó el nivel, impidiendo que Sinner progresara en el partido con la facilidad que había mostrado en los juegos anteriores. Aunque no fue suficiente para un rival de entidad superior pese a contar con tres bolas de rotura con las que poner el 4-4. Un toque de atención para un Sinner que volvió a subir el nivel para evitar cualquier contratiempo.

El tercer parcial volvió a ser un monólogo del número 1 que acabó cerrando el partido en una hora y 55 minutos de juego.

Deferencia con Pedro Martínez

Tras el encuentro, Sinner lamentó que el español se hubiera visto lastrado por los problemas en el hombro. "Estoy muy contento, pero creo que estaba claro que le dolía el hombro y no podía sacar bien. Tengo mucho respeto por él por salir aquí y competir. No ha sido fácil para él. Yo me he mantenido fuerte desde el fondo, muy bien en los intercambios", dijo en las primeras declaraciones en pista.

Respecto a su desempeño en Wimbledon, se mostró conteno con avanzar a octavos, aunque se mostró exigente con su juego. "Cada vez que llegas a segunda semana de un Grand Slam es muy especial. Ahora toca seguir, pero la primera semana no podría haber salido mejor", zanjó.

Tras superar la tercera ronda, el siguiente obstáculo de Sinner será el búlgaro Grigor Dimitrov que se impuso al austríaco Sebastian Ofner por la vía rápida (6-3, 6-4, 7-3).