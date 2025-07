Norris impone su ley en el caos de Silverstone

Lando Norris ha cumplido su sueño y se ha llevado la ansiada victoria en Silverstone. Un triunfo británico también para el equipo McLaren, que ha logrado un nuevo doblete con Oscar Piastri. El australiano mantiene el liderato del Mundial de Fórmula 1 ahora solo por ocho puntos sobre su compañero.

Norris se ha visto beneficiado por una sanción Piastri para convertirse en el decimotercer piloto británico en ganar el GP de Gran Bretaña y sumar su cuarta victoria del año. El veterano Nico Hülkenberg ha hecho historia al completar el podio con Sauber, el primero que consigue desde su debut en F1 en 2010 y después de 255 grandes premios.

Fernando Alonso ha sufrido en una carrera dantesca, marcada por las estrategias bajo la lluvia, pero ha vuelto a puntuar, finalizando noveno. Para Aston Martin la recompensa ha sido doble, con Lance Stroll en sexta posición. Carlos Sainzha terminado sin puntos tras una salida de pista que ha arruinado su esfuerzo durante tras 52 vueltas al límite con Williams.

El dilema de los neumáticos

La carrera ha comenzado justo después de que una fuerte tormenta descargase sobre el circuito, lo que parecía simplificar la elección de neumáticos, pero no todos han optado por salir con intermedios. Más de un ‘valiente’ se ha arriesgado con slicks en parrilla y no solo los que no tenían demasiado que perder – Bearman, Bortoleto o Colapinto- , sino también tres pilotos del grupo de cabeza: Russell , Leclerc y Hadjar.

Nico Hulkenberg, en un momento de la carrera. / Darko Bandic / AP

Verstappen ha podido conservar el primer puesto ante el furioso ataque de Piastri, Hamilton ha presionado a Norris y Gasly, con un Alpine que gana potencial en condiciones de agua, ha firmado una gran salida, adelantando a Sainz y Alonso. El asturiano ha ganado una posición para situarse sexto, seguido del madrileño, que ha escalado dos puestos en la primera vuelta.

Colapinto, con problemas, se ha quedado en boxes y un incidente de Lawson y Ocon ha propiciado un primer coche de seguridad virtual que Antonelli ha aprovechado para montar gomas duras en su Mercedes. Bortoleto también se ha ido contra el muro cuando las condiciones de la pista eran muy delicadas. Pronto se ha visto que la apuesta por los slicks no era la adecuada y más ante la lluvia inminente que anuciaban los radares.

Piastri ha vuelto a la carga y ha superado a Verstappen en la vuelta ocho y Norris también ha podido con el neerlandés, forzando su error y una salida de pista justo cuando la lluvia ha vuelto a intensificarse y ha motivado un nuevo paso por boxes generalizado. La confusión en el doble pitstop de McLaren le ha hecho perder de nuevo Norris la segunda posición con Max.

En Aston Martin, han brillado con la arriesgada estrategia de Stroll, que ha parado dos veces en diez vueltas y ha avanzado a la cuarta posición, por delante de Hülkenberg. Por el contrario, Alonso se ha descolgado de la pelea con Hamilton y Gasly y ha perdido la posición con Russell tras un un pitstop muy lento. “Vaya locura, siempre sale mal conmigo”, se ha quejado por radio el asturiano, que rodaba décimo.

Sanción al líder

La tormenta ha vuelto arreciar y la acción se ha ralentizado en la vuelta quince con la salida del coche de seguridad, que se ha mantenido en pista durante tres vueltas. Piastri ha tirado con fuerza cuando se ha relanzado la carrera, mientras Verstappen se defendía de Norris, pero un nuevo accidente de Hadjar ha provocado otro safety car. El francés peleaba con Antonelli y ha perdido el control del coche en la rapidísima curva de Copse, estrellándose contra las protecciones.

En la vuelta 22 se ha relanzado la carrera y Piastri ha sorprendido a todos con una rápida arrancada. Verstappen ha cometido su segundo error del día, un trompo que le ha hecho caer a la décima posición, precedido por Sainz y Alonso. También Hamilton ha perdido el coche y Russell le ha superado para situarse sexto. Stroll seguía en posiciones de podio virtual, tras los McLaren.

Fernando Alonso, en un momento de la carrera en el circuito de Silverstone. / AP

Antonelli, con daños en su Mercedes tras el toque con Hadjar, se ha sumado a la larga lista de abandonos, que a mitad de carrera eran ya cinco. Y los comisarios ha anunciado una penalización de diez segundos para el líder Piastri por su infracción bajo el periodo del coche de seguridad, cuando ha frenado bruscamente, poniendo el peligro a sus directos perseguidores.

Una sanción que le ponía en bandeja de plata la victoria a Lando Norris ante su entregada afición. Pero quedaba lo más difícil, había que gestionar veinte vueltas sin fallar, mientras la pista se iba secando progresivamente Con DRS activado, Stroll , sin ritmo, ha sucumbido a la presión de Hülkenberg y Hamilton, que no renunciaba al podio en casa.

Alonso, a todo o nada

Alonso ha sido el primero en atreverse con slicks en el tramo decisivo de la carrera, a falta de catorce vueltas. Russell le ha replicado un giro más tarde y ha trompeado nada más volver a pista, todavía bastante húmeda y muy complicada, mientras el resto se mantenía con intermedios.

Una salida de pista ha arruinado las opciones de puntuar de Sainz (12º), mientras Alonso ‘volaba’ , a ritmo de vuelta rápida, adelantando a Russell y Albon para situarse octavo. Piastri ha cumplido la sanción en su parada y a pesar de ello, ha regresado a pista con posibilidades de atacar a Norris, pero una maniobra al límite que a punto le cuesta acabar en la grava le ha persuadido de insistir.

Norris, que nunca había ganado en Silverstone, le ha dado una alegría a la afición británica y se ha adjudicado su cuarto triunfo de la temporada, recortando siete puntos más a su compañero Piastri, que ha terminado segundo y se mantiene líder por solo ocho puntos en el ecuador del campeonato, con doce grandes premios por delante.

Nico Hülkenberg (Sauber) ha firmado su primer podio tras 255 grandes premios en F1 tras ganarle el pulso a Hamilton y Ferrari. El alemán ha acabado llorando y en Sauber lo han celebrado con una emoción indescriptible.

Verstappen ha completado el top cinco tras superar a Stroll en la última vuelta. Albon ha relegado a Alonso a la novena posición casi entrando a meta y Sainz se ha quedado una vez más sin puntos con Williams.