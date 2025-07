PSG - Real Madrid, la final inédita donde los analistas de Luis Enrique y Xabi Alonso serán decisivos: "El vídeo entrena"

Lo primero que hizo Xabi Alonso cuando llegó al Real Madrid fue encerrarse en Valdebebas y sacar el arsenal tecnológico que le había llevado al éxito en el Bayer Leverkusen. Las sesiones de vídeo, didácticas, y hasta personalizadas, son una herramienta fundamental para los entrenadores modernos como él o Luis Enrique. Ambos vivirán una final anticipada en un duelo que nunca se ha producido en los banquillos. De ahí que la función de los analistas del conjunto blanco y del PSG vaya a ser decisiva en un duelo que decidirá la primera edición del pionero Mundial de Clubes.

Del fichaje de Beñat Labaien al departamento propio de 'Lucho'

Los analistas son una figura relativamente moderna que cada vez cobra más importancia en los equipos técnicos. Por eso una de las incorporaciones de Xabi Alonso ha sido precisamente para esta parcela. Se trata de Beñat Labaien, quien hasta marzo había estado trabajando en el Real Zaragoza, de la mano de Miguel Ángel Ramírez. El técnico vasco le conocía de su etapa en el filial de la Real Sociedad B, antes de empezar la aventura en el Bayer Leverkusen. Laiaben estuvo cuatro años y medio en la entidad donostiarra, trabajando codo con codo con Imanol Alguacil.

Forma parte del núcleo duro de Xabi Alonso, junto a Ismael Camenforte-López, Alberto Encinas y Sebastián Parrilla, además del único miembro del equipo técnico que utilizaba Carletto que se ha mantenido en el día a día: Lluis Llopis, entrenador de porteros. No ha sucedido lo mismo con Antonio Pintus, quien después de una temporada difícil decidió dar un paso al lado para convertirse en 'Head of Performance'. Un rol más de oficina. El Real Madrid ha utilizado este paso adelante en la metodología, promocionándolo en redes con fotos de las reuniones de un núcleo que ha conseguido revolucionar al equipo en un mes.

Aunque si hay un entrenador para el que el análisis del rival resulta una prioridad ese es, sin duda, Luis Enrique. El asturiano cuenta con hasta cuatro perfiles específicos para esta tarea: Vincent Brunet, Quentin Billy y Antoine Guillotin son los analistas de vídeo del PSG, a los que unión en julio del verano pasado David Pajón como analista de partidos. El éxito del campeón de Europa se ha basado en la firme creencia de Lucho por hacer ver que el jugador debe entender el 'por qué' de cada decisión táctica. Para ello usa el video como herramienta educativa, con sesiones breves, para facilitar la asimilación.

Vídeos sencillos y claros: "Hay poco tiempo entre partidos"

“Estamos intentando llegar al punto de darle la mínima información posible. La que sea inevitable o la que sea vital. ¿De qué vale que yo te lance cinco ideas en cinco aspectos diferentes del juego si tú no vas a poder interpretarlas? Intentamos siempre reducir esa información y llevarla al mínimo posible con vídeos cortos. Información vital para que el jugador pueda llegar al partido con la confianza de decir: sabemos a lo que jugamos, sé lo que tengo que hacer en cada situación del juego", resumía Luis Enrique en una lección magistral recogida en una entrevista cuando era seleccionador español.

En un torneo corto como el Mundial de Clubes, "lo importante es ir con los deberes hechos. Hay poco tiempo entre partidos y no sabes contra quién te vas a enfrentar, así que tienes que preparar todas las posibles alternativas de antemano. Eso es complicado, porque muchos equipos llegan en momentos de transición: entrenadores nuevos, cuerpos técnicos nuevos, fichajes recientes... El trabajo previo puede ayudarte, pero también puede quedarse obsoleto. Por eso el analista trabaja mucho sobre lo que va ocurriendo en el torneo, con una enorme capacidad de reacción, revisando los partidos que acaban de suceder, ajustando ideas casi en tiempo real", explica a este diario Dani Pérez, fundador y responsable de Objetivo Analista.

Se trata de una plataforma de formación específica para el rol que está cambiando el fútbol. Con sede en España, cuenta con 2.500 alumnos repartidos por todo el mundo." Algunos han llegado a trabajar en clubes como el Atlético de Madrid, el Leganés, el Midtjylland de Dinamarca, el Real Madrid, selecciones como la española o la de Mauritania. Incluso hay casos de profesionales que empezaron en cuarta división y hoy están en Primera", cuenta este ingeniero de formación y profesión. Una función que abandonó para dedicarse a lo que realmente le motivaba en la vida.

Comenzó su carrera en el Real Madrid femenino, donde formó parte del staff técnico como analista de rendimiento en una sección que acababa de nacer. Después se incorporaría al AEK Larnaca de Chipre como analista táctico bajo la dirección de José Luis Oltra. Estuvo allí durante tres años, logrando la Copa de Chipre en junio de 2025. De ahí que su visión 360 del trabajo de analista sirva para entender por qué los equipos dedican cada vez más recursos a estas tareas. De hecho, una de las críticas más duras que recibió Ancelotti en el ocaso de su segunda etapa llegó a través de la imagen de la tribuna donde se situaron los analistas del Arsenal y Real Madrid.

La importancia de conocerse a uno mismo para atacar al rival

Mientras que en el lado 'gunner' había un nutrido departamento, perfectamente equipado con herramientas para recopilar 'Big Data', en el lado blanco solo había dos personas. Esto se acabó plasmando en la eliminación del equipo blanco a manos del de Mikel Arteta en cuartos. "Hay un factor clave: no hay tiempo para entrenar. Por eso, el vídeo se convierte en herramienta esencial. Siempre digo que ‘el vídeo entrena’. Trabajamos con sesiones de vídeo, con jugadores y cuerpos técnicos, intentando que lo que mostramos sea claro, aplicable y útil para el siguiente partido", reflexiona Dani Pérez sobre la peculiaridad de un torneo como el Mundial de Clubes, desconocido, pero con características asimilables a una Eurocopa o Mundial de selecciones.

“Siempre lo más importante es el análisis del equipo propio. Ahí tienes más capacidad de intervención: es con quien entrenas, con quien trabajas. El rival lo controlas menos. En competiciones como esta, con duelos inéditos como el de Luis Enrique contra Xabi Alonso; y tanto cambio, el análisis del rival aporta información, pero no puede ser tu base. El conocimiento del rival te da un extra, te ayuda, pero no puedes volcarte en él. Además, con tan poco tiempo, puede pasar cualquier cosa. El enfoque debe ser tu equipo. Lo otro es valor añadido", explica el analista.

Para Dani Pérez, la clave está en sintetizar ideas, como reivindica Luis Enrique: "Información corta, directa y concisa. A veces, como analistas, tenemos la mala costumbre de mostrar demasiada información que no sirve o que no se puede aplicar. El jugador necesita ver algo que pueda ejecutar, aunque sea en vídeo. No va a tener tiempo de entrenarlo en campo. Por eso la transmisión de esa información tiene que ser clara y aplicable. Y eso, que parece fácil, es lo más difícil. Es lo que separa a un buen analista de uno mediocre".

Lo que está claro es que, "mientras que hace años tenías que convencer a los cuerpos técnicos de que el análisis era importante, hoy está completamente implantado. Hay departamentos enteros, donde antes no había nadie, ahora hay varios analistas. Incluso entrenadores principales manejan herramientas de análisis y hacen sus propias presentaciones. Se ha normalizado tanto que ya no tienes que explicar su utilidad: la gente es muy consciente del valor que aporta". Por eso, un partido con la altura futbolística de un PSG - Real Madrid, con Luis Enrique y Xabi Alonso buscando la debilidad del otro, el papel de los analistas marcará la diferencia en el duelo que decidirá el Mundial de Clubes.