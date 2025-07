Xabi Alonso se protege: "El PSG es un proyecto hecho, este Real Madrid todavía está empezando"

Xabi Alonso vivió su primera tragedia como entrenador del Real Madrid. Un duro varapalo que corta de cuajo la recuperación que quería construir para este Mundial de Clubes. El entrenador blanco se sintió vapuleado después de un inicio arrollador del PSG, que impuso su ley. "Es un proyecto hecho y con tiempo, nosotros todavía estamos empezando. No por ser más valiente saldría mejor. Había que saber jugar esos momentos. Nos vimos por detrás 2-0. No nos encontramos en el campo. Hemos sufrido. Esta etapa está empezando, pero hay mucho margen, aunque duele", aseguró el vasco.

"Nos vamos de aquí siendo mejor equipo"

"Queríamos hacer un partido trabajado. Más que la distancia entre el PSG es el margen de mejora que tenemos. Es el final de la temporada, no el inicio de la siguiente. De este encuentro sacaremos cosas para un futuro. Nos vamos de aquí siendo mejor equipo, aunque es complicado explicarlo. Nos va a servir de punto de partida para la temporada que viene", añadió el entrenador madridista.

Xabi Alonso quiere ver el vaso medio lleno: "Me voy con certezas. Este partido y campeonato me ha dicho muchas cosas de lo que somos y de lo que tenemos que mejorar. Me voy con muchas certezas. El año que viene será diferente por los cambios que va a haber. En agosto empezaremos la 2025/2026, que será un poco diferente".

La sangría que provocó el PSG se coló en la despedida de Modric, "un final amargo, pero él nunca será recordado por el partido de hoy. Lo será por otros encuentros grandiosos. Es una leyenda del fútbol mundial". Ya no será responsabilidad del croata el margen de mejora: "No hablo de defensas, mediocampistas o delanteros. Solo trato de analizar al equipo. Es bueno ver los errores y que te sirvan para el futuro. Si repetimos los mismos errores una y otra vez no seremos inteligentes".

"No hemos hablado de fichajes o futuro"

Xabi Alonso se mostró inquieto, aunque prudente. "Creía que el momento de los cambios era para esperar. En la segunda parte hemos estirado alguna bien. Hemos cambiado el 4-3-3 desde el 4-4-2 con Gonzalo tirado a la izquierda, porque no estábamos consiguiendo encajar. Ha habido un cambio, aunque no se ha percibido. El análisis de todas las decisiones se mirará con un prisma diferente y yo también lo haré. Soy autocrítico sobre lo que he decidido. Estamos todos juntos. Espero que no nos marque este final para el inicio de la siguiente. Será un reseteo desde cero. No desde el 98 que hemos acabado hoy", intentó el tolosarra, intentando diferenciar las dos campañas.

"Rodrygo fue una decisión de partido. No ha habido decisiones de futuro, solo jugar un Mundial. No hemos rotado demasiado", dijo sobre la incomparecencia del brasileño, con el que tendrá una conversación diferente. "No era lo que esperábamos. Es la primera derrota. La mala noticia para mí es que no va a ser la última derrota, pero el que piensa que no va a perder nunca se está engañando. Ahora empezamos otra temporada de descanso y refrescar las cabezas. Todos los necesitaremos. Queremos que tenga el impacto suficiente, que no lo olvidemos, pero que no nos deje arrastranos", concluyó el técnico vasco.