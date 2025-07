Escalada y sostenibilidad alcanzan nuevas alturas en el evento del año

El mes de julio, concretamente del 17 al 19, será la fecha a marcar en el calendario. ¿El lugar? La ciudad de Alcobendas, concretamente el Recinto Ferial del Parque de Andalucía, que durante tres días se convertirá en el enclave de referencia mundial de la escalada, gracias a la celebración de la IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid 2025.

La competición, propiamente dicha, se llevará a cabo el día 18 y el día 19, en un acto destinado a establecerse como uno de los eventos más destacados del año, al acoger una de las seis únicas pruebas del circuito mundial de dificultad. En unas jornadas veraniegas tan destacadas harán acto de presencia los mejores escaladores del planeta en un acto organizado por la Federación Internacional de Escalada Deportiva (IFSC) y Prensa Ibérica, con el impulso de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Alcobendas.

Semejante derroche de espectacularidad contará con Toyota España como uno de sus principales patrocinadores, que no solamente ha respaldado el evento, sino que también promueve valores fundamentales como la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. La marca ocupará un espacio con una plataforma en la que poder mostrar su C-SUV, el Toyota C-HR Plug-in Hybrid. Pero la presencia de la compañía dista de ser un simple escaparate dentro de la Copa Mundial, ya que el vehículo presenta un mensaje acorde con los valores detrás de la IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid 2025, ya que la gama está pensada para aquellas personas que no paran, sino que avanzan y superan los límites. No importa estar frente a una pared o a una carretera, los obstáculos no desaparecen… solo se afrontan.

La celebración de la Copa Mundial de Escalada va mucho más allá de ser una muestra de dicha actividad; en verdad aspira a convertirse en una fantástica mezcla de música, ocio y deporte internacional. Una cita obligatoria, celebrada en un único espacio, que permitirá ver, en primera fila y acompañado de nombres destacados dentro de la disciplina, todo aquello que convierte la escalada en algo único.

'Climbing Madrid 2024' / .

Figuras destacadas dentro de la escalada mundial

El auténtico valor de la IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid 2025 es que presenta atractivo tanto para los amantes de la escalada como para todas aquellas personas que quieran descubrir, o experimentar, dicho deporte en un excelente ambiente plagado de diversión. Los valores añadidos del evento —actividades, música en vivo, food trucks y casetas con últimas tendencias, productos innovadores …— lo convierten en algo diferente y excitante. Momentos inolvidables, jornadas de disfrute y constantes descargas de adrenalina. Todas las miradas se centrarán en Alcobendas, convertida durante tres días en el epicentro mundial de la escalada.

La competición oficial se disputará los días 18 y 19 de julio en las categorías absolutas masculina y femenina. Alrededor de 180 escaladores de élite pisarán la ciudad, convirtiendo el evento en un verdadero paseo de la fama del deporte. Entre los competidores figurarán algunos de los nombres más destacados del ranking internacional, junto a los mejores atletas del equipo nacional español, como Alberto Ginés, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. La prueba cuenta además con el respaldo de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y de la International Federation of Sport Climbing (IFSC).

Jorge Díaz-Rullo, escalador profesional, en la final del Campeonato de España 2024 / .

Conexiones de verdad

¿Qué puede tener en común un agarre en la pared y un sistema que te conecta al mundo? Que si falla, todo puede desmoronarse. Toyota lo sabe y apuesta por una conexión entre superación y actitud ante lo incierto. La marca, al igual que los participantes, considera que las historias personales nacen justo en el momento en que las personas deciden: “sí, yo puedo”.

La presencia de Toyota nace de una relación basada en valores compartidos, que establece un maravilloso entendimiento entre Toyota y los principios sobre los que se sustenta la IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid 2025.

Deporte y mucho más

La celebración de la Copa del Mundo supone la excusa perfecta para disfrutar de una gran variedad de planes, pensados para todo tipo de públicos, en unas jornadas en las que la cultura y el ocio se alían con el deporte.

Tendrán lugar fascinantes charlas con leyendas internacionales de la escalada como Chris Sharma o los hermanos Pou. También habrá presencias inspiradoras como Guillermo Pelegrín, Javier Aguilar o Andrea Sánchez, que han triunfado en la escalada vertical yendo más allá de la discapacidad visual y motora, siendo este otro aspecto que enlaza con la inclusividad que promueve Toyota, ya que la marca confía en el deporte como un camino hacia la integración, de forma que cada persona pueda encontrar un espacio donde crecer y prosperar, construyendo un sendero que se dirija a un mundo más inclusivo y justo.

Por su parte, el “Muro Popular” permitirá experimentar la escalada, sin importar el nivel, dentro de un entorno controlado, seguro y divertido. ¿Y cómo olvidar la Fun Zone? Se trata de una zona plagada de numerosos food trucks, de variada oferta gastronómica, y de casetas de diversas marcas con productos innovadores y las últimas tendencias. ¿Y qué sonará en el evento? DJ Neus hará bailar a los presentes, además de amenizar la entrega de premios desde su mesa de mezclas.

Todos los asistentes podrán disfrutar del evento de una forma totalmente gratuita, con entrada y actividades abiertas, previa inscripción en la web oficial del evento, donde además encontrarás toda la programación: www.climbingmadrid.es