Los favoritos marcan el camino en el estreno del 29ª TabarcaVela Diputación de Alicante

El 29º TabarcaVela Diputación de Alicante arrancó con las dos primeras pruebas para los grupos ORC 1 y ORC 2, mientras que los ORC 3 y ORC 4 se quedaron sin viento y no pudieron completar la segunda prueba del día.

Los favoritos marcando el camino, los campeones de la pasada edición también son los primeros líderes en esta nueva edición. Pez de Abril (CN Villa de San Pedro) en ORC 1, Ebury Sailing Team (Marina Salinas de San Pedro) ORC 2, Inmobiliaria Leo Playa (RCN Torrevieja) en ORC 3 y Enewtec (CN La Isleta) en ORC 4. El viento sopló suave en esta primera jornada sobre los 6 nudos del sureste, con algunos roles lo que hizo que la jornada fuera muy táctica para acabar cayendo a medida que avanzaba la tarde.

El campeón del mundo de Swan42, el Pez de Abril del murciano José María Meseguer demostró su poderío en ORC 1, sumando dos primeros puestos inapelables y el porque de su condición de gran favorito. A partir de ahí tres barcos se disputaron las otras dos plazas de podio, el Tanit 6 Medilevel (RCR Alicante) de Nacho Campos que se marcó un segundo y un cuarto y el Trabuco (RCN Torrevieja) de Francisco Martínez, que fue muy regular con dos terceros lo que le sitúan en tercera plaza en la general empatado a seis puntos con el Tanit 6 Medilevel. Un punto por detrás, cuarto se encuentra el Spaniard (RCR Alicante) de Juan Rodríguez.

Otra clase con un claro dominador es la ORC 2 con el Ebury Sailing Team, patroneado por Javi Serrano, que se marcó dos primeros que le sitúan en lo más alto de la tabla. A tres puntos se sitúa el Proalviento Servicios Náuticos (RCN Castellón) de Javier Maestre con un 3-2 y a cuatro el andaluz Floc Pro (CM Almería) de José Miguel Camacho con un 2-4.

A partir de ahí a en las clase ORC 3 y ORC 4 tan solo pudo completar en su totalidad una sola manga. La segunda del día se acabó anulando debido a la caída total del viento, lo que obligó al Comité de Regatas presidido por Arianne Mainemare, dar por finalizada la prueba.

En ORC 3 el Inmobiliaria Leo Playa de Andrés Manresa y patroneado por José Ballester ganó la única manga válida, seguido del TeamTac (RCN Dénia) de Gustavo Gastaldi, que ocupa provisionalmente la segunda plaza, mientras que tercero es el Va de Bó de Joaquín Pérez (CN Villajoyosa). Finalmente en ORC 4 el Enewtec domina seguido del MK III (CN Santa Pola) de Rafael Morán y del Dax (RCR Alicante) de Sergio Durá, segundo y tercero respectivamente.

Para mañana sábado está programada la tradicional y siempre esparada vuelta a la isla de Tabarca, de 24 millas náuticas, para las clases ORC 0 a ORC 4, y si las condiciones de viento son favorables también podrían participar los ORC 5/E, de no ser así harán un recorrido costero. Mientras tanto la Go out Consulting Women’s Cup se estrenará con los clásicos barlovento-sotavento.