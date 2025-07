Iris Tió: "La clave es la unión, ese arte español y la alegría que otros no tienen"

Iris Tió (Barcelona, 2002) se ha confirmado en el Mundial de Singapur como el gran referente de la natación artística española pese a su juventud. A sus 22 años ya tienen en su palmarés una medalla olímpica y en el campeonato del mundo que acaba de finalizar ha consolidado su buen momento con seis metales: tres oros y tres bronces.

Recién aterrizado, la nadadora catalana visitó la redacción de SPORT donde valoró los logros conseguidos y los objetivos de cara a este ciclo olímpico que acaba de comenzar y que culminará en Los Ángeles 2028.

Acabas de aterrizar de Singapur, ¿has tenido tiempo de asimilar lo que has conseguido tanto a nivel personal como de equipo?

Todavía no. Cuando he llegado al aeropuerto, que han venido bastantes medios de comunicación sí que he dicho, 'ostras, ha pasado algo grande' y ahora también viniendo aquí a SPORT... creo que poco a poco lo voy a ir asimilando.

Iris Tió, elegida por World Aquatics como la mejora nadadora del campeonato, visitó la redacción de SPORT / Dani Barbeito / SPO

Han sido días muy exigentes, ¿cómo valoras tu crecimiento y tu experiencia?

Esta temporada hemos competido muchísimo y en cada campeonato ha habido situaciones distintas, momentos distintos y creo que nos han ido muy bien para aprender. Ahora en el Mundial personalmente me sentía muy preparada; como equipo, nos hemos unido más que nunca y hemos podido llevar todos los aprendizajes de todo el año hasta este Mundial. Lo he podido disfrutar mucho.

Hace unos días antes de viajar a Singapur explicabas a SPORT que el objetivo era tener medallas en todas las rutinas y lo has conseguido, 6 de 6, ¿te esperabas que fuera así de bien?

Es muy complicado. Era un sueño poder llegar con todas estas medallas y estoy orgullosa y muy satisfecha porque no podría haber ido mejor.

Andrea Fuentes decía que daba un poco de vértigo todo lo que habéis conseguido esta semana, ¿a ti también te lo da?

Yo no me esperaba ganar tres oros. Creo que es muy fuerte y la verdad es que estoy feliz y contenta, porque al final hemos trabajado mucho. Pero sabemos que hay cosas para mejorar, que no es nuestro máximo. Con Andrea llevamos solo una temporada, imagínate cuando llevemos más tiempo. Ahora estamos muy contentas con este resultado y para mí. Más que vértigo, me inspira motivación y confianza de cara al futuro de que podemos hacer cosas muy guays.

Has sido nominada por World Aquatics como la mejor nadadora del campeonato, siendo tan joven, ¿qué supone eso para ti?

Es un orgullo y estoy muy contenta porque es como un premio muy grande, ver que valoran todo el esfuerzo de haber participado en todas las coreografías, tanto en equipos como dúos como en solo y encima haber ganado medallas en todas, así que es una gran recompensa a todo el esfuerzo.

Si tuvieras que escoger uno en específico para resumir tu paso por la edición, ¿cuál sería?

Es difícil, pero creo que para mí fue muy emocionante y una locura cuando gané el oro en el solo libre; vinieron Andrea y Judith corriendo, que en teoría no las dejaban pasar y ellas estaban 'pero tenemos que ir a abrazarla, que es la primera vez que gana un oro España en solo' y vinieron corriendo y luego todo el equipo vino también a abrazarme, fue un momento muy bonito y muy emocionante.

Entrevista a Irisi Tió, en SPORT / Dani Barbeito / SPO

¿Es la rutina de todas las que has participado que más ha significado para ti?

Sí, pero para mí todas son muy importantes y diferentes porque es distinto hacer un solo, que un dúo, que un equipo... por ejemplo, en el solo estoy yo sola, pero hay mucha conexión con la entrenadora que me ha ayudado a llegar hasta aquí, sobre todo Andrea, Judith y Andreu Roig, que son con los que más he trabajado el solo este año. En el dúo creas una conexión muy especial con tu compañera o con Dennis en el caso del dúo mixto y luego en el equipo somos todas. Nos lo pasamos muy bien porque hacemos bromas, nos reímos, hay esa unión de equipo. Creo que cada prueba es diferente y todas son muy especiales para mí.

Después de ese oro individual, emociones muy fuertes, ¿cómo se sobrepone uno para seguir nadando las rutinas que te quedaban?

Ese mismo día por la tarde tenía el equipo técnico... pues la verdad es que después de eso no podía parar de sonreír, estaba en un momento de máxima euforia y la verdad que lo trasladé al equipo y al entrenamiento antes de la competición. Yo me sentía muy contenta y capaz e intenté transmitir esa alegría al equipo para que fuera muy bien la final de equipo.

Tenemos este arte español y esa alegría que creo que otros países no tienen, son más máquinas o trabajan más serios

Porque hay mucho esfuerzo detrás...

Hay muchas horas de trabajo y mucha implicación de todas, porque cada una tiene su familia, su trabajo, sus estudios y todas sacrificamos tiempo con la familia para entrenar, pero también lo que hace grande al equipo. Esa implicación que tenemos todos para dar lo máximo cuando estamos entrenando, porque son muchas horas y mucho cansancio, entrenamientos largos o físicamente que no puedes más... pero al final llegar al Mundial y hacer esos resultados recompensa todo esto.

¿Cuál dirías que son las claves del equipo español para llegar a conseguir estos resultados, para dar este salto de calidad?

La unión que tenemos entrenando y trabajando porque se nota mucho que nos ayudamos las unas a las otras y nos apoyamos mucho. También tenemos este arte español y esa alegría que creo que otros países no tienen, son más máquinas o trabajan más serios. A nosotros nos va bien hacer bromas de vez en cuando porque nos saca un poco de la seriedad del asunto y nos ayuda a crear coreografías diferentes. Además, tener un ambiente bueno de trabajo donde todos estemos a gusto y veamos una parte positiva también después de tanto cansancio... es satisfactorio.

Entrevista a Irisi Tió, en SPORT / Dani Barbeito / SPO

Hace un poco más de un año el objetivo era una medalla olímpica, se consiguió, hace unas semanas era conseguir medalla en todas las rutinas ¿y ahora qué?

Como dice siempre Andrea (Fuentes) nosotras queremos dejar huella y cambiar la sincro y a partir de este nuevo reglamento hay mucho por hacer. Queremos dejar nuestra huella en este nuevo reglamento y buscar movimientos que tengan la dificultad pero que sean artísticos. Tenemos el europeo el verano que viene por lo que tendremos todo un año para investigar movimientos nuevos y acrobacias para el futuro. El objetivo a largo plazo es Los Ángeles pero en el europeo ya podemos ir enseñando cosas.

¿Qué te parece que puedas llegar a convertirte en una referente como lo fueron Gemma Mengual, Andrea Fuentes, Ona Carbonell?

Es mi sueño desde pequeña poder ser una referente en la sincro y poder llegar a ser como ellas. Y espero poder conseguirlo.

De esta experiencia por los mundiales ¿qué has aprendido de cara al futuro que te ha ayudado a crecer ya no solo personalmente, sino también profesionalmente?

Me ha ayudado mucho, gracias también a las entrenadoras que he tenido este año, la confianza con que he salido a competir. Creo que nunca había salido con tanta confianza, sin miedo, sabiendo que lo voy a dar todo pase lo que pase y eso creo que me fue muy bien.

Esto era tu sueño de cuando eras pequeña pero si pudieras hablar con esa Iris pequeña con lo que sabes ahora ¿qué le dirías?

Que siga confiando en ella que trabaje muchísimo y que al final todo saldrá bien.

Y ahora que se ha acabado el Mundial, ¿qué tienes pensado hacer?

Ahora tenemos un mes más o menos de vacaciones donde vamos a poder descansar y recuperar fuerzas para la temporada que viene empezar con muchas ganas.