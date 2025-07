Miguel López: "La decisión sobre los atraques compete a la Asamblea de socios del Club de Regatas"

El Real Club de Regatas de Alicante atraviesa un momento crucial al haber un fuerte debate interno sobre como gestionar en 2027, la terminación de los derechos de fondeo de los armadores que contrataron hasta ese año. ¿Como afronta la actual Junta Directiva ese reto?

Al tratarse de un asunto de máxima trascendencia, la Junta Directiva, en un ejercicio de responsabilidad, encargó sendos informes a expertos de máximo nivel sobre concesiones deportivas portuarias para que, de manera independiente, explicaran en que situación quedábamos los armadores que pagamos nuestro derecho hasta 2027. Estos informes concluyeron, ambos, que deberíamos de volver a pagar al club nuestro derecho de fondeo, lo cual, sin duda, ha generado un clima de tensión interna en nuestro club.

Este ambiente de crispación entre los socios del Real Club de Regatas se ha visto reflejado en las asambleas celebradas en abril y junio…

Sí, evidentemente es una cuestión que afecta al “bolsillo” de un parte importante de nuestra masa social, entre los que me incluyo, y eso genera tensiones. A ello también ha contribuido la difusión de “bulos” y políticas de desinformación sobre distintos temas, con los que algunos han decidido intentar desgastar a esta Junta por el mero hecho de haber defendido, de forma ética, el contenido de los informes. En todo caso, más allá de defender nuestro honor donde corresponda y no poder tolerar determinadas publicaciones, no vamos a entrar el juego de la provocación y preferimos ser constructivos, mejorar la comunicación, trabajar con representantes de la masa social en buscar soluciones, y seguir con la política de transparencia por la que se ha regido esta Junta Directiva. Sirva como prueba de ello que es la primera Junta Directiva del Club de Regatas que audita las cuentas todos los años.

¿La decisión final será adoptada por su Junta o cual es el órgano estatutariamente competente?

Esa decisión corresponde estatutariamente a la Asamblea general de socios. Ni a esta ni a futuras juntas corresponde la decisión final. Quizá el error “estrategico” de esta Junta Directiva haya sido defender lo que considerábamos, en base a estos informes, ética y legalmente defendible, en contra de nuestros propios intereses personales económicos.

¿A partir de ahora qué actuaciones va a llevar a cabo la junta que preside para afrontar este decisivo compromiso?

Se han creado dos comisiones, una comisión jurídica y de oportunidad, y otra técnica, donde están representadas todas las sensibilidades del club. La primera empieza sus trabajos esta semana y su objetivo es analizar las distintas alternativas que se puedan plantear para que, analizando sus pros y contras, el día de mañana sean planteadas como opciones a la Asamblea General de Socios, órgano final de decisión. Asimismo, se planteará en comisión la posible intervención de profesionales designados por colegios de Abogados y Economistas, para mayor imparcialidad.

¿Las obras de renovación de la piscina de las instalaciones del Real Club de Regatas del Tiro de Pichón y la contratación del restaurante han generado polémica entre los socios?

Sí, esto es una de las consecuencias de esa política de “intoxicación” por la que algunos han optado. Tanto la renovación de la deteriorada piscina como la renovación del servicio de restauración, con la importante inversión realizada tanto por el club en la piscina, como por Grupo Forty, no solo en el restaurante sino en todo el solarium (inversión que también estos ha asumido), eran fundamentales para que la sede del “Tiro de Pichón” sea una sede deportiva y social, con entidad propia todo el año. Por ello optamos por exigir a Grupo Forty que el pago de renta, teniendo en cuenta que el plan de negocio es a 7 años, que es cuando termina la concesión, se sustituyese por una importante inversión en las instalaciones. Dicho contrato y su condicionado está a disposición de todos los socios.

Las cuentas del 2024 y los presupuestos del 2025 fueron rechazados por la asamblea. ¿Cuál es su conclusión?

Evidentemente cuando algo así ocurre uno tiene que hacer autocrítica, mas allá de que las cuentas 2024 eran equilibradas y estaban auditadas, y los presupuestos habían sido ajustados para tener capacidad de financiación.Lo cierto es que la causa de rechazo fue más un importante voto de castigo fruto de la problemática del 2027.

En enero hay elecciones, haga balance de sus dos mandatos

Desgraciadamente, con esta situación, se nublan parcialmente los logros que esta Junta que presido, y las personas que a lo largo de estos años la han integrado, hemos conseguido de los que podríamos destacar:

1)Se ha conseguido un incremento de masa social de los 1.480 socios a los casi 2.100 que somos ahora. Se ha logrado también una vida social infinitamente más intensa que cuando asumimos la dirección del club en 2018.

2)Con los eventos sociales ofrecemos a los socios que no practican deporte o que no tienen barco, que son una parte importante del club, actividades para disfrutar de nuestra terraza y de las instalaciones, todo ello de forma económicamente sostenible.

3) Se ha modernizado la imagen de ambas sedes, la del muelle de Poniente y la del Tiro de Pichón, pudiendo decir, a día de hoy, que el RCRA tiene dos sedes atractivas, y acordes a la importancia que, como institución, tiene entre la sociedad alicantina.

4) A nivel deportivo, que en definitiva es la razón de ser del Club, es quizá donde más hemos crecido. Destacaría el giro espectacular en la vela ligera, teniendo campeones como Alejandro Valero, campeón del mundo por equipos de optimist, Lara Himmes y Adolfo Virgili que forman parte del equipo olímpico español y José Manuel Ruiz, nuestro director de competición, acaba de proclamarse 3º del mundo de J80. Además, se han creado nuevas secciones deportivas como piragüismo, con más de 90 deportistas, o pesca submarina. La sección de remo, con Ricardo Nutz y Javier López Requena al frente, sigue cosechando grandes éxitos, como el de Lucía Navarro y Miguel Salas, campeones de Europa de Remo de Mar y Beach Sprint.

¿También ha cambiado la forma de gestionar el club?

Se ha conseguido que la gestión del club, el cual efectivamente no es una empresa y no tiene ánimo de lucro, se haga de forma eficiente; se ha conseguido crear una estructura de personal y una dirección profesional y, en cuanto a la gestión financiera, la Junta Directiva ha sabido afrontar la inversión de 1.300.000€ en la reparación del pantalán E y parte del C, que tenían un grave deterioro por el paso del tiempo. Además, como decía, ha practicado devoluciones de derechos de fondeo, de deudas que teníamos con exsocios armadores en torno al 1.400.000 euros. Eso se ha conseguido a base de una gestión financiera eficiente, sin necesidad de derrama alguna, a pesar de esas fuertes sumas.

¿Qué retos tiene el club en el horizonte?

El principal reto que, además, es el más preocupante y urgente, es hacer una buena gestión financiera para tener capacidad de financiación económica suficiente para, llegado el caso de que alguno más de nuestros pantalanes colapse, no tener necesidad de hacer derrama alguna. Los costes de estas obras, como ya hemos dicho, son elevados y el club debe estar preparado para asumir cualquier contingencia. En ello deberá la Junta que salga del proceso electoral de 2026 poner su principal objetivo. Asimismo a medio plazo, sin duda la comisión de pantalanes, cuando la próxima junta considere, deberá someter sus propuestas a la Asamblea General de Socios y que sea esta la que decida.