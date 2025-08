El Lucentum asegura que no está obligado a aceptar la vuelta de Toni Gallego

El Lucentum ha dejado claro en un comunicado avalado por sus servicios jurídicos que no está obligado a aceptar la petición de Toni Gallego de regresar como patrono de la Fundación. Pese al documento firmado por todos los patronos el 12 de mayo de 2023 en el que se abordaba la posible vuelta del exconcejal del Ayuntamiento de Alicante, la entidad lucentina deja claro que carece de validez jurídica y cierra la puerta a su futura incorporación. "El Sr. Gallego cesó como patrono el 11 de mayo de 2023 junto con el resto de miembros del Patronato, al finalizar el mandato previsto estatutariamente. En esa reunión no se adoptó ningún acuerdo vinculante sobre su futura reincorporación, ni existe compromiso jurídico que obligue al Patronato actual a acordarla", afirma el comunicado de la Fundación, que puntualiza con todo detalle: "Conforme a la normativa aplicable, ninguna persona puede acceder o reincorporarse al Patronato sin la correspondiente propuesta, deliberación y acuerdo válido adoptado por mayoría de los actuales miembros del órgano. No existe derecho adquirido ni compromiso jurídicamente exigible respecto de ninguna persona cesada, más allá de lo que establecen los Estatutos y la Ley".

Por último, el comunicado expresa el malestar de la entidad: "Las decisiones adoptadas por la Fundación se comunican por los canales oficiales correspondientes y no a través de valoraciones unilaterales o manifestaciones personales en medios públicos. Las comunicaciones del Sr. Gallego han sido recibidas y están siendo tratadas con la seriedad y el respeto que merecen, dentro del marco legal. La Fundación Lucentum Baloncesto Alicante lamenta que se utilice el espacio público para generar confusión sobre cuestiones internas, y reitera su compromiso con el cumplimiento estricto de la legalidad, el respeto institucional y la transparencia en su gestión, lejos de intereses personales o controversias ajenas a los fines fundacionales".