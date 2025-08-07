EL base Jordan Walker refuerza al Lucentum

El Lucentum Alicante suma más talento para el perímetro del proyecto 25/26. El combo estadounidense, Jordan Walker, ha firmado su contrato con el club y refuerza la línea exterior alicantina. Walker tiene 27 años, 185 cm, y ha sorprendido con sus números y su competitividad en el estreno en Primera FEB con el Caja Rural CB Zamora.

El jugador del Lucentum, que se adapta a las posiciones de escolta y base, ha promediado 14,7 puntos, 2,6 rebotes y 2,2 asistencias la pasada temporada.

Antes de su llegada a España, Walker destacó en todas las Ligas que jugó: Alemania, Bélgica, Liga Adriática y Hungría. El combo lucentino inició su andadura en Europa en la temporada 21/22 en la Bundesliga alemana, con el Hamburg Towers, y el SC Rist Wedel, donde brilló con 20,9 puntos, 3,9 rebotes y 2,2 asistencias por partido. En la 22/23 jugó en la Liga BNXT, en el Okapi Aalstar y firmó 16,9 puntos, 3,5 rebotes y 3,1 asistencias. También ha militado en FMP SoccerBet de la Liga Adriática y en NKA Pecs de la Primera División húngara, antes de llegar a Zamora. En Hungría promedió 14,7 puntos, 2,6 rebotes y 2,0 asistencias.

Walker nació en Indianápolis (19/10/1997), jugó en High School con Cathedral Fightiing Iris de su ciudad y con los Morehead State Eagles en el baloncesto universitario. En su periplo en la Liga universitaria estuvo cuatro temporadas (2016/2017 a 2019/2020) con un promedio de 11,9 puntos, 3,1 rebotes y 2,2 asistencias por encuentro.

Jordan Walker es la sexta incorporación del proyecto del Lucentum de la temporada 25/26, tras las renovaciones de Mwema y Kevin Larsen, y los fichajes de Álex Jordá, Brad Davison y Mike Torres.