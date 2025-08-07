Baloncesto
EL base Jordan Walker refuerza al Lucentum
El exjugador del Zamora, con un promedio de 14 puntos por partido, se convierte en una nueva pieza del conjunto alicantino
El Lucentum Alicante suma más talento para el perímetro del proyecto 25/26. El combo estadounidense, Jordan Walker, ha firmado su contrato con el club y refuerza la línea exterior alicantina. Walker tiene 27 años, 185 cm, y ha sorprendido con sus números y su competitividad en el estreno en Primera FEB con el Caja Rural CB Zamora.
El jugador del Lucentum, que se adapta a las posiciones de escolta y base, ha promediado 14,7 puntos, 2,6 rebotes y 2,2 asistencias la pasada temporada.
Antes de su llegada a España, Walker destacó en todas las Ligas que jugó: Alemania, Bélgica, Liga Adriática y Hungría. El combo lucentino inició su andadura en Europa en la temporada 21/22 en la Bundesliga alemana, con el Hamburg Towers, y el SC Rist Wedel, donde brilló con 20,9 puntos, 3,9 rebotes y 2,2 asistencias por partido. En la 22/23 jugó en la Liga BNXT, en el Okapi Aalstar y firmó 16,9 puntos, 3,5 rebotes y 3,1 asistencias. También ha militado en FMP SoccerBet de la Liga Adriática y en NKA Pecs de la Primera División húngara, antes de llegar a Zamora. En Hungría promedió 14,7 puntos, 2,6 rebotes y 2,0 asistencias.
Walker nació en Indianápolis (19/10/1997), jugó en High School con Cathedral Fightiing Iris de su ciudad y con los Morehead State Eagles en el baloncesto universitario. En su periplo en la Liga universitaria estuvo cuatro temporadas (2016/2017 a 2019/2020) con un promedio de 11,9 puntos, 3,1 rebotes y 2,2 asistencias por encuentro.
Jordan Walker es la sexta incorporación del proyecto del Lucentum de la temporada 25/26, tras las renovaciones de Mwema y Kevin Larsen, y los fichajes de Álex Jordá, Brad Davison y Mike Torres.
