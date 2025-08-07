La Fundación Intercity arranca su nuevo proyecto de deporte adaptado.

La Fundación Intercity ha presentado su nuevo proyecto de deporte adaptado y este contará inicialmente con dos equipos de fútbol 7: uno estará compuesto por jugadores con parálisis cerebral y otro por deportistas con discapacidad intelectual. De esta forma y con el nuevo proyecto, la fundación da un paso firme en su compromiso con la inclusión y el deporte para todas las personas.

La presentación se llevó a cabo en el estadio del conjunto de negro y se hizo con un ambiente cercano y emotivo. El Antonio Solana contó con la presencia de familiares, representantes del club y los responsables del proyecto. Se dieron a conocer los pilares de esta nueva sección, cuyo objetivo no es más que ofrecer una oportunidad real de practicar fútbol a chicos y chicas con discapacidad, con el compañerismo, la superación y la igualdad por bandera.

La sección contará inicialmente con dos equipos de fútbol 7. / Intercity

La presentación contó con los responsables del proyecto. Por un lado, estuvo presente José Antonio Richart Parra, gerente de la Fundación Intercity y coordinador de la nueva sección. Raúl González Galeano, encargado de las gestiones institucionales, licencias y asesoramiento técnico también acudió. Christopher López Cantó, entrenador de ambos equipos y figura clave en el acompañamiento deportivo de los jugadores formó parte también junto a Héctor Gadea Asunción, jugador con amplia experiencia en fútbol adaptado y capitán del equipo de parálisis cerebral.

Visibilidad en el deporte

La jornada giró en torno a un mensaje claro y contundente: la necesidad de dar visibilidad al deporte adaptado en la sociedad y garantizar el acceso al fútbol a todos los jóvenes que lo deseen, independientemente de sus capacidades.

El proyecto no solo aspira a consolidar los equipos ya formados, sino que también contempla la futura incorporación de nuevas disciplinas dentro del deporte adaptado. "Queremos que estos chicos y chicas se sientan protagonistas, que vivan el deporte como una herramienta de inclusión y crecimiento personal", señalaron desde la Fundación.