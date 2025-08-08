El «Pascual Flores» lleva a Torrevieja a lo más alto

Un sueño cumplido. El pailebote torrevejense «Pascual Flores» se adjudicó la Tall Ship Race 2025, la regata de grandes veleros más importante del mundo. Se trata del primer barco español que recibe esta copa desde 1964. Es una de las competiciones náuticas más prestigiosas del planeta. Esta regata internacional, organizada por Sail Training International, reunió a los grandes veleros clásicos y modernos en un recorrido por los mares del norte de Europa. Arrancó desde Le Havre (Francia) y continuó por Dunkerque, Aberdeen (Escocia), Kristiansand (Noruega) y Esbjerg (Dinamarca). Este nuevo capítulo en la historia del Pascual Flores fue posible gracias al compromiso y liderazgo de su capitán, Rodrigo Boj Pérez, quien inició su carrera en la organización el 21 de junio de 2019 como alumno voluntario. Tras dos años de servicio desinteresado, fue reconocido con el rango de oficial, navegando por el Caribe, el océano Pacífico, la costa este de EE. UU. y Canadá, así como por el norte de Europa y el Mediterráneo. Posteriormente, pasó a ser contratado como oficial en la Nao Santa María, luego como oficial del Pascual Flores, y finalmente asumió el mando de la embarcación como capitán desde noviembre de 2022.

Rodrigo Boj Pérez con el trofeo de barco campeón de la travesía. / INFORMACION

Cabe recordar que el «Pascual Flores «ya había participado en ediciones anteriores de la Tall Ship Race. En 2024, diversos problemas mecánicos, incluyendo averías en el motor y la rotura de la botavara de la mesana, impidieron que completara todas las etapas del evento. Sin embargo, en 2025, tras resolver dichas incidencias, el pailebote vivió una de sus mejores experiencias recientes, consolidándose como uno de los referentes de la vela tradicional en Europa.

Además, la organización dejó abiertas algunas plazas para aquellos entusiastas de la navegación que quisieran sumarse a bordo y vivir esta experiencia única. Para muchos de ellos, formar parte de esta regata representó un sueño cumplido.

La joven tripulación, compuesta íntegramente por españoles menores de 25 años, se integró activamente en las tareas de navegación, vida a bordo y maniobras, cumpliendo el objetivo principal de esta regata: la formación en valores.

Máxima alegría por esta victoria de la embarcación de Torrevieja que de esta manera ve cumplido el sueño que perseguía desde hace muchos años.